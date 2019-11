Sony AG8-oled-tv Review

Samengevat

De AG8 van Sony is een schitterende oled-tv waarbij het geluid uit het scherm komt. Het ontwerp is strak en doordat er geen koelsleuven aan de achterkant zitten, kan de tv dicht tegen een muur worden opgehangen. De beeldkwaliteit is zeer goed, zoals we van oled-tv's gewend zijn. Ook de hdr-weergave is erg goed. Alleen bij Sony kun je oled-tv's krijgen waarbij het geluid uit het scherm komt, maar daar staat wel een hoge aanschafprijs tegenover.