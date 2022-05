Marantz onthult vier receivers met enkele hdmi 2.1-aansluiting

Marantz introduceert vier receivers die hdmi 2.1 ondersteunen. Alle receivers beschikken over een enkele aansluiting waarmee passthrough van 4k-beelden in combinatie met 120Hz of 8k-video op 60Hz mogelijk is.

De vier nieuwe receivers van Marantz vallen in de SR-reeks: SR5015, SR6015, SR7015 en SR8015. De oplopende serienummers staan voor steeds duurdere modellen, waarbij onder meer een hoger vermogen beschikbaar is en meer audiokanalen worden ondersteund. Zo heeft de SR5015 een uitgangsvermogen van 180W en ondersteuning voor zeven versterkerkanalen, terwijl de SR8015 een uitgangsvermogen van 205W heeft en elf versterkerkanalen ondersteunt. De SR5015 komt ook uit in een variant met ondersteuning voor radio via dab+.

De voornaamste eigenschap van deze nieuwe receivers is de aanwezigheid van een enkele hdmi 2.1-invoerpoort. Dat betekent dat de receivers beelden van een toekomstige Xbox Series X- of PS5-console in 4k-resolutie met 120fps kunnen doorgeven aan een televisie. Daarnaast is er ondersteuning voor de overige elementen die met hdmi 2.1 worden geassocieerd, zoals variable refresh rates, automatic low latency mode, quick frame transport, quick media switching en enhanced audio return channel. Verder is er ondersteuning voor hdr10, hlg, hdr10+ en Dolby Vision.

Phil Jones van Sound United, het moederbedrijf van onder meer Denon en Marantz, heeft in een reactie aan Forbes laten weten dat het gaat om hdmi 2.1-aansluitingen met een maximale bandbreedte van 40Gbit/s. Op de vraag waarom er slechts een enkele hdmi 2.1-input aanwezig is op de nieuwe receivers, meldt Jones dat de meeste huidige hdmi 2.1-chipsets ondersteuning bieden voor 1x input en 2x output of 2x input en 1x output. Hij zegt dat Marantz heeft gekozen voor de eerste optie, zodat klanten in de toekomst bijvoorbeeld beeldmateriaal kunnen doorsluizen naar een televisie en een projector.

Verder stelt hij dat een enkele hdmi 2.1-input voor de meeste consumenten en gamers voldoende is, mede omdat er nog geen 8k- of 4k120-uitzendingen op televisie of films met die resoluties en verversingssnelheden zijn. Jones erkent dat Marantz ervoor had kunnen kiezen om meer hdmi 2.1-inputpoorten te integreren, maar volgens hem had dat de prijs enorm opgedreven terwijl het weinig echte toegevoegde waarde heeft voor consumenten.

Vreemd genoeg krijgen consumenten die straks een van de nieuwe consoles aanschaffen, het advies van Jones om hun gamesysteem op de televisie aan te sluiten en de audio via e-arc naar de receiver te sturen. Hij geeft daar een aantal argumenten voor, zoals dat er bij deze set-up minder ultra high-speed-hdmi-kabels nodig zijn. Deze kabels zijn vereist voor hdmi 2.1. Deze opstelling is enigszins opmerkelijk, omdat een relatief klein aantal high-end televisies e-arc ondersteunt. Als ze dat ondersteunen, is de doorgifte van DTS:X ook geen garantie. Bovendien is het over het algemeen gangbaar dat externe apparaten zoals mediaspelers en consoles op de receiver worden aangesloten, waarna het apparaat het beeld naar de televisie doorstuurt.

Wat audiostandaarden betreft is er ondersteuning voor onder meer Dolby Atmos, de Dolby Surround-upmixer, DTS:X en de DTS Neural:X-upmixer. Zoals tegenwoordig vrij gangbaar is, is er ook ondersteuning voor DTS Virtual:X en Dolby Atmos Height Virtualization Technology; hiermee worden virtuele hoogtekanalen gecreëerd zonder dat de luisteraar daarvoor daadwerkelijk luidsprekers heeft. Imax Enhanced is beschikbaar op alle receivers, behalve de SR5015. Auro 3D is enkel beschikbaar bij de twee duurste modellen. Verder kan alleen de SR8015 overweg met DTS:X Pro. Dat geeft ondersteuning tot aan 13.2-audiokanalen voor bijvoorbeeld 9.2.4-speakerconfiguraties. De ondersteuning voor DTS:X Pro wordt later dit jaar via een firmware-update toegevoegd.

Alle nieuwe receivers komen in september uit; alleen de SR7015 komt een maand eerder beschikbaar. DE SR5015 kost 899 euro en de prijzen van de opeenvolgende modellen komen uit op 1199, 1699 en 2999 euro.

SR5015 SR6015 SR7015 SR8015 Prijs € 899 € 1199 € 1699 € 2999 Verkrijgbaar vanaf September September Augustus September Versterkerkanalen 7 kanalen 9 kanalen 9 kanalen 11 kanalen Verwerkingskanalen met voorversterkeruitgangen 7.2 kanalen 11.2 kanalen 11.2 kanalen 13.2 kanalen Uitgangsvermogen 180W 185W 200W 205W 8k60 en 4k120 hdmi passthrough Ja 8k-upscaling Ja Hdmi-ingang/uitgang 6 ingangen / 2 uitgangen 7 ingangen / 3 uitgangen 8 ingangen / 3 uitgangen 8 ingangen / 3 uitgangen Dubbele subuitgangen Ja Imax Enhanced Nee Ja Ja Ja Phono-in Ja DTS:X Pro Nee Nee Nee Ja, via firmware-update Auro 3D Nee Nee Ja Ja Kamerkalibratie Audyssey MultEQ XT Audyssey MultEQ XT32 Audyssey MultEQ XT32 Audyssey MultEQ XT32 Dynamic Volume, Dynamic EQ Ja Ja Ja Nee LFC, Sub EQ HT Nee Ja Ja Ja

SR5015

SR6015

SR7015

SR8015