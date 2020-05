Edpnet-klanten hebben last van haperend internet door glasvezelprobleem

Er is een grote storing bij de Belgische internetprovider edpnet. Door een beschadigde glasvezelkabel kunnen vooral klanten in België hinder ondervinden in de vorm van een wegvallende of haperende internetverbinding.

Het bedrijf meldt op Twitter dat er een internetcapaciteitsprobleem in België is. De blog waar epdnet naar verwijst, is momenteel niet te bereiken. Dat komt doordat de websites van de provider ook getroffen zijn door de storing; Epdnet zegt hieraan te werken. In een update zegt het bedrijf dat zijn diensten in alle gebieden zijn getroffen en dat technici de storing onderzoeken. De provider zegt zo snel mogelijk meer details te geven en een verwachte tijd te communiceren voor wanneer de problemen opgelost moeten zijn. Een van de gebruikers meldt dat er sprake is van veel packetloss en dat hij een ping van 600ms heeft.

De chief operating officer van het bedrijf, Joachim Slabbaert, licht aan DataNews toe dat het probleem is ontstaan door een fout van een glasvezelleverancier, in combinatie met problemen vanuit Duitsland. "Het is de wet van Murphy. Gisteravond was er een probleem met onze back-uplink in Duitsland. Dat veroorzaakt op zich geen probleem als de rest normaal werkt. Maar vanmorgen was er ook een probleem bij Eurofiber in Antwerpen, niet aan onze lijnen, maar bij het sluiten van de kast zat onze glasvezel ertussen."

De beschadigde glasvezel is al hersteld, maar de netwerkproblemen houden nog aan. "Onze primaire link is rond 9:00 uur weer online gekomen, maar de apparatuur reageert niet zoals we verwachten. We onderzoeken nu wat er aan de hand is", zegt Slabbaert. Hij geeft aan dat de gevolgen voor klanten variëren. Sommige sites of toepassingen werken nog, maar veel is momenteel ook niet te bereiken. Ook is edpnet nu telefonisch slecht bereikbaar. Op een kaart op de website van Fing is te zien dat de problemen onder meer spelen in Antwerpen, Gent en Brussel.