Denon introduceert receivers met hdmi 2.1 voor 4k120Hz-throughput

Denon introduceert vier receivers die met hdmi 2.1 uitgerust zijn. Dankzij deze ondersteuning kunnen de receivers ingezet worden voor passthrough van 4k-beeld op 120Hz of 8k-video op 60Hz.

De Denon AVR-receivers uit de X-serie van 2020 betreffen de AVR-X2700H, AVC-X3700H, AVC-X4700H en AVC-X6700H. De integratie van hdmi 2.1 maakt de receivers volgens de fabrikant onder andere geschikt voor gamers, die naast de 4k120Hz-passtrough profijt kunnen hebben van hdmi 2.1-functionaliteit als variable refresh rate om frametearing te verminderen en auto low latency mode en quick frame transport. Bij allm schakelt de televisie automatisch naar een modus met een lage latency en quick frame transport moet voor een zo snel mogelijke weergave van frames zorgen voor een lage latency.

Naast passthrough voor 8k-video op 60Hz kunnen de receivers hd- en 4k-beelden opschalen tot 8k. De X-serie van 2020 ondersteunt verder eARC oftewel enhanced audio return channel. Hiermee kunnen gebruikers ongecomprimeerde audio en audio in formaten als DTS:X en Dolby Atmos via een hdmi-kabel van de tv naar de receiver uitsturen.

De AVC-X6700H en AVC-X4700H ondersteunen onder andere Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X, DTS Virtual:XTM, IMAX Enhanced en Auro-3D. De AVC-X6700H kan in aanvulling daarop overweg met DTS:X Pro met ondersteuning voor tot aan 13.2-audiokanalen voor bijvoorbeeld 9.2.4-speakerconfiguraties. De DTS:X Pro-ondersteuning is er nog niet direct: Denon voegt deze later dit jaar via een firmware-update toe.

Wat hdr-weergave betreft is er ondersteuning voor hdr10+ en Dynamic HDR toegevoegd. Net als de vorige generatie receivers beschikt de nieuwe lijn over ondersteuning voor hdr10, hlg, Dolby Vision, 4:4:4 Pure Color-subsampling en BT.2020-passthrough. De receivers kunnen samenwerken met Denons HEOS-speakers en ze ondersteunen Apple AirPlay 2 en weergave via bluetooth. Daarnaast zijn ze met spraak te bedienen, waarbij Amazon Alexa, Google Assistent en Apple Siri in te zetten zijn.

De AVR-X2700 verschijnt in september voor 649 euro en komt ook in een DAB+-versie beschikbaar voor 679 euro. De AVC-X3700H komt in augustus voor 1099 euro, de AVC-X4700H verschijnt in juli voor 1499 euro en de AVC-X6700H arriveert eveneens volgende maand voor 2499 euro.

AVR-X2700H AVC-X3700H AVC-X4700H AVC-X6700H Prijs €649

€679 (DAB+-versie) €1099 €1499 € 2499 Verkrijgbaar vanaf September Agustus Juli Juli Versterkerkanalen 7 kanalen 9 kanalen 9 kanalen 11 kanalen Verwerkingskanalen met voorversterkeruitgangen - 11.2 kanalen 11.2 kanalen 13.2 kanalen Uitgangsvermogen 150W 180 W 200 W 205 W 8K/60 & 4K/120 HDMI pass-through Ja 8K-upscaling Ja HDMI-ingang/-uitgang 6 ingangen / 2 uitgangen 7 ingangen / 3 uitgangen 8 ingangen / 3 uitgangen 8 ingangen / 3 uitgangen Dubbele subuitgangen Ja Phono-in Ja DTS:X Pro Nee Nee Nee Ja, via firmware-update Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume, Dynamic EQ Ja Nee Nee Nee Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT Nee Ja

Denon AVR X2700H

Denon AVR X3700H

Denon AVR X4700H

Denon AVR X6700H