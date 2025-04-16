Spotify is momenteel niet bereikbaar vanwege een storing - update

Spotify is momenteel niet bereikbaar vanwege een storing. Zowel de app als de webversie van de muziekstreamingdienst werkt niet. Het Zweedse bedrijf is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing.

Onder meer via Allestoringen.nl melden gebruikers dat Spotify momenteel niet bereikbaar is. Het bedrijf bevestigt dit op het eigen forum. Ook de supportpagina van de streamingdienst zou slecht bereikbaar zijn. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is. Spotify laat niets weten over wanneer de storing naar verwachting verholpen zal zijn.

Update, 19:04: De storing is voorbij.