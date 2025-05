Internetstoring door beschadigde glasvezelkabel treft huishoudens bij Amsterdam

Honderden huishoudens in het gebied Amsterdam-Noord en Landelijk Noord zitten sinds donderdagochtend zonder internet. Bij werkzaamheden aan de A10 werd een glasvezelkabel van Eurofiber ernstig beschadigd. Het is nog niet bekend wanneer de grondkabel is gerepareerd.

De kabel ligt in de buurt van de A10 tussen Watergraafsmeer en de Zeeburgertunnel. Tijdens sloopwerkzaamheden bij de tunnel rond 09.00 uur is de glasvezelkabel fors beschadigd geraakt; hij is verbrand toen er ijzer werd gesneden. Hierdoor zitten huishoudens in onder andere Durgerdam, Ransdorp, Schellingwoude, Holysloot en Zunderdorp zonder internetverbinding. Onder andere zakelijke en particuliere klanten bij Freedom Internet en Multifiber hebben last van de storing.

Beheerder Eurofiber zegt dat er monteurs ter plaatse zijn die de kabel gaan repareren. Eurofiber zegt tegen AT5 dat er bijna 1600 meter aan kabel moet worden vervangen. Op het moment van schrijven is tachtig procent van de kabel vervangen en is de aannemer bezig met de laatste fase van het traject, aldus de beheerder. De reparatie duurt langer vanwege de complexiteit en de gevaarlijke omstandigheden, waaronder de aanwezigheid van asbest.