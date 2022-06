PUBG krijgt twee grote nieuwe maps waarvan een met respawns

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt twee nieuwe maps van het 8x8-formaat, ofwel 8 bij 8 kilometer. De speelvelden hebben de codenamen Tiger en Kiki en vooralsnog zijn enkel teasers getoond. Op de Tiger-map zullen spelers respawnen als ze het loodje leggen.

Tiger is de eerste nieuwe 8x8-map die uitkomt voor PUBG en het zal voor het eerst in drie jaar zijn dat er weer een nieuw groot speelveld verschijnt. Volgens de ontwikkelaars zal Tiger alle aspecten van PUBG bevatten, maar spelers zullen er respawnen nadat ze dood gaan. De makers experimenteerden al met deze functionaliteit en zeggen nu dat dit gedaan is met het nieuwe speelveld in het achterhoofd. Tiger is gebaseerd op Korea, zeggen de makers tegen IGN. Wanneer het nieuwe speelveld uitkomt, is nog niet bekend, maar dat zal ergens dit jaar zijn.

Tiger

Eind 2021 of begin 2022 komt er nog een nieuwe 8x8-map: Kiki. Dat speelveld krijgt een 'diverse set aan locaties', van ondergrondse labs tot enorme wolkenkrabbers, moerassen en metrostelsels. Dit moet het meest diverse speelveld van PUBG tot nu toe worden. De plannen voor Kiki zijn nog in een vroege fase en later dit jaar komen de makers met meer details.

Kiki

Miramar-remaster

Voor de komst van de nieuwe grote maps zal er een remaster van Miramar verschijnen. Dat gebeurt met de 12.1-update voor PUBG. Het speelveld krijgt grafische verbeteringen en er wordt een ATV toegevoegd, waar twee spelers op plaats kunnen nemen. Ook krijgt de map een nieuw zwaar kaliber snipergeweer, de Lynx AMR. Deze nieuwe versie van Miramar staat 'binnenkort' live op de PUBG-servers.