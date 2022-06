WD Black SN750 SE-ssd met PCIe 4.0-interface heeft geen dram

Western Digital brengt nieuwe varianten van zijn WD Black SN750-ssd's uit. De SE-varianten hebben een PCIe 4.0-controller, maar lagere schrijfsnelheden dan de PCIe 3.0-versies. De SE-uitvoeringen hebben ook geen dram-cache.

Volgens WD verbruikt de dram-loze SN750 SE-ssd tot 30 procent minder stroom dan zijn voorganger. Dat zou de ssd's interessant kunnen maken voor gebruik in laptops. Er zijn varianten met een opslagcapaciteit van 250GB, 500GB en 1TB en het gaat om NVMe-ssd's met een M.2-2280-formfactor.

WD noemt een maximale sequentiële leessnelheid van 3600MB/s voor de 1TB-versie van de SN750 SE en schrijven gaat met 2830MB/s voor het topmodel. De eerder uitgebrachte SN750, een PCIe 3.0-ssd, heeft in diezelfde uitvoering lees- en schrijfsnelheden van 3470MB/s en 3000MB/s.

Bij de varianten van 250GB en 500GB is het verschil in schrijfsnelheid groter. WD geeft snelheden van respectievelijk 1000MB/s en 2000MB/s op voor de nieuwe SN750 SE, terwijl dat 1600MB/s en 2600MB/s is bij de voorganger.

De fabrikant gebruikt een niet nader gespecificeerde vierkanaalscontroller van Phison. Dat zou kunnen gaan om de PS5019-E19T. Het gebrek aan dram-cache wordt mogelijk opgevangen met slc-cache, zoals Samsung bijvoorbeeld doet met zijn 980-ssd.

Met een adviesprijzen van 68, 103 en 200 euro zijn de SN750 SE-ssd's ook duurder dan de voorgangers. In hoeverre de genoemde prijzen overeenkomen met de prijs in webwinkels, is nog niet duidelijk. Door het weglaten van dram zouden de nieuwe versies uiteindelijk goedkoper kunnen zijn dan hun voorgangers. WD zegt dat de SN750 SE-ssd's in de zomer beschikbaar zijn.

Model Interface Sequentiële leessnelheid Sequentiële schrijfsnelheid Prijs WD Black SN750 SE 1TB PCIe 4.0 3600MB/s 2830MB/s 199,99 euro WD Black SN750 SE 500GB 3600MB/s 2000MB/s 102,99 euro WD Black SN750 SE 250GB 3200MB/s 1000MB/s 67,99 euro WD Black SN750 1TB PCIe 3.0 3470MB/s 3000MB/s € 127,47 WD Black SN750 500GB 3430MB/s 2600MB/s € 73,16 WD Black SN750 250GB 3100MB/s 1600MB/s € 57,33

Externe ssd's gericht op consolegamers

WD introduceert ook nieuwe externe USB-C-ssd's gericht op consolegamers. De WD Black D30 Game Drive SSD is er in varianten van 500GB, 1TB en 2TB en kost minimaal 154 euro. Volgens WD haalt de ssd snelheden tot 900MB/s. Er komt ook een uitvoering met een Xbox-licentie en een bijpassend ontwerp, die kost minimaal 161 euro. De Game Drive SSD-s komen in juni uit.

De externe ssd's zijn te gebruiken in combinatie met consoles van de vorige generatie voor het opslaan en spelen van games vanaf de ssd. De ssd's werken ook met de PlayStation 5 en Xbox Series X en S, maar games die voor de nieuwe consoles zijn ontworpen, kunnen niet vanaf deze externe ssd's gespeeld worden. Die games kunnen wel gearchiveerd worden op de externe opslag.