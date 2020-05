Ubuntu Server 20.04-installer toonde plaintext-encryptiewachtwoord in logboek

De Ubuntu Server 20.04-installer bevatte een beveiligingslek waardoor het encryptiewachtwoord van een schijfvolume na installatie in plaintext werd getoond in het installatielogboek. De bug is inmiddels verholpen.

Het beveiligingslek, waardoor onbevoegde gebruikers de wachtwoorden konden lezen, krijgt de code CVE-2020-11932. Canonicals Subiquity-installer, die alleen wordt gebruikt in de servervariant van Ubuntu, registreerde de LUKS -encryptiewachtwoorden in plaintext in het installatielogboek. Vervolgens werd de passphrase naar de schijf geschreven, waardoor deze na installatie te zien was in enkele bestanden in de /var/log/installer -directory, meldt een gebruiker. Hierdoor konden onbevoegde gebruikers volgens Canonical wellicht de passphrase bemachtigen.

Het lek is inmiddels verholpen in update v20.05.2. Die update is doorgevoerd in de Snap Store. Gebruikers die Ubuntu Server 20.04 proberen te installeren met een actieve internetverbinding, krijgen bij installatie de mogelijkheid om de Subiquity-installer te updaten. Ubuntu 20.04 voor desktops maakt zoals eerder vermeld geen gebruik van Subiquity en heeft dus geen last van het lek.

Canonical heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan zijn Subiquity-installer. Het bedrijf stapte met de release van Ubuntu Server 20.04 definitief over op zijn eigen installatieprogramma, zo schrijft Phoronix. Voorheen konden gebruikers kiezen tussen Subiquity en de standaard Debian-installer, maar dit is niet langer mogelijk.