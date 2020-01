TP Vision komt met 4k-lcd-Philips-tv's tot 65" en met soundbarvoet

TP Vision heeft meerdere 4k-lcd-tv's gepresenteerd die voorzien zijn van een ingebouwde soundbar die tevens als voet dienst doet. Voor het geluid heeft de fabrikant samengewerkt met Bowers & Wilkins.

TP Vision presenteert allereerst de Philips PUS9435 die uitkomt met beelddiagonalen van 55 en 65". Deze televisie beschikt over een 2.1-geluidssysteem met een vermogen van 50W, in de vorm van een soundbarvoet. Deze heeft ook omhooggerichte drivers, waarbij ondersteuning voor Dolby Atmos aanwezig is. De televisie beschikt over een zilverkleurig metalen frame met een donker verchroomde afwerking.

Daarnaast komt TP Vision met de Philips PUS9235 die alleen verkrijgbaar met een beelddiagonaal van 43". Deze beschikt net als de 9435 over een soundbar die dienst doet als voet, al is de soundbar bij de 9235 wat kleiner en is het vermogen van dit 2.1-geluidsysteem is ook wat lager met 40W. Ook deze televisie ondersteunt Dolby Atmos, maar TP Vision spreekt bij deze tv niet over omhooggerichte drivers. De 9235 heeft een gepolijst zilverkleurig metalen frame.

Beide televisies beschikken over een nieuwe afstandsbediening met verlichte toetsen en de toepassing van leder, zoals dat ook het geval is bij de aangekondigde, nieuwe oled-tv's van TP Vision. De twee modellen ondersteunen verder Dolby Vision en hdr10+ en beschikken over de P5-beeldprocessor, al is niet duidelijk van welke generatie deze is. Zowel de 9435 als de 9235 draaien op Android 9 TV.

TP Vision komt daarnaast ook nog met een lager gepositioneerd model, de PUS8505. Deze is te beschouwen als de opvolger van de PUS7304 van vorig jaar en komt uit in 43, 50, 58, 65 en 70". Ook deze televisie ondersteunt net als de bovengenoemde televisies Dolby Vision, Dolby Atmos, hdr10+, hdr10 en hlg, al heeft de PUS8505 geen ingebouwde soundbar. De versies in 43, 50, 58" bieden volgens de fabrikant door hun voet wel plaats voor een soundbar van 70mm hoog. Dat laatste geldt ook voor de grootste twee versies, al hebben die afwijkende voeten.

De fabrikant heeft nog geen prijzen bekendgemaakt en noemt ook nog geen specifieke releaseperiode, maar waarschijnlijk verschijnen deze lcd-tv's ergens voor de zomer.