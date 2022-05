Denon brengt vijf av-receivers met HDMI 2.1 uit vanaf 529 euro

Sound United heeft vijf nieuwe, relatief goedkope av-receivers uitgebracht met HDMI 2.1-ondersteuning. Het goedkoopste model van de vijf heeft een prijs van 529 euro. Het gaat om nieuwe receivers in de S-reeks en twee modellen uit de X-reeks.

Het gaat om de AVR-S760H, AVR-S660H en de AVC-S660H uit de S-reeks, die de S-650 en S-750 uit 2019 moeten vervangen. Daarnaast komt de fabrikant met de AVR-X1700H DAB en AVR-X1700H; dit zijn dezelfde modellen, met als enige verschil de aanwezigheid van een DAB-tuner. De AVR-S660H en AVC-S660H zijn ook grotendeels hetzelfde, al heeft de iets duurdere AVR-S660H wel als enige een FM/AM-tuner.

De AVR-S760H is een 7.2-receiver met ondersteuning voor onder meer Dolby Atmos en DTS:X, zodat een 5.1.2-opstelling met twee hoogtekanalen mogelijk is. De AVR-S660H en de AVC-S660H zijn 5.2-receivers en ondersteunen deze object-based audioformaten niet; ze ondersteunen wel de lossless formaten Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio. Alle modellen ondersteunen Apple Airplay 2, HEOS, alle belangrijke hdr-standaarden en in alle gevallen zijn drie van de zes beschikbaar HDMI-aansluitingen geschikt voor HDMI 2.1 met bandbreedtes van 40Gbit/s. Ook worden VRR en ALLM ondersteund.

De vrijwel identieke AVR-X1700H DAB en AVR-X1700H zijn 7.2-receivers en ondersteunen ook Dolby Atmos en DTS:X. Deze twee modellen zijn behoorlijk vergelijkbaar met de AVR-S760H, al is het maximaal geleverde vermogen per kanaal iets hoger bij de AVR-X1700H dan bij de AVR-S760H. Ook de AVR-X1700H DAB en AVR-X1700H beschikken over drie HDMI 2.1-aansluitingen om bijvoorbeeld 4k120-signalen door te kunnen geven en ook hier worden VRR en ALLM ondersteund.

Denon biedt de AVR-S760H, AVR-S660H en de AVC-S660H aan voor respectievelijk 619, 549 en 529 euro. Twee van deze drie modellen zijn direct verkrijgbaar, al staat op de officiële Denon-website dat de AVR-S760H pas binnenkort beschikbaar zal zijn. Deze nieuwe receivers zijn de opvolgers van de AVR-S750H en de AVR-S650H. De AVR-X1700H DAB en de reguliere AVR-X1700H kosten respectievelijk 679 en 649 en komen volgens Denon binnenkort beschikbaar.

Eerder waren er de nodige problemen met av-receivers en de ondersteuning van HDMI 2.1. Dit speelde bij allerlei merken, ook de receivers van Sound United; deze fabrikant brengt modellen uit met de Denon- en Marantz-merknamen. Voor sommige van de getroffen modellen die last hadden van de HDMI 2.1-bug kwam Sound United met een extern kastje of een vervanging van het moederbord. De in dit bericht besproken modellen zouden allemaal geheel vrij van de problemen moeten zijn. Wat ook opvalt is dat er drie HDMI 2.1-aansluitingen aanwezig zijn in de vijf nieuwe modellen; eerdere modellen die HDMI 2.1 ondersteunden, moesten het met vaak met minder aansluitingen doen die geschikt waren voor de hogere bandbreedtes van deze nieuwste HDMI-specificatie.