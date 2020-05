Acer introduceert 14"-Chromebook met ingebouwde 4g-modem

Acer brengt in juni een nieuw model van de Chromebook 314 op de Nederlandse markt. Er komen drie varianten van deze 14"-Chromebook. Ze zijn allemaal voorzien van een 4g-modem, zodat gebruikers zonder wifi ook rechtstreeks van mobiel internet gebruik kunnen maken.

Gebruikers kunnen een simkaart in de nieuwe Chromebook 314-modellen stoppen om van 4g gebruik te maken. De fabrikant meldt niet wat voor lte-modem in de Chromebook is geïntegreerd of wat de maximale snelheden zijn. Mocht een gebruiker van de 4g-modem gebruikmaken en het apparaat vindt toch een sterk wifisignaal, dan schakelt het daar automatisch naar over.

Er komen drie configuraties, allemaal met een 14"-ips-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Volgens Acer bedraagt de accuduur 12,5 uur voor alle varianten. Ook zijn ze volgens de fabrikant bestand tegen vallen, stoten, stof en extreme temperatuurwisselingen, al wijdt het bedrijf daar niet verder over uit.

De goedkoopste versie, de Chromebook 314 C933L-C5XN, heeft als enige geen touchscreen en moet het doen met een Intel Celeron N402-cpu, 4GB ram en 32GB emmc-opslag. De duurdere Chromebook 314 C933LT-C6L7 heeft een Intel Celeron N4120p-cpu, 4GB ram en 64GB emmc-opslag. De duurste configuratie betreft de Chromebook 314 C933LT-P3G5. Deze is voorzien van de Intel Pentium Silver N5030-cpu, 8GB ram en eveneens 64GB emmc-opslag.

De apparaten wegen 1,7kg en zijn 19,7mm hoog, 325,4mm breed en 232mm diep. Het goedkoopste model kost 483 euro, inclusief btw. De prijzen voor de andere twee configuraties bedragen 543 en 604 euro inclusief btw. Halverwege juni moeten de Chromebooks in Nederland beschikbaar zijn.