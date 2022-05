PUBG: New State verschijnt op 11 november voor iOS en Android

PUBG Studios heeft bekendgemaakt dat PUBG: New State op 11 november uitkomt. Het gaat om een smartphonegame die zich in 2051 afspeelt en onder meer aanpasbare wapens en een dronewinkel heeft.

De free-to-playgame verschijnt op 11 november wereldwijd, schrijft PUBG Studios. De ontwikkelaar heeft daarnaast onderstaande Media Showcase-trailer uitgebracht waarin het alle nieuwe functies van de game laat zien, wat voor updates gamers na release kunnen verwachten en hoe het anti-cheatsysteem werkt.

Net als de pc-versie van PUBG is New State een battleroyalegame. Er landen maximaal honderd spelers op een map en zij kunnen alleen of in squads van maximaal vier personen spelen. Bij de release zijn vier maps beschikbaar, waaronder Erangel. Deze map is vernieuwd om bij de nieuwe stijl van New State te passen. Er is ook een nieuwe map, genaamd Troi.

PUBG Studios kondigde de game in februari aan. Het is de eerste smartphonegame van de oorspronkelijke PlayerUnknown's Battlegrounds-ontwikkelstudio; PUBG Mobile is door het Chinese Tencent gemaakt. Voor de Android-versie is minimaal een telefoon met Android 6.0 en 2GB geheugen nodig. De iOS-game vereist iOS-versie 13.0 of hoger en minstens een iPhone 6S.