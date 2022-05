Denon introduceert 'netwerkmuzieksysteem' CEOL N11 DAB

Denon heeft de N11 DAB in zijn CEOL-serie van audiosystemen aangekondigd. Het op netwerkgebruik gerichte audiosysteem is vergelijkbaar met de CEOL N10, maar heeft ook dab- en dab+-ondersteuning.

De CEOL N11 DAB laat gebruikers bijvoorbeeld muziek vanaf mobiel, een computer of nas streamen, via wifi, bluetooth, ethernet of usb. Het systeem moet gemakkelijk toegang bieden tot audiodiensten als Spotify, Amazon Music, Deezer en Tidal. Naast ondersteuning voor am- en fm-radio kan het systeem ook overweg met digitale dab- en dab+-radio.

De bediening kan via spraakassistenten als Amazon Alexa, Apples Siri via Airplay 2 en de Google Assistent verlopen, of via de HEOS-app of afstandsbediening. Daarnaast is bovenop een verlicht aanraakgevoelig bedieningspaneel aanwezig. De informatie over de audioweergave toont de N11 DAB op zijn oledpaneel.

Aan de achterkant van het apparaat zijn nog twee optische ingangen aanwezig en deze hebben een inputsensor voor automatisch inschakelen als de tv aanstaat. Ook is nog een cd-speler aanwezig, die ook overweg kan met schijfjes met mp3- en wma-bestanden. Speakers met ondersteuning voor Denons HEOS-techniek zijn makkelijk te koppelen en het bedrijf doet zelf de suggestie zijn SC-N10-speakers met 12cm-woofer en 3cm-tweeters te combineren.

De CEOL N11 DAB komt in augustus beschikbaar voor 529 euro en de optionele speakers SC-N10 moeten dan voor 99 euro verkrijgbaar zijn.