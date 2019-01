Western Digital introduceert nieuwe generatie van WD Black-ssd met 2TB-model

Western Digital heeft de WD Black SN750 aangekondigd. De nieuwe generatie van de WD-ssd's bevat nu ook een 2TB-model. Net als de vorige generatie is de ssd nog op 64-laags 3d-nand gebaseerd.

De WD Black SN750-serie bestaat uit pci-e 3.0 x4 nvme-ssd's, die in m2 2280-formfactor beschikbaar komen. Naast het gebruik van 64-laags 3d-nand is ook de controller van de WD Black SN750 identiek aan die van het vorige model, die als SN700- en SN720-modellen verschenen.

De snelheidswinst is dan ook beperkt en uitsluitend afkomstig van firmwareverbeteringen, stelt AnandTech, die de ssd al aan een test kon onderwerpen. De belangrijkste vernieuwing die de nieuwe WD Black-ssd's bieden is de toevoeging van een 2TB-model aan het bestaande aanbod van een 250GB-, 500GB- en een 1TB-model.

Die 2TB-ssd is wel weer iets langzamer dan het 1TB-model, omdat deze ssd is opgebouwd uit 512Gb-dies in plaats van 256Gb-dies. Verder komt WD met op gamers gerichte varianten met een heatsink, op de 250GB-versie na. Deze verschillen wat eigenschappen betreft niet van de reguliere ssd's.