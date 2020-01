Canonical kondigt Anbox Cloud-dienst aan om Android-apps te streamen

Canonical heeft Anbox Cloud aangekondigd, een streamingdienst bedoeld voor bedrijven waarmee het mogelijk wordt om Android-apps vanuit servers naar allerlei andere apparaten te streamen. Het bedrijf denkt dat dit vooral interessant is voor games.

Canonical omschrijft Anbox Cloud als een mobile cloud computing platform, waarbij Android als een engine wordt gebruikt voor de virtualisatie van mobiele taken en apps. Anbox Cloud is ontworpen voor allerlei scenario's waarbij Android binnen containers wordt gedraaid, waarbij Canonical cloudgaming als een belangrijk scenario ziet. Met Anbox Cloud kunnen partijen een groot ecosysteem van games naar gebruikers brengen, ongeacht de vraag welk apparaat en welke besturingssysteem deze eindgebruikers hanteren.

De dienst is specifiek bedoeld voor het Android-besturingssysteem en diens apps. De naam Anbox bestaat al langer en staat voor een tool waarmee gebruikers op een Linux-systeem Android-apps kunnen draaien, door Android in een container te laten draaien binnen de Linux-omgeving. Anbox Cloud bouwt hierop voort door Anbox in feite op een server te laten draaien, zodat de apps niet lokaal op het te gebruiken apparaat hoeven te draaien.