Spotify is momenteel niet bereikbaar vanwege een storing - update

Spotify is momenteel niet bereikbaar vanwege een storing. Zowel de app als de webversie van de muziekstreamingdienst werkt niet. Het Zweedse bedrijf is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing.

Onder meer via Allestoringen.nl melden gebruikers dat Spotify momenteel niet bereikbaar is. Het bedrijf bevestigt dit op het eigen forum. Ook de supportpagina van de streamingdienst zou slecht bereikbaar zijn. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is. Spotify laat niets weten over wanneer de storing naar verwachting verholpen zal zijn.

Update, 19:04: De storing is voorbij.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 15:10
105 • submitter: oezie

16-04-2025 • 15:10

105

Submitter: oezie

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Reacties (105)

-Moderatie-faq
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gavinz 16 april 2025 15:10
werkt hier gewoon prima?
Edit: ja ik speel muziek af wat ik gedownload heb..

[Reactie gewijzigd door gavinz op 16 april 2025 15:13]

Dennis van der Stelt @gavinz16 april 2025 15:27
Krijg net een email dat abonnement omhoog gaat, misschien hebben ze een DDOS attack van mensen die willen opzeggen. M'n family abo gaat omhoog van 17.99 naar 21.99. 8)7
oef! @Dennis van der Stelt16 april 2025 15:44
Ik wil je verwijzen naar het Family Basic abo op hun website maar die is ook down :+

https://support.spotify.com/nl/article/spotify-basic/

Anyhow, lagere prijs maar geen toegang tot luisterboeken.
Dennis van der Stelt @oef!16 april 2025 16:01
Ah, thanks. Zal kijken zodra hij weer up is.
Stefan_Tz @Dennis van der Stelt16 april 2025 17:12
In de app lijkt het niet mogelijk om je abo terug te zetten maar op de website was het zo gedaan. We hebben hier geen behoefte aan audio boeken.Trouwens, van mij mag het nog goedkoper, zonder podcasts, want daar luisteren we ook niet naar.
Martymod @oef!16 april 2025 17:40
Family basic is beschikbaar. Heb nu Family premium. Volgens de site kosten beide abo's €17,99 p/m.
Wraldpyk @Martymod16 april 2025 17:49
Family Premium gaat met een paar euro per maand omhoog, Basic blijft de prijs die Premium nu is/was
GeCoLi @Dennis van der Stelt16 april 2025 15:40
Dat valt dan nog mee toch, Nog geen 4 euro per gebruiker per maand als je ze alle 6 gebruikt.
Eastend @GeCoLi16 april 2025 16:31
€ 0,67 per gebruiker per maand, als je ze alle 6 gebruikt.
jongetje @Eastend16 april 2025 19:04
Sinds wanneer is €18 / 6 = €0,67?
TweakerCarlo @jongetje16 april 2025 19:22
En wie zegt dat het allemaal word(t?) gebruikt?
Eastend @jongetje16 april 2025 23:05
GeCoLi berekende het bedrag per persoon per maand, zie ik nu. En dat is € 3,67.
Ik ging uit van de prijsverhoging.
D-Ed @GeCoLi16 april 2025 16:57
Nou, als je uitgaat van een gemiddelde gezinsgrootte van een paar jaar geleden.. In 2020 was dat namelijk 2.2 personen.. Aangezien je de familie onder één dak moet hebben kan dat dus best in de papieren lopen..
Glashelder @gavinz16 april 2025 15:11
Hier ook.. hele dag al geen problemen.

Wellicht stopt het met werken als je de app opnieuw opent. Als jij dat ff test?

[Reactie gewijzigd door Glashelder op 16 april 2025 15:11]

AMDLegion @Glashelder16 april 2025 15:12
Zelfde hier, geen problemen.

Trouwens ook nooit problemen, had best een middagje down mogen zijn na al deze jaren van stabiele service
ikwilwp8 @AMDLegion16 april 2025 15:24
Probeer eens iets af te spelen wat je nog nooit afgespeeld hebt.
TweakTom92 @ikwilwp816 april 2025 15:56
Precies, alles wat nog in je cache staat werkt, verder niets.
Sebben @ikwilwp816 april 2025 15:57
Ik weet niet waarom je gedownvote wordt, maar je hebt gewoon een goed punt. Bovenstaande mensen spelen waarschijnlijk lokaal opgeslagen playlists af.
AMDLegion @ikwilwp816 april 2025 17:43
Heb net Fransje Bouwer aangezet, muziek dat ik nooit luister en ook dat werkt gewoon.
shades @gavinz16 april 2025 15:17
Is een steaming dienst - dus zolang je je meuk heb gedownload zal de app het wel doen.
HKS-Skyline @shades16 april 2025 15:39
Ik kan gewoon muziek luisteren (nieuwe niet gedownloade nummers) op mijn telefoon. Spotify op windows werkt niet, krijg niets te zien, app wil niet eens starten, dus ook gedownloade dingen werken niet.
AMDLegion @HKS-Skyline16 april 2025 17:43
Spotify op Mac werkt wel ( al de hele dag )
Zeurkool @HKS-Skyline16 april 2025 19:09
Hier ook. De app wilde niet eens openen. Heb via de store een update proberen te doen wat resulteerde in een error melding, en nu is de app zelfs van mijn systeem af.
Jensw19 @gavinz16 april 2025 15:12
Gedownloadde nummers? Bij mij spelen niet-gedownloade niet. spotify.com geeft ook 502 errors bij mij
kakanox @gavinz16 april 2025 15:12
Hier ook, totdat ik 'm pauzeerde voor een korte meeting. Nu start de muziek niet meer.
SirMemeAlot @gavinz16 april 2025 15:14
Bij mij stopte de muziek en kon ik ook geen nummers opzoeken. Heeft uiteindelijk half uurtje geduurd voordat het weer (grotendeels werkt) kan nieuwe nieuwe nummers nog niet opzoeken maar muziek spelet wel af.
doltishDuke @gavinz16 april 2025 15:27
Hier ging 'ie net wel op z'n bek. Ik weidde het aan de instabiliteit van Google Home speaker groups, maar het ligt voorwaar eens aan iets anders. Leuk voor de afwisseling!

Luisteren we vandaag wel radio, is ook prima. :)
thewizard2006 @gavinz16 april 2025 15:57
dat lijkt te werken ja (caching gok ik). sluit je player af en probeer hem opnieuw te starten en dan gaat het fout (dus als je wil blijven luisteren niet afsluiten ;))
Naruske 16 april 2025 15:12
Gedownloade muziek werkt, nieuwe muziek niet. Website geeft ook een error 502
larsje 16 april 2025 15:12
hier wel problemen
ggbm 16 april 2025 15:12
20 playlists zijn onzichtbaar hier, ook mijn profiel is niet zichtbaar. Even afwachten, in de bijna 8 jaar dat ik spotify gebruik heeft het altijd gewerkt. :)
FraGManiA 16 april 2025 15:12
De website is niet blij:

Error: Server Error
The server encountered a temporary error and could not complete your request.

Please try again in 30 seconds.
Jelmer 16 april 2025 15:13
Bepaalde nummers spelen niet af of stoppen halverwege. Alles wat in de lokale cache staat is geen probleem.
PdeBie 16 april 2025 15:13
Ah. Wisselde net van nummer en toen stopte de muziek. Naja, dan maar even zonder muziek werken.
stijnb1234 16 april 2025 15:14
Nummers stoppen halverwege (of aan het begin), details van een nummer werken niet, zoeken is erg traag, etc.
Taarmen 16 april 2025 15:16
Doorspelen gaat goed, heb al een paar uur hetzelfde album opstaan, nieuwe muziek opzoeken lukten niet meer.
QAELIX 16 april 2025 15:17
Wou net inloggen met mijn toestel die gereset is, zodat ik via android auto mijn muziek kan luisteren, wordt een stille rit zo denk ik dan.
88Weighed @QAELIX16 april 2025 15:38
Of je zet de radio aan ...
QAELIX @88Weighed16 april 2025 20:52
Is niet aangesloten, had een adapter nodig, en zat niet bij de radio.

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