Stel, het is september 2020. Je bent een homecinemaliefhebber met een 5.1-surroundopstelling en haalt je neus op voor soundbars en ingebouwde tv-speakers. Je bent ook een gamer die likkebaardend uitkijkt naar de release van de Xbox Series X. Het enige lastige is dat de 5.1-surroundopstelling wordt verzorgd door een oude receiver zonder HDMI-aansluitingen. Net als de PlayStation 5 heeft de nieuwe Xbox geen optische uitgang, zodat een rechtstreekse verbinding met de receiver lastig wordt.

Een oplossing is om de aanstaande console via een HDMI-kabel rechtstreeks aan te sluiten op de televisie en vervolgens vanuit de televisie via Toslink een optische verbinding met de receiver te maken. Even de juiste instelling voor audiodoorgifte in de televisie kiezen en er zou 5.1-geluid moeten zijn. Dat gaat echter niet verder dan bijvoorbeeld Dolby Digital 5.1. Dolby Digital Plus wordt al niet ondersteund, laat staan lossless audioformaten als DTS-HD Master Audio of Dolby TrueHD. Een dergelijke route heeft ook andere nadelen.