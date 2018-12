Fallout 76 krijgt gamemodus zonder 'pvp-beperkingen'

Fallout 76 krijgt een nieuwe gamemodus waarin spelers met en tegen elkaar kunnen spelen, zonder de 'beperkingen van player-vs-player'. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe modus gaat heten, welke beperkingen Bethesda bedoelt en vanaf welke datum deze beschikbaar is.

Bethesda meldt in een blogpost dat er diverse updates en patches zijn gepland voor 2019, waaronder de nieuwe modus die zowel pvp als co-op lijkt te bevatten. Halverwege januari komt er een patch uit die de herlaadanimatie van de Lever-Action Rifle moet verbeteren, nieuwe perk cards beschikbaar maakt en de verdubbeling van de vijanden bij het Whitespring-resort moet voorkomen.

In het bericht laat de ontwikkelaar weten dat het spelers beter op de hoogte wil houden van de patches en daarom bij toekomstige patchnotes de veranderingen meer gaat toelichten.

Fallout 76 kwam op 14 november 2018 uit voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One. Het spel heeft sinds de release nog veel last van glitches en spelers klagen over ontbrekende functies, zoals een fov-slider en een push-to-talkfunctie. Tweakers heeft een review gepubliceerd over Fallout 76.