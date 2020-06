Moederbedrijf van Denon en Marantz wil Bowers & Wilkins overnemen

Sound United, het moederbedrijf waar merken als Denon, Marantz, HEOS en Boston Acoustics onder vallen, wil Bower & Wilkins overnemen. Het bedrijf is een voorlopige intentieverklaring aangegaan.

Sound United en Bowers & Wilkins zijn volgens een persbericht nog in overleg over de details. De bedrijven zijn bezig met het vastleggen van hun intenties en wachten op goedkeuring van regelgevende instanties. Welk bedrag met de overname is gemoeid, is niet bekendgemaakt. De bedrijven zeggen 'op het gepaste moment' verdere updates te zullen geven over de voorgestelde transactie.

Het in 2012 opgerichte Sound United is het moederbedrijf van audiomerken Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology, HEOS, Classé en Boston Acoustics. Het bedrijf zegt interesse te hebben in Bowers & Wilkins omdat het dat merk ziet als innovatief en prestigieus. Sound United is een portefeuillebedrijf van een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Het Britse Bowers & Wilkins, vaak afgekort als B&W, bestaat sinds 1966 en is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het merk is met name bekend van zijn speakers en koptelefoons. De fabrikant werkt ook samen met TP Vision, voor de integratie van B&W-speakers in Philips-tv's.

Vorig jaar was Sound United van plan om Onkyo over te nemen, het bedrijf waar ook Pioneer onder valt. Die overname ging uiteindelijk niet door, omdat beide partijen niet aan alle gestelde voorwaarden konden voldoen.