Bethesda bevestigt Fallout 76-spelers te bannen die 'ontwikkelaarsruimte' ingaan

Bethesda laat weten dat het tijdelijk de accounts van Fallout 76-spelers opschort op het moment dat ze zich toegang hebben verschaft tot de 'ontwikkelaarsruimte'. Deze ruimte werd onlangs ontdekt en bevat bijvoorbeeld onuitgebrachte items.

Bethesda heeft een verklaring aan Eurogamer gegeven waarin het aangeeft te onderzoeken welke spelersaccounts items hebben verkregen 'door zich toegang te verschaffen tot ruimtes die niet voor het publiek zijn bedoeld'. Volgens de studio zijn deze ruimtes, waarmee op de ontwikkelaarsruimte wordt gedoeld, alleen toegankelijk voor pc-spelers die 'applicaties van derden' gebruiken. Daarmee geeft Bethesda aan dat dit niet is toegestaan.

De accounts van spelers die de verboden ruimte hebben betreden, krijgen te maken met een tijdelijke opschorting. Of en wanneer deze opschortingen weer worden opgeheven, is niet duidelijk. Bethesda zegt dat de vraag van wat te doen met deze accounts deel is van het onderzoek. De ontwikkelaar roept spelers die de verboden gebieden hebben betreden op zich te melden bij het support-team van Bethesda.

Ruim een week geleden werd duidelijk dat sommige spelers van Fallout 76 in staat bleken ruimtes te betreden waar zich bijvoorbeeld onuitgebrachte spullen bevinden, maar bijvoorbeeld ook menselijke npc genaamd Wobby. In Fallout 76 zitten vooralsnog geen menselijk npc's. Sommige spullen verschenen later op eBay of werden naar andere accounts overgeheveld.

Er werd eerder al gesproken over vermeende bans die Bethesa in een reactie zou hebben uitgedeeld, iets dat het bedrijf nu bevestigt. De studio zegt niet of het er inmiddels in is geslaagd om de ontwikkelaarsruimte definitief af te schermen van spelers.