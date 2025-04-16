Freedom Internet heeft 70.000 euro nodig om uitspraak rechter aan te vechten

Freedom Internet start onder het samenwerkingsverband FOIC een crowdfundingcampagne voor 70.000 euro om in hoger beroep te kunnen gaan tegen uitspraken van het Gerecht van de Europese Unie.

Volgens de EU moeten internetproviders de Russische media RT en Sputnik blokkeren; de provider noemt dit censuur. Volgens Freedom Internet is het geld nodig om een procedure te starten, advocaten te betalen en te 'zorgen dat dit precedent niet onopgemerkt blijft'. Het bedrijf heeft tot 6 juni 2025 om in hoger beroep te gaan.

De Nederlandse internetprovider wil met het hoger beroep een recente uitspraak van het Gerecht van de EU aanvechten. Volgens het orgaan van het Hof van Justitie van de Europese Unie was de oorspronkelijke beslissing om Russische staatsmedia zoals Russia Today en Sputnik News te blokkeren terecht.

Freedom Internet noemt het 'begrijpelijk' dat de EU kort na de invasie van Oekraïne de betreffende Russische websites blokkeerde. Volgens de provider gebeurde dit echter 'zonder transparantie en rechtelijke toetsing'. Daarom gaat het bedrijf in hoger beroep. "Niet omdat we pro-propaganda zijn, maar omdat censuur geen middel mag zijn dat zonder democratische controle wordt ingezet."

Begin 2022 kondigde de Europese Unie aan dat de betreffende Russische websites verboden werden en sindsdien blokkeren providers RT en Sputnik News. Freedom Internet begon hier een rechtszaak over in samenwerking met A2B en BIT. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, Bits of Freedom, de European Federation of Journalists, het Persvrijheidsfonds en de Association of the Internet Industry ondersteunden het initiatief.