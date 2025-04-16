Synology geeft Plus-nas voortaan alleen alle functies met goedgekeurde hdd's

Synology gaat bepaalde functionaliteiten van nieuwe Plus-nassen beperken wanneer gebruikers geen Synology-hdd of een gecertificeerde schijf van een derde gebruiken. Dit moet volgens het bedrijf voor een 'verbeterde prestatie, betrouwbaarheid en ondersteuning' zorgen.

Synology noemt enkele voorbeelden van functies die vanaf dit jaar niet meer door Plus-systemen, in de praktijk als '+' gestileerd, met niet-ondersteunde harde schijven ondersteund worden: "Hieronder kan een beperking van het maken van opslagpools vallen, alsmede ondersteuning vanuit Synology bij bepaalde problemen die met incompatibele opslagmedia geassocieerd worden." Ook noemt het bedrijf datadeduplicatie op een heel volume, levensduuranalyse en automatische firmware-updates.

Het bedrijf schrijft dat het nieuwe beleid geldt voor aankomende Plus-systemen die vanaf 2025 uitkomen. Gebruikers van die systemen moeten hdd's van het bedrijf zelf gebruiken, of 'gecertificeerde drives van derden'. Er worden geen voorbeelden van ondersteunde hdd's van derden genoemd. Voor gebruikers van Plus-systemen die in 2024 of eerder uitkwamen verandert er niets. Ook benadrukt het bedrijf dat het migreren van bestaande Synology-nasdisks naar een nieuw Plus-model gewoon mogelijk is. In dat geval zouden de eventuele beperkingen wel van toepassing kunnen zijn.

De verandering van Synology's beleid is voor zover bekend alleen in een Duits persbericht aangekondigd, niet in andere talen. Het is niet duidelijk waarom dit het geval is. Tweakers heeft toelichting gevraagd aan het Taiwanese bedrijf, maar heeft niet voor de publicatie van dit artikel antwoord ontvangen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 15:58
243 • submitter: Peter_Utrecht

16-04-2025 • 15:58

243

Submitter: Peter_Utrecht

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Reacties (243)

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toxict 16 april 2025 16:26
Er zijn genoeg tutorials op het net om drives toe te voegen aan een whitelist db op de NAS, om meldingen weg te krijgen etc...

voorbeeld:

Script to add Synology your drives to your Synology's drive compatibility database

[Reactie gewijzigd door toxict op 16 april 2025 16:26]

Probook8979 @toxict16 april 2025 16:35
Werkt het nog steeds enof een updateable script?
toxict @Probook897916 april 2025 16:36
Weet ik niet.
Heb een voorbeeld gepost.
Als je Googled op keywords als Synology whitelist compatibillity database... dan vind je genoeg sites met uitleg etc....
Lees je in zou ik zeggen.
Probook8979 @toxict16 april 2025 16:32
Er zijn genoeg tutorials op het net om drives toe te voegen aan een whitelist db op de NAS, om meldingen weg te krijgen etc...

voorbeeld:

Script to add Synology your drives to your Synology's drive compatibility database
Thanks
goarilla @toxict17 april 2025 08:32
Handig maar heeft dit intiatief waarde van Synology. Forceren ze je he hiermee om Synology markup schijven te kopen of is er een eerder een HCL. Ook zou ik - er draait hier nog een verouderde DS410 - toch niet teveel prutsen met de Linux archai van Synogy. Ik doe dit zelf ook te vaak en beland dan met een Synology frankenstein monster dat mogelijks problemen geeft bij het upgraden (niet dat dat met een DS410 nog aan de orde is).
vliegendekat @goarilla20 mei 2025 14:50
Handig maar heeft dit intiatief waarde van Synology. Forceren ze je he hiermee om Synology markup schijven te kopen of is er een eerder een HCL.
Ze willen het aantal support tickets omlaag krijgen en doen dat door de hele keten nu in eigen handen te nemen. Zo voorkomen ze problemen waar bijvoorbeeld Seagate last van had/heeft waarbij er schijven met geresette verbruiksstellers als nieuw werden verkocht. Ook schijnen ze de schijven een paarduizend uur proef te laten draaien met allerlei tests.
RC2 16 april 2025 16:25
Googlevertaling uit de bron:
"Bovendien blijft de migratie van harde schijven van de bestaande Synology NAS naar een nieuw Plus-model zonder beperkingen mogelijk."

Dus als je al een Synology hebt en een migratie met non compatible schijven doet naar een nieuw plus model gelden de beperkingen niet? Dan oude NAS bewaren en nieuwe schijven daarin opzetten.
Yggdrasil @RC217 april 2025 13:21
De zin daarna zegt echter: "In dat geval zouden de eventuele beperkingen wel van toepassing kunnen zijn."
The Zep Man 16 april 2025 16:12
Zelfbouw blijft het beste voor tweakers. Goedkoper, flexibeler, zonder kunstmatige beperkingen. Als toppunt leer je er veel van en hou je er iets heel leuks aan over.

Geen ruimte voor enshittification of "je product is EOL, suck it loser!" in mijn infra. Door daar geen ruimte voor te geven word ik nooit teleurgesteld. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 april 2025 16:14]

Nyarlathotep @The Zep Man16 april 2025 17:30
Mijn Synology NAS uit 2017 draait nog altijd zonder problemen en was plug&play. Tijd is ook geld, en ik heb nu al 8 jaar plezier van dit systeem. En ik krijg voorlopig nog gewoon updates :)
Ik heb zelf geen behoefte aan 'leren' en ik heb nu iets leuks staan.

En waarom gebruikt iedereen tegenwoordig te pas en te onpas het nieuwe gehypte termpje 'enshitification'? Hoor je dan weer ergens bij...
Halfscherp @Nyarlathotep16 april 2025 18:21
Ik ben het over het algemeen met je eens, maar Synology heeft een tijd terug een bizarre move gepulled waarbij ze BTRFS op hun budgetmodellen ineens blokkeerden. Je kon dit voor die update met een feature flag enablen.

Ze hebben dit zonder waarschuwing gedaan, het moeilijk gemaakt om de update terug te draaien, ze weigeren het weer te enablen en hun oplossing voor lui die hun array niet meer kunnen lezen is "connect your disks to a PC one-by-one and read out the data". Waarheen je 20TB aan data moet uitlezen wordt dan in het midden gelaten.

Voor gemak betalen is prima, maar Synology is echt een backstabbend kutbedrijf.
Student1563424 @Nyarlathotep16 april 2025 18:42
Omdat synology aan Wikipedia: Enshittification doet.... Simpel...
Iedere keer weer minder. USB, support, hardware transcoding, DVB support, ventilatoren waar de kogellager zo cheap van is dat hij bij aankoop al ratelt, software pakketten die niet meer ondersteund worden, zoals logitech media player enz... en dat is alleen nog maar mijn persoonlijke lijstje.... maar iedere update moet je zon beetje weer wat inleveren... En nu gaan ze je ook nog eens dwinten hun eigen overpriced hardware te kopen? Bizar... Ze zijn helemaal de weg kwijt...
Dennism @Student156342417 april 2025 09:44
Een aantal van die zaken zijn echter wel of logisch, of kloppen simpelweg gezien niet. Ik weet bijv. niet wat je met USB bedoeld, maar daar zie ik niet direct minder supported functionaliteit in. Support zou kunnen, maar moet ik ook zeggen dat ik daar in ieder geval zakelijk niets van merk, in privé nog nooit support nodig gehad.

DVB Support, nooit gebruikt, dus kan ik ook niet over oordelen. Maar TVHeadend is dus geen 'dingetje' meer? Want ik zie nog wel packages voor DSM 7+

Hardware transcoding is cpu afhankelijk, dus ja, als je een model koopt met een AMD cpu zal dat er niet op zitten. Maar dat is geen Synology dingetje, maar simpelweg omdat die AMD cpu's dat niet supporten, echter zijn die weer beter qua performance in andere taken, zoals VM's / Docker e.d.

Wil je transcoding, koop een Syno met Intel cpu, en dan heb je die functionaliteit gewoon. Ventilatoren ook nog nooit problemen mee gehad, zowel niet op mijn prive syno (DS923+) als de zakelijke rack modellen die we her en der hebben staan. Maar dat zou misschien een budget Syno dingetje kunnen zijn.

LMS snap ik dan ook wel weer, Logitech is daar qua hardware volgens mij al bijna een jaar of 10 geleden mee gestopt en ook hun software support is inmiddels volledig gestopt. Dan moet je er niet vreemd vanop kijken dat andere commerciële partijen hun support ook stoppen, wanneer de hardware leverancier ook de hard en software support gestopt heeft. Gelukkig kan je LMS gewoon in een docker gooien en verlies je wat dat betreft niets.

Maar goed, ik heb ook niet het gevoel iedere update wat in te moeten leveren, ik zie juist vaker dat ze juist met updates nieuwe software / functionaliteit ondersteunen of juist verder uitbreiden.
Student1563424 @Dennism20 april 2025 12:12
Wauw, een +2 en ze kloppen wel!

Ik ben de Synology DS212+ gaan gebruiken omdat ik toen al wide gaan selfhosten en ze als beste uit de test kwamen in vergelijking tot andere thuis nasses.

Er was een brede support voor USB Devices:
-DVB-Sticks
-USB Bluetooth
-USB Wifi
-USB geluidskaarten
-USB webcam's
Noem maar op! Out of the box werkte het gewoon. De drivers zaten erin

Toen begon het met het droppen van support voor DVB. Toen ging dat nog met DVBLogic TV Mosaic/ Ik heb erg veel genoten van DVB streamen MET hardware transcoding on the fly.

Maar goed, met 6.1 en 6.2 werd dat gedropt...

En de hele USB stack werd gedropt met 7.

Dan verder VideoTranscoding. Nou dat werd ook steeds minder. Alexpresso moest een speciale versie maken om het werkend te krijgen en houden omdat ze functionaliteit er uit gingen slopen/niet meer updaten:
https://github.com/AlexPresso/VideoStation-FFMPEG-Patcher

En met versie 7.2.2 is hardware transcoding compleet kapot gemaakt:
The latest Synology DSM 7.2. 2 update has removed Video Station and transcoding features, causing a stir among users who rely on their Synology NAS for multimedia playback. Without these features, streaming high-quality videos, especially those in HEVC (H. 265) format, has become challenging.2 sep 2024

Logitech Media Server / nu Lyrion Music Server https://lyrion.org/ heeft niks meer met Logitech als bedrijf te maken maar met hun opensource systeem. Het is een perfect FOSS alternatief voor Sonos.
Dus bij mensen die aan selfhosting doen wordt het nog steeds erg veel gerbuikt.
Ja, ik heb overal in het huis raspberry pi's met PiCorePlayer draaien. Ge-Wel-dig alternatief. Een oude en vaak veel betere versterker gebruiken en deze slim maken met LMS/PicorePlayer

Naast mn DS212+ heb ik nog een DS916+, een DS218+ en een DS224+. Nou allemaal doen ze het nog maar de voeding van de DS916+ gaf een keer een knal na een reboot en moest ik vervangen. Maar nu de Enshittification: de DS224+ heeft een fan die een takkeherrie maakt. Google maar eens DS224+ FAN.... Je ziet de reddit reacties. Vervangen door een noctua fan is ook een ramp omdat de fan uit valt omdat de fancurve niet compatible is. Dus ik moest de fan op 100% zetten en dan met meegeleverde weerstanden stil maken. Dus ook de FAN wordt zo erg op bezuinigd dat deze waardeloos is... En die DS212+ Draait nog steeds. Je ik heb diverse locaties waar ik een backup heb staan.

Dus, ja, als je iemand wilt afzeiken, kom dan met de feiten en niet met waar heb je dat voor nodig? Dat is echt zo'n flauw argument. Altijd met, ja waar heb je dat voor nodig. Daar gaat het niet om.

Het zat in de Synology NAS'en en ze hebben het eruit gesloopt/kapot gemaakt. En DAT is de enshittification... En nu gaan ze er verder mee door ook nog support voor hardeschijven eruit te halen en alleen nog op hun eigen schijven dit te geven.

En het gevolg van Synology is dat ik al een tijdje bezig ben met over te stappen op compleet gevitualiseerde thuisservers op proxmox gebaseerd. Kunnen ze het ook niet meer van mij af pakken met een update. Dan maar de hard way...

[Reactie gewijzigd door Student1563424 op 20 april 2025 12:23]

Dennism @Student156342420 april 2025 13:57
Ok, qua USB bedoelde je dan wat anders dan dat ik dacht. USB device support is inderdaad minder geworden qua randapparatuur. Maar juist uitgebreider qua storage support, ze gaan nu bijv. zelfs USB gebruiker voor hun uitbreidingsstations in plaats van esata. Ik dacht dat je het had over dat ze geen USB meer zouden meer supporten op nieuwere NAS devices.
Dan verder VideoTranscoding. Nou dat werd ook steeds minder. Alexpresso moest een speciale versie maken om het werkend te krijgen en houden omdat ze functionaliteit er uit gingen slopen/niet meer updaten:
https://github.com/AlexPresso/VideoStation-FFMPEG-Patcher

En met versie 7.2.2 is hardware transcoding compleet kapot gemaakt:
The latest Synology DSM 7.2. 2 update has removed Video Station and transcoding features, causing a stir among users who rely on their Synology NAS for multimedia playback. Without these features, streaming high-quality videos, especially those in HEVC (H. 265) format, has become challenging.2 sep 2024
Maar dat betekent niet dat Hardware Transcoding niet meer werkt..... Dat is immers een feature in de gebruikte hardware. Dat ze Videostation niet meer supporten klopt, maar dat is wat anders dan dat de NAS ineens geen hardware transcoding meer zou hebben. Pak je bijv. Plex of andere media player met transcoding support dan kan je gewoon hardware transcoding benutten in Synology NAS devices, mits ze, zoals ik al aangaf, maar een Intel CPU hebben met iGPU (en dus Quicksync support). Zie bijv. dit document met alle NAS devices met support (ook andere vendoren): https://docs.google.com/s...1274624273#gid=1274624273
Logitech Media Server / nu Lyrion Music Server https://lyrion.org/ heeft niks meer met Logitech als bedrijf te maken maar met hun opensource systeem. Het is een perfect FOSS alternatief voor Sonos.
Dus bij mensen die aan selfhosting doen wordt het nog steeds erg veel gerbuikt.
Ja, ik heb overal in het huis raspberry pi's met PiCorePlayer draaien. Ge-Wel-dig alternatief. Een oude en vaak veel betere versterker gebruiken en deze slim maken met LMS/PicorePlayer
Dat klopt en gaf ook al aan, gewoon de versie gebruiken die de community verder ontwikkeld. Maar ook hier weer het enige dat aan de hand is, is dat Synology alleen hun eigen package niet meer support. Wat niet betekent dat je geen LMS meer kan draaien op een Synology, wat jij lijkt aan te geven. Op een moderne Synology heb je dat gewoon in een paar minuten draaien.

En dan het fan verhaal, tja daar kan ik weinig mee. Zo te zien heb je pech gehad met een defecte fan of iets in die stgrekking. Ik beheer een paar honderd synology apparaten, in alle klasses (behalve de absulute budget ranges) nog nooit een defecte fan gehad, dat is de andere kant van de medaille. Ik zie dus ook nog steeds geen aanwijzing, dat Synology hun devices moedwillig zou uitrusten met defecte ventilatoren, daar is wel iets meer duiding voor nodig dan 'ik had een brakke ventilator' of 'lees enkele reddit comments'. En dat je dan na vervangen door een 3rd party fan zaken moet aanpassen omdat de software een Synology fan verwacht is dan ook niet direct vreemd. Misschien gewoon de volgende keer het device aanbieden aan de verkoper om het probleem te fixen als je van mening bent dat het non-conform is, in plaats van zelf te gaan sleutelen.

En tja, iemand afzijken? Ik zijk je nergens, ik geef enkel aan dat een aantal zaken die je claimt in je eerder post, mijn inziens niet (volledig) kloppen, of niet voldoende geduid zijn om meer te zijn dan een N=1 ervaring.
En het gevolg van Synology is dat ik al een tijdje bezig ben met over te stappen op compleet gevitualiseerde thuisservers op proxmox gebaseerd. Kunnen ze het ook niet meer van mij af pakken met een update. Dan maar de hard way...
Afhankelijk van je gebruik en kennis is dat natuurlijk een mooie oplossing voor de hobbyist, maar niet weggelegd voor het gros van de Synology gebruikers vermoed ik. Immers de meeste mensen die ik ken die in prive een synology kopen, does dat omdat ze juist niet bezig willen zijn met het 'nitty gritty' van bijvoorbeeld proxmox, het onderhouden van VM's e.d. Die willen gewoon een systeem dat out of de box zo min mogelijk setup nodig heeft. En dat is nu juist (naast het steeds meer toetrekken naar de zakelijke markt) de markt waar Synology zich meer en meer op richt. Die weten immers ook wel dat ze enkel op hardware niet kunnen concurreren met de goedkopere vendoren of zelfbouwers. Dus moeten ze dat doen op gebruikers gemak door middel van een goed OS voor gebruikers die ontzorgd willen worden.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 20 april 2025 14:07]

Student1563424 @Dennism21 april 2025 21:51
Nou, Frigate met USB coral TPU, Jellyfin, en LMS installeren op een Synology wordt ook nitty gritty als ze hun eigen packages niet meer ondersteunen.... De hele USB stack is eruit gesloopt en de GPU transcoding dacht ik ook uit het OS... enfin. Het blijft steeds minder. Voor sommige functies is het bijna kernel recompilen... Ik kan de links sturen, maar ik heb geen zin om ze te zoeken en touw te trekken. Je vind toch wat je vind en dat is oke.

Heb jij een idee waarom ze de USB stack afgepakt hebben en de drivers niet meer in de kernel stoppen? Is voor zon groot bedrijf toch een kleine moeite en (ik neem aan) selling point dat een coralTPU of Hauppage DVB out of the box werkt, package installeren en klaar is kees? Waarom die stack en drivers kapot maken? Waarom 3rd party devies niet meer ondersteunen? Wat winnen ze ermee?

En DS224+ fan noise gegoogled? Deze fan is notoire....
https://www.reddit.com/r/...oise_is_driving_me_crazy/
Fijn dat je de 100+ synology devices zo hebt draaien. Ik was ook fan van ze tot DSM 6.2. Mijn TV server gedag moeten zeggen, en iedere keer steeds meer.... En het topic gaat erover dat ze steeds meer functionaliteit weghalen. Zelf een community package of docker aan de praat krijgen is al niet mer klik en play...

Dat was mijn punt en het topic van de enshittyfication van het bedrijf.... en ja, het nu uitgeholde DSM OS blijft geweldig maar de concurrentie neemt toe met Unraid en CasaOS...

Ik zelf ben het diepe in gegaan en met proxmox begonnen en heb alles draaiend gekregen met custom nVidia Grid divers, 9VM's en tig containers. Had synology niet steeds wat afgepakt had ik ze nu nog gekocht en dit nooit gedaan, dus eigens ben ik ze dankbaar nu voor het eerst van mn leven linux commandline, bash scripting, compiling, selfhosting enz geleerd.... je bent tweaker of niet maar ik laat me niet kisten door Synology en ik hoop dat een andere NAS bouwer innoveert en ik het gat springt...

[Reactie gewijzigd door Student1563424 op 21 april 2025 21:54]

n4m3l355 @Nyarlathotep16 april 2025 17:48
Ik heb er zelf ook meerdere zowel prive als zakelijk. Ze gaan heel lang mee en niks te klagen echter... Als Synology deze trend doorvoert naar alle versies op termijn, zijn ze mij als klant kwijt. Hun hardware is nu al niet de goedkoopste terwijl qua onderdelen verre van topend is, als ze nu ook nog eens denken te moeten verdienen aan HDDs ben ik er wel klaar mee en zal ik ook niemand verder adviseren nog een te kopen.
Blokker_1999 @Nyarlathotep16 april 2025 18:36
Ik geef je daar gelijk in, hier staat ook al jarenlang een Synology te draaien, maar als ik aan de andere kant zie wat dat bedrijf aan het doen is zal ik deze in de toekomst niet vervangen met een exemplaar van hetzelfde merk.

Er valt iets te zeggen voor zelfbouw, maar ik kan er gewoon de tijd niet meer in investeren. En ook het stroomgebruik is met de meeste commerciele oplossingen een stuk beter.
Pietervs @Nyarlathotep16 april 2025 19:33
Zover ben ik inmiddels ook: ik heb een 916+. Fijn dingetje, werkt prima.

Maar als ik kijk naar wat de 925 te bieden heeft, en dan komt er ook nog eens dit soort onzin bovenop, dan beginnen de alternatieven toch heel aantrekkelijk te worden. Alternatieven zijn voor mij zelfbouw (kleine kans), of een Ugreen DXP4800 Plus. Of ik moet tegen iets anders leuks aanlopen tegen de tijd dat ik de Syno ga vervangen.
4hvm @Nyarlathotep23 april 2025 21:21
Jouw NAS uit 2017 gaat gewoon een keer stuk, en dan moet je een andere. Die betaal je tegen die tijd dan per maand, naast een eenmalig bedrag, met verplichte internetverbinding en AI die getraind wordt met jouw familiefoto's.

De term "enshittification" gaat over het gegeven dat veel grote bedrijven nu moeite hebben om te blijven groeien, en hun winst te laten groeien. En ze dus begonnen zijn om hun aanbod uit te kleden en de vrijheden van klanten in te perken. Een verplichte internetverbinding en automatische updates zijn bekende middelen, net als DRM, want met software ("updates") mogen ze je apparaat achteraf, na de koop, automatisch veranderen, zonder jouw toestemming. In de fysieke wereld is dat absurd, maar we zien het nu ook bij vaatwassers gebeuren. Want een klein beetje IT toevoegen kost niks, en daarna bepaalt de fabrikant wanneer er een nieuwe moet komen.

Genoeg voorbeelden hier: YouTube: The decline of ownership: Louis' speech from FUTO Don't Be Evil Conf...
Annihilism @The Zep Man16 april 2025 17:32
Weet jij ook een goed OS voor zelfbouw NAS met een cloud oplossing die on demand sync ondersteund op Linux? Synology doet dit momenteel ook niet met drive en dat is me al een hele poos een doorn in het oog.

Misschien is het een beperking van Linux (lijkt me sterk) maar heb tot dusver nog geen cliënt kunnen vinden die dat kan.
Student1563424 @Annihilism16 april 2025 18:45
De hard way gaan... Proxmox hypervisor en alles met virtuele machines en containers doen.... super veel werk... genoeg filmpjes van op youtube van craft computing, techno tim enz.

Truenas = alleen maar opslag... veder niet veel... en moet je ook niet willen

Unraid kan je proberen.... Of CasaOS

[Reactie gewijzigd door Student1563424 op 16 april 2025 18:46]

FrankHe @Student156342416 april 2025 20:29
Proxmox VE is wat dat betreft inderdaad next level. Een serieuze hypervisor die echt veel in z'n mars heeft. De ideale combinatie is wellicht Proxmox VE met daarop een VM waarin vervolgens OpenMediaVault (OMV) en/of Unraid draait.
goarilla @FrankHe17 april 2025 09:49
Ik denk daar dus ook altijd aan. (Proxmox, Xen Orchestra, TrueScale Core/FreeNAS, of gewoon een nieuwe Synology of QNAP deze keer, etc ...) Want een keuze is niet snel gemaakt (ik ben al een dikke 4 jaar aan het stallen).

Maar waarom niet een gewone linux distro: Slackware (mij het bekendste), arch, debian en dan KVM voor virtual machines en een samba server voor cifs indien mogelijk in een docker/LXD container om config van data te scheiden ? Dan kan dat ook allemaal op ZFS (ZoL/OpenZFS). En dan in de VM's/docker payloads whatever: jellyfin, kodo, rtorrent, testVMS whatever als clients naar je samba server toe ?

Want ... een appliance is zalig wanneer het goed werkt, maar de linux distro die je het bekendste
is, is VEEL makkelijker te troubleshooten en upgraden wanneer dingen mis gaan. En ik maak van mijn
Linux appliances vaak vuilnisbakken door het toevoegen van NAS plugins en zelfgeschreven scripts: uit interesse, omdat het kan, omdat een (obscure tech) website me soms overtuigen kon. En al deze dingen varieren van degelijk -> bagger maar zijn wel een extra hoofdpijn bij de volgende upgrade die toch altijd net meer je vingers kruisen is dan met je linux distributie naar keuze (niet dat ik een in-place updater ben --- buiten soms voor Slackware (->UPGRADE.TXT, CHANGES_AND_HINTS.TXT)).
FrankHe @goarilla17 april 2025 13:51
Het hangt er helemaal van af wat je precies van plan bent te gaan doen.

Voor gewoonweg betrouwbare dataopslag, synchroniseren van bestanden op desktop en laptop en data backup is een Synology NAS een uitstekende keuze. De hardware en software (DSM) hebben zich de afgelopen vijftien jaar meer dan bewezen.

Een NAS kan ook best enkele containers draaien voor home automation (HA), DNS en dergelijke. Zodra je met echte VM's aan de gang wilt gaan dan is de Synology hardware toch wat aan de zwakke kant. Daar zijn betere oplossingen voor te bedenken, je noemt er zo al enkele op. Zelf ben ik nu ruim een jaar met Proxmox VE aan de slag voor het draaien van onder andere een database, een reverse proxy en VPN-tunnels. Dat zijn allemaal dingen die ik liever niet op de NAS heb draaien omdat het elkaar allemaal net even iets te veel in de weg gaat zitten.

Het hoeft uiteraard niet met Proxmox VE, er zijn alternatieven genoeg. Zelf zie ik vooralsnog wel een meerwaarde omdat een dergelijke hypervisor je net even wat meer flexibiliteit en robuustheid kan bieden. Ik vind het daarom ook geen probleem om ieder jaar ruim EUR 100 te betalen voor een Proxmox VE licentie. Voor niets gaat de zon op! Er zijn mensen die veel tijd besteden aan het bouwen van een robuust platform en daar mag van mij best wat tegenover staan.

Ik vind het geweldig om met obscure dingen bezig te zijn maar voor alles wat direct aan het internet is gekoppeld kies ik graag oplossingen die bewezen veilig zijn en waar actief op wordt doorontwikkeld. Dat betekent vooralsnog ook een Synology NAS. Wellicht dat ik in de toekomst in Proxmox VE verschillende containers en VM's aan elkaar knoop die de NAS volledig zouden kunnen vervangen. Op dit moment heb ik daar nog niet specifiek tijd in gestoken. Wat niet is kan natuurlijk nog komen.
mvnieuw @goarilla22 april 2025 14:24
Qnap, serieus? Laat die toch 3 keer in het nieuws geweest zijn voor kwetsbaarheden mbt ransomware. Qlocker (april 2021), DeadBolt (vanaf januari 2022) en Checkmate (2022–2023). Zet dan gelijk al je spaarcentjes om in bitcoin en maak deze over naar een random bitcoin adres.

Ik draai lekker Unraid met zo min mogelijk plugins, achter een firewall, geen verbinding met het internet, tenzij ik ga updaten, en een sync naar een andere Unraid die bij een vriend draait, en dat bevalt me prima.
goarilla @mvnieuw22 april 2025 17:25
Qnap, serieus? Laat die toch 3 keer in het nieuws geweest zijn voor kwetsbaarheden mbt ransomware. Qlocker (april 2021), DeadBolt (vanaf januari 2022) en Checkmate (2022–2023). Zet dan gelijk al je spaarcentjes om in bitcoin en maak deze over naar een random bitcoin adres.
Goed punt maar ik zet mijn NAS niet open naar de wereld voor cloudesken toepassingen. Als ik dat zou doen zou dat zowiezo via een VPN/SSH tunnel gaan.
Weeds @Annihilism16 april 2025 18:33
truenas!
NuclearBanana @Annihilism17 april 2025 10:27
HexOS heeft als doel om net zo soepel te werken als een synology met vergelijkbare functies. Heb zelf de hele boel al draaien in proxmox. Geen zin in migratie, maar dit is wat ik zou doen als ik nu van scratch begin. Linus Sebastian heeft hier flink in geïnvesteerd met goede optie die niet enshitified wordt als gedachte. Kost wel geld, maar goede software met goede voorwaarden is dat het waard imho

[Reactie gewijzigd door NuclearBanana op 17 april 2025 10:29]

FrankHe @NuclearBanana17 april 2025 13:53
Dat HexOS zag ik laatst inderdaad voorbijkomen. Het heeft voor mijn gevoel potentie maar ben er nog niet verder ingedoken.
MaestroMaus @The Zep Man16 april 2025 17:39
Ik ben de afgelopen twee jaar totaal geen fan van wat Synology doet. Maar de mensen die een Synology NAS willen, zijn niet dezelfde doelgroep als degenen die een zelfbouw NAS prefereren.

Synology-systemen zijn eenvoudig op te zetten en te configureren, en je hebt er relatief weinig gedoe mee. Synology bereikt dit door:
  • Standaard een goede gebruikerservaring te bieden via een simpele gebruikersinterface en een overzichtelijke app-store van hoge kwaliteit. De app-store is weliswaar beperkt, maar dit voorkomt aan de andere kant keuzestress.
  • Smartphone-apps aan te bieden voor je NAS en de toepassingen die je eventueel zou willen gebruiken.
  • Gebruikers te beperken in wat ze kunnen installeren en aanpassen, waardoor ze niet overweldigd worden met instellingen. Bovendien worden hierdoor acties voorkomen die problemen kunnen veroorzaken - iets wat voor minder ervaren gebruikers prettig is.
Dit staat haaks op een Tweaker-systeem waarbij de gebruiker alles zelf wil inrichten en eigen keuzes wil maken.

[Reactie gewijzigd door MaestroMaus op 16 april 2025 17:45]

Student1563424 @MaestroMaus16 april 2025 18:43
Dat 3e punt was vroeger totaal niet zo. Super veel USB apparaten werden ondersteund, Wifi dongles, Geluidskaarten, Bluetotth, DVB sticks. En dan nog zoveel pakketten ondersteunen dat half je homelab leeg kon... ja, tot DSM 6.2.... Vanaf dat moment ging alles berg afwaarts....Media server, TV server, harware transcoding, you name it!

[Reactie gewijzigd door Student1563424 op 16 april 2025 18:47]

afterburn @MaestroMaus16 april 2025 18:45
Sommige mensen willen gewoon een systeem wat werkt en doet wat het moet doen 24/7 zonder dat er naar om moeten kijken en binnen redelijkheid er vanuit kunnen gaan dat hun data safe is. Dat heeft niks met kennis te maken.

Daarnaast is een Synology (qnas, etc) ook zuinig in gebruik. Vele malen zuiniger als de gemiddelde pc met een zooi schijven. Ook dat kan opgelost worden met de juiste selectie hardware, pico psu enz maar dan ben je meer bezig met het bouwen en optimaliseren dan met je data. Ook niks mis mee, maar vroeger of later zie boven. :)
Terr-E @The Zep Man16 april 2025 17:47
Makkelijker gezegd dan gedaan.
Mijn DS414slim is nu EOL en begint ook kuren te vertonen.
Maar ik kan nergens een goede vervanger vinden. Zeker geen zelfbouw in dat formaat. JA, ik heb Jeff Geerling's Pi NAS gezien, maar daar is (volgens mij) geen fatsoenlijke behuizing voor te krijgen. 3D-printen zou een last resort zijn, maar liever iets waarvan ik er op aan kan dat airflow goed is enzo.
Ben nu bezig met een TerraMaster F8 SSD Plus, maar dat wil ook nog niet heel erg lukken.
Dennism @Terr-E16 april 2025 18:06
Zo'n Terramaster is dan imho ook niet direct een Synology tegenhanger van bijvoorbeeld de 400 serie.. Qua schijven is bijv. zo'n Terramaster lekker snel, van NVME. Maar ook 2x zo duur dan een Synology uit de klasse die je hebt, en dat is dan nog zonder de schijven (die bij NVME ook flink duurder zullen zijn). Maar vooral hetgeen waar je een Synology voor koopt, de software / het gebruiksgemak, loopt zo'n apparaat mijlen ver mee achter.
Terr-E @Dennism16 april 2025 22:24
Volgens mij was die Terramaster ongeveer even duur als wat ik voor de Synology heb betaald destijds.
Er passen twee keer zoveel disks in, maar capaciteit is voor mij niet het meest belangrijk. Ik heb maar ong. 1,5 TB aan data. Waarvan ong. 1 TB aan backups van mijn fysieke media. Ik heb dus 4 SSDs van 1 TB erin zitten, zoals ik ook zou doen als ik een theoretische DS425slim zou kopen. En de prijzen voor 1 TB 2280s verschillen niet zo heel veel van 2.5" SSDs. Misschien dat ik voor een DS625slim zou kunnen gaan, maar die was nog niet aangekondigd toen ik de Terramaster kocht.

Het idee was om Unraid of OpenMediaVault te installeren, maar daar heb ik nog geen succes mee. Het meegeleverde OS zag er overigens niet slecht uit. Waarschijnlijk minder mogelijkheden dan Synology's OS, maar gebruiksvriendelijk genoeg. Dus als het zou werken zou het verschil niet zo groot zijn als jij beweert.
Dennism @Terr-E16 april 2025 22:35
Dan heb je of die Terramaster heel goedkoop, of veel te veel betaald voor die DS414slim. Voor zover ik weet was dat een NAS in de €250-€325 range, afhankelijk van moment van kopen, zie bijv. https://nl.hardware.info/...-de-nas-in-het-klein.html

Terwijl zo'n Teramaster waar je naar linkt rond de €750-850 zit, afhankelijk van leverancier. Nogal een verschil :) Ik was met 2x zo duur dan eigenlijk nog wat te voorzichtig, waarschijnlijk zal ik met de prijs van de 413+ in mijn hoofd.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 16 april 2025 22:37]

Terr-E @Dennism16 april 2025 22:49
Ik had de Terramaster voor €565, en ik dacht dat de DS414slim tussen de €400 - €500 zat, maar misschien dat ik dat dan overschat heb. (Kan op het moment de factuur niet terug vinden, en de webshop waar ik m gekocht heb bestaat niet meer)
Dus je zat bij nader inzien redelijk dicht in de buurt met je 2x zo duur!

Dat gezegd hebbende, het was helaas nog steeds een van de meest betaalbare NAS met 4 (of meer) 2280 sloten. Ik had gehoopt meer aanbod te vinden, maar dit was het beste wat ik kon vinden in de buurt van de €500.
Dennism @Terr-E16 april 2025 22:56
Dat is dan wel een heel nette deal voor het Plus model, normaal heb je voor ongeveer die prijs het non-Plus model :) Voor dat geld zou ik hem ook wel overwegen inderdaad, want een NVME nasje is wel leuk als je niet al te veel data hebt, maar wel de snelheid wil :)
Halfscherp @The Zep Man16 april 2025 18:18
Dit is echt zo'n klassieke comment, net als bij de launch van Dropbox.
For a Linux user, you can already build such a system yourself quite trivially by getting an FTP account, mounting it locally with curlftpfs, and then using SVN or CVS on the mounted filesystem. From Windows or Mac, this FTP account could be accessed through built-in software.
Geekomatic @The Zep Man16 april 2025 18:34
Helemaal.
En een goed gebruik van je oude PC.
Die zeker snel genoeg is.
En ook nog eens een "serieus" OS draait,
hetgeen veiliger is, zeker qua updates na een paar jaar..
goarilla @The Zep Man17 april 2025 08:35
Hear hear het enige probleem is een energiezuinig systeem bouwen met genoeg drives en liefst een SATA
backplane die nog in een kast van vandaag past als het nog kan. Want uiteindelijk het enige wat ik echt nodig heb is CIFS en mogelijks NFS shares. En misschien een VM of 2.
FalconerHG @The Zep Man17 april 2025 08:58
Ik heb 3 Synology NASsen gekocht in... 15+ jaar. Ze draaien alle drie nog. Nooit problemen mee gehad en ik heb er letterlijk geen omkijken naar. De oudste heb ik nu minder zicht op, maar de nieuwere twee krijgen al sinds jaar en dag updates met daarin niet alleen security updates maar regelmatig ook nieuwe functies. Voor een machientje van onder de 200 euro vind ik dat behoorlijk goed. Daar kan zelfbouw moeilijk tegenop.
theduke1989 16 april 2025 16:00
Dit is wel erg slecht. Waarom moet Synology voor mij bepalen welke harde schijven goed zijn. Worden vast ook peperdure schijven?

Synology moet gewoon hun systemen op orde houden ipv bij de klant het neer te leggen

Alsof ik 4 nieuwe banden koop die de fabrikant niet heeft voorgeschreven en de auto opeens gek gaat doen??

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 16 april 2025 16:01]

Tourmaline @theduke198916 april 2025 16:12
Zitten 2 kanten aan.
1) klant wordt verplicht om bepaalde hardware te kopen.
2) klant koopt de juiste harde schijven die geschikt zijn voor NAS.

Er zijn niet voor niets vrschillende soorten schijven voor NAS, RAID etc.

Er zullen zat mensen zijn die niet speciale NAS schijven in een NAS zetten en waarvan de schijven dan snel stuk gaan. Daar krijgt Synology dan misschien een slechte naam door.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 16 april 2025 16:13]

Verwijderd @Tourmaline16 april 2025 16:24
Zijn die verschillende schijven er echt niet voor niks?
En zo ja, waarom zouden we Synology daar extra voor moeten betalen?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Verwijderd16 april 2025 18:46
De verschillen zijn minimaal, vaak een paar firmware optimalisaties, en een hoop marketing in de praktijk. Er is maar weinig echt goed onafhankelijk onderzoek waaruit het voordeel van een "NAS" hdd uit blijkt (dwz ik kan het niet vinden).
Die meoeten meestal ook wat harder werken dan een gemiddelde pc HDD.
Want? Een NAS is voor velen met name externe opslag waarbij de data niet continu actief hoeft te zijn. In die gevallen hoeft de drive minder hard te werken dan in een desktop. Een NAS is bij veel mensen voor langere tijden idle.

[Reactie gewijzigd door Bor op 16 april 2025 18:50]

Coolstart @Bor17 april 2025 05:55
Mogelijk moet je in geval van Synology uw mening daar herzien.

Mijn Synology draaide jaren 24/7 met 5 schijven die vrijwel continu aan het draaien waren:
1.Backups naar de cloud
2. Camera’s die hun data wegschrijven en 3. Backups meerdere computers, smartphones en laptops.
4. Plex

Een belangrijke pijler van Synology is net de Synology Surveillance Station app.

Ik moest echt wel om we paar maar een nieuwe 4Tb schijf kopen omdat synology aangaf dat deze stuk aan het gaan was en had veel last van corrupte files.
Sternis @Bor16 april 2025 20:29
Behalve dan CMR en SMR.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Sternis16 april 2025 20:30
Dat zijn geen eigenschappen van specifiek een normale of NAS schijf maar kunnen bij beide voorkomen.

[Reactie gewijzigd door Bor op 16 april 2025 20:40]

Freeaqingme @Bor16 april 2025 23:21
Volgens mij is er (soms) wel een verschil. Namelijk dat een NAS-drive iets beter tegen vibraties kan. Als je een PC hebt met 1 HDD dan vallen de vibraties wel mee, maar als je er 8 of meer in een chassis stopt dan gaat de boel net iets meer vibreren. Sommige drives zijn daar net wat meer tegen bestand als je de NAS-editie hebt.

Dat gezegd hebbende, sinds we de 12 TB (meen ik) gepasseerd zijn zitten dat soort maatregelen volgens mij feitelijk in alle drives (bijv. Helium gebruiken). Dus of er heden ten dage nog verschil in zit weet ik ook niet zeker. Maar voorheen waren er wel (kleine) verschillen.
Tourmaline @Verwijderd16 april 2025 16:32
Nee, niet voor niets. Een gewone HDD is niet op 24/7 berekent. Een NAS schijf wel. Die meoeten meestal ook wat harder werken dan een gemiddelde pc HDD. Die is meer voor snelheid.
latka @Tourmaline16 april 2025 17:38
Dan koop je een WD Red die wel voor NAS'en is. Oh nee, dan doet feature X op mijn NAS het niet 8)7
Raymond Deen @latka16 april 2025 20:08
Toch even een serieuze reactie.
Die wd red zal waarschijnlijk op het lijstje gecertificeerd staan…
MeNTaL_TO @Raymond Deen16 april 2025 20:18
Hopelijk dan wel alleen de goede schijven (de CMR) en de SMR schijven juist niet.
Weet niet of Seagate hetzelfde geintje uithaalt, maar hoop dat daar dan hetzelfde voor geld.

Zal een goede manier om fabriekanten af te straffen om dit soort #$#$ geintjes door te voeren.
Dennism @MeNTaL_TO16 april 2025 21:14
SMR v.s. CMR is imho niet enkel een 'goed' v.s. 'slecht' verhaal, maar hebben simpelweg andere karakteristieken en zijn dus ook bedoeld voor andere workloads. SMR is goedkoper per GB, en heeft soms meer capaciteit per platter (of minder platters voor dezelfde capaciteit), maar wil je eigenlijk enkele gebruiken voor opslag met weinig writes.

CMR is dan over het algemeen weer duurder per GB, lagere densiteit, maar wel sneller, zeker in omgevingen met mixed workloads of veel writes.

Je ziet bijvoorbeeld in Enterprise best veel SMR gebruikt worden in omgevingen met bijvoorbeeld veel archiefdata. Volgens mij maakt bijv. Dropbox heeft veel gebruik van SMR drives. Maar ik zou ze inderdaad voor een consumenten NAS niet snel kopen, tenzij je een heel speciale usecase hebt, of echt het goedkoopste van het goedkoopste wil. Maar een certificering voor een SMR enterprise drive zou ik dan juist weer niet vreemd vinden, hele volkstammen die deze + modellen en hoger immers ook zakelijk inzetten voor bijvoorbeeld archief data.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 16 april 2025 21:23]

Raymond Deen @Dennism16 april 2025 22:44
Smr is gewoon niet handig voor workloads waar veel schrijfacties in gebeuren. Ik heb even geen zin om het op te zoeken, maar kan me ook goed voorstellen dat de tbw waarde van die schijven ook significant lager ligt.
Het draait bij nas schrijven uiteindelijk hoofdzakelijk om hoe goed ze tegen trilling kunnen; je zet er een aantal vlak naast elkaar en ze kunnen gaan resoneren, wat weer kan resulteren in interne trillingen en niet goed uitgelijnde koppen als daar niet iets tegen gedaan is.
Dennism @Raymond Deen16 april 2025 22:53
Klopt, maar dat geef ik dan ook al aan :)

TBW waarden zijn volgens mij niet lager, maar liggen voor voor mij bekend gelijk met CMR schijven uit dezelfde klasse (een CMR enterprise of NAS disk v.s. een SMR enterprise of NAS disk bedoel ik dan), een SMR budget disk zal mogelijk wel een lagere TBW waarde hebben dan een enterprise CMR schijf, maar omgekeerd ook waarschijnlijk, een budget CMR disk zal vermoedelijk ook een lagere TBW of MTBF waarde hebben dan een enterprise of NAS SMR disk
Het draait bij nas schrijven uiteindelijk hoofdzakelijk om hoe goed ze tegen trilling kunnen; je zet er een aantal vlak naast elkaar en ze kunnen gaan resoneren, wat weer kan resulteren in interne trillingen en niet goed uitgelijnde koppen als daar niet iets tegen gedaan is.
Klopt zeker dat ze kunnen resoneren, en dat je dat zo min mogelijk wil. Maar dat is voor enterprise enclosures niet anders. Ook die zijn, net als een goede NAS, ontworpen omdat zoveel mogelijk tegen te gaan.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 16 april 2025 22:53]

Raziel @Raymond Deen16 april 2025 21:14
Of ... alleen schijven van Synology zelf die 1,5x duurder zijn dan schijven van de concurrent. Net zoals je alleen met Synology m.2 SSD's een volume kan maken en je niet-Synology SSD kan alleen voor caching kunt gebruiken.
PvdVen777 @Tourmaline17 april 2025 21:02
Ik draai al tientallen jaren zelfbouw NAS-en met WD green schijven. Geen enkel probleem dus hoor. Wel voor privé opslag natuurlijk, geen enterprise grade setup of traffic.
amigob2 @Tourmaline16 april 2025 16:23
Als hardisk kapot gingen kregen de hardisk fabriekanter er van langs nier Synology.

Nu gaan ze een slechte naam krijgen als de harden schijven kapot gaan, Want het is verplicht door Synology.
Tourmaline @amigob216 april 2025 16:30
Windows kreeg toch ook altijd de schuld als het crachte, terwijl het meestal aan 3rd party drivers lag.
latka @Tourmaline16 april 2025 17:38
Blijft een fout van windows door een brak drivermodel wat dit mogelijk maakt....
Tourmaline @latka16 april 2025 17:38
LOL, zie,,,je bevestigd dus mijn verhaal.
Shunt @latka16 april 2025 19:06
Want Microsoft maakt de drivers?
En hier bevestig je dus exact zijn punt.
Trestry @Shunt16 april 2025 21:02
Een brakke driver voor een niet essentieel component zou er überhaupt niet voor moeten kunnen zorgen dat het hele systeem crasht. Heb je wel eens een BSOD gezien op een linux pc?
latka @Trestry16 april 2025 21:04
Een kernel crash? Zeker wel. Ook linux drivers kunnen het hele systeem crashen. Dan moet je naar microkernels e.d. om dat te voorkomen.
Shunt @Trestry17 april 2025 07:32
Een bsod is enkel mogelijk op Windows.
Maar een kernel panic of algemene crash vanwege brakke drivers heb ik vaak genoeg gezien en gehad op Linux.

Microsoft doet genoeg fout maar de meeste issues die mensen hebben met crashes liggen niet aan Windows maar aan de drivers of software die brak is.
Pieeeeeee @Tourmaline16 april 2025 16:50
Ik heb sinds 2013 3 Western Digital Red schijven + 1 gewone HDD (recup van desktop pc) in mijn Synology zitten. Die 3 NAS-schijven hebben het vorig jaar begeven na 95.000 uur, terwijl de gewone HDD nog steeds draait. 110.000 uren ondertussen. De "juiste" hardware heeft het dus eerder begeven.
Tourmaline @Pieeeeeee16 april 2025 16:51
Blijkbaar. Die werken ook harder dan de PC schijf.
SuHwak @Tourmaline16 april 2025 17:21
Volgens mij bedoeld @Pieeeeeee te zeggen dat alle 4 in dezelfde Synology zit/zaten.
Tourmaline @SuHwak16 april 2025 17:26
Ja, dat klopt maar dan nog werkt een gewone pc schijf anders dan een NAS schijf.
Surveillance – HEAVY writing of data, but less than 1% reading of data. Kept in a RAID array.
NAS – Mixed Read and Write, but left of for days, weeks and months at a time. Normally in a RAID
Desktop PC – Mixed Read and Write, but only on for hours at a time. Single Drive use.
Cold storage – Idle for most of the time, but when accessed, requiring enormously fast response and speed. As well as in some cases requiring temperature protection. Normally in drive numbers of 12, 24 or higher RAID arrays
Data Centers – CONSTANT read and Write, as well as a SAS 12GB/s connection and in multiple drive arrays

Advies:

In a NAS, use NAS Hard Drives (duh!)
In a Desktop PC, use ordinary drives
In any situation where there is RAID, use a NAS Hard Drive#
In any situation that requires CONSTANT read/write access, use an enterprise HDD or Enterprise NAS HDD

lijkt mij toch vrij duidelijk.
latka @Tourmaline16 april 2025 17:40
En wat zijn dan die verschillen behalve de marketing folder? Andere koppen? Betere motoren? Zover ik kan nagaan is het belangrijkste verschil dat er andere firmware opzit. Een andere productielijn is superduur dus vanuit bedrijfseconomisch oogpunt onwaarschijnlijk.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @latka16 april 2025 18:52
Het verschil is met name een anders ingestelde firmware. Soms zijn de disks fysiek gewoon exact hetzelfde. Het is deels software en deels marketing.

Mijn ervaringen met NAS schijven is hetzelfde als @Pieeeeeee hierboven beschrijft: eerder kapot dan een normale "desktop" harddisk in dezelfde hardware.

[Reactie gewijzigd door Bor op 16 april 2025 18:53]

leonbong @latka16 april 2025 19:35
Ja er zijn zeker verschillen.
Een enterprise schijf heeft andere koppen motoren alles is anders.

Ik heb thuis Toshiba enterprise (MG) schijven en een Toshiba nas (N300) schijf.
Die mg maken veel meer herrie bijvoorbeeld.
Vroeger had ik WD/HGST Ultrastars maar ook gewone WD red.

Ik had een Netgear NAS met 2x Ultrastar na jaar of vier twee WD reds bijgeplaatst. Die gingen na een jaar of vier defect bad sectors, de ultrastars waren nog helemaal goed. Die heb ik uitoende na 11 jaar vervangen omdat ik een qnap kocht met nieuwe 4TB schijven. De oude ultrastars 2TB gingen met pensioen maar niet omdat ze kapot waren.
latka @leonbong16 april 2025 21:02
Een enterprise schijf is wat anders dan een 24x7 WD Red schijf. Die enterprise schijven heb ik ook. Die hebben vaak ook sas ipv. sata en zijn fysiek anders. De meeste NAS schijven zijn identiek aan reguliere exemplaren, maar wel duurder. SAS schijven ondersteunt synology zowiezo niet, dus het is hooguit prosumer spul.
Teun! @leonbong16 april 2025 21:08
Enterprise schijven kan ik inkomen (datacenter schijven zijn naar mijn idee naar een andere standaard gemaakt), daarintegen NAS schijven vs surveillance vs desktop vs cold storage is volgens mij vrijwel pure marketing (SMR en CMR daargelaten, dit is een technisch verschil, niet marketing en wordt ook vaak door fabrikanten expliciet niet benoemd en is vaak zelfs lastig om informatie over te vinden).

Dit is natuurlijk mijn ervaring en N=1.

Overigens van alle schijven die in mijn NAS zitten is de failure rate sowieso behoorlijk hoog, en dan voornamelijk in de begin periode (eerste paar maanden, daarna is het tot nu toe nog vrij oke gegaan).
goarilla @Teun!17 april 2025 10:04
Als een externe schijf shucker en meer draag ik eenzelfde mening.
Overigens van alle schijven die in mijn NAS zitten is de failure rate sowieso behoorlijk hoog, en dan voornamelijk in de begin periode (eerste paar maanden, daarna is het tot nu toe nog vrij oke gegaan).
Betekent niet dat de bathcurve mortality rate van consumenten HD's niet aanwezig zijn bij de entereprise. En zijn er eigenljk nog NL-SAS schijven. Je weet wel dat segment tussen fast enterprise spinning rust and large capacity enterprise spinning rust, dat ook voor de gewone consument nog redelijk betaalbaar was voor een tijdje ? En wat bedoel je met andere standaarden heb je het dan ook over de speciale nieuwe NVMe/OCP vormfactors die als paddenstoelen uit de grond schoten ? Niet dat de M2.2280/2250/2230 NVMe/SATA PCIe3-4-5 x 1-4 op de consumentenmarkt niet verwarrend is.
Teun! @goarilla17 april 2025 15:25
Sorry voor de onduidelijkheid, medeshucker! Ik bedoelde standaarden als in hoeveel uren gebruik er ingecalculeerd word en dat soort dingen. NL-SAS ben ik niet bekend mee, maar uberhaupt wordt SAS voor mij een stuk duurder (vanwege geen moederbord met SAS, en die PCIE kaarten zijn vrij prijzig voor redelijke hoeveelheden disks) tov Sata.
PvdVen777 @Pieeeeeee17 april 2025 21:06
Zoals ik hier eerder al aangaf, ik draai al tientallen jaren op WD green schijven. Dat is bij niet al te zwaar gebruik (mijn gebruiks scenario) dus echt niet uitzonderlijk inderdaad.
Daarnaast werd steeds gezegd dat die niet in een NAS zouden werken omdat blablaba weet ik veel.... maar dat blijken dus deels ook kunstmatige beperkingen/problemen te zijn.
Mijn NAS is een windows server en ik heb de schijven in verschillende RAID modi gebruikt (zowel hardware als softwarematig)

[Reactie gewijzigd door PvdVen777 op 17 april 2025 21:08]

Tintel @Tourmaline16 april 2025 16:55
Er zijn niet voor niets vrschillende soorten schijven voor NAS, RAID etc.
Is dat eigenlijk ook niet een 'bedachte' beperking? Natuurlijk zijn er verbeteringen mogelijk omdat een NAS bijv. 24/7 aanstaat. Maar een reguliere disc zou toch ook wel zo mogen worden gebruikt?

En zodra een leverancier gaat bepalen dat alleen hun inkt goedgekeurde hdd's mogen worden gebruikt, zet dit de deur weer open voor een vergoeding die moet worden betaald aan Synology om in de lijst van goedgekeurde disc te worden opgenomen.
waarvan de schijven dan snel stuk gaan
Als die dingen dan ook veel goedkoper zijn, dan is dat dus een keuze die een gebruiker zou kunnen maken. Uiteindelijk hebben alle discs een verwachte levensduur en een garantie termijn.
Daar krijgt Synology dan misschien een slechte naam door.
Vreemde aanname.... bij banden die snel stuk gaan onder een auto zullen we toch eerst de verantwoordelijkheid elders zoeken toch?

Nee, dit doet Synologie om andere redenen denk ik....
Tourmaline @Tintel16 april 2025 17:02
Je hebt gewone banden en winterbanden. Drie keer raden welke in de winter beter werken. ;)
latka @Tourmaline16 april 2025 17:41
Dat is ook echt ander materiaal. Bij HDDs met de marges die ze hebben is dit niet echt een ding. Drive-writes-per-day bijvoorbeeld is bij HDDs pas gekomen nadat men zag dat je SSDs op dat vlak kon differentieren.
Tintel @Tourmaline16 april 2025 17:16
tja maar dan ook alleen als het onder de 7 graden is of als er sneeuw ligt.... Dus niet alleen "in de winter"... ;)

En andersom: kun je niet meer rijden met zomerbanden in de winter? Ik denk van wel....
Tourmaline @Tintel16 april 2025 17:17
Ja, dat kan maar zoals Synology zegt is het risico voor jezelf, of in dit geval restricties.
Ik snap beide redenaties wel.

Waarom mensen het liever niet willen en waarom Synology dit doet.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 16 april 2025 17:20]

SuHwak @Tourmaline16 april 2025 17:22
Toch krijgen de banden dan de schuld (of de eigenaar), niet de auto.
Tourmaline @SuHwak16 april 2025 17:27
Bij pc's en NAS is dat niet altijd het geval. Als een pc crashed is het altijd de schuld van Windows, terwijl het veel vaker aan slechte 3rd party drivers, te krappe voeding etc ligt.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Tourmaline16 april 2025 18:55
Je hebt gewone banden en winterbanden. Drie keer raden welke in de winter beter werken. ;)
Een complete appels en peren vergelijking waarmee je de plank behoorlijk mis slaat.

"NAS" disks zijn veelal dezelfde disks die ook voor andere doeleinden worden verkocht (uit exact dezelfde productielijn) met hooguit een anders geoptimaliseerde firmware. Winterbanden zijn fysiek compleet anders dan zomerbanden.
zordaz @Tourmaline16 april 2025 23:31
Winter- en zomerbanden is ook grotendeels marketing, net als dit verhaal over gecertificeerde schijven. Ik heb zo'n 20 jaar lang gewone HDD's gebruikt die 7x24 draaide. Nooit issues mee gehad. Gaat hier dus gewoon weer vooral om geld.
LooneyTunes @Tourmaline16 april 2025 16:41
Er zullen zat mensen zijn die niet speciale NAS schijven in een NAS zetten en waarvan de schijven dan snel stuk gaan.
Mijn eigen ervaring (oké, N=1) is dat de (uitgepakte) externe WD schijven het uitstekend doen (deden) in een FreeNas. (uit de tijd dat externe schijven beduidend goedkoper waren dan interne schijven).
Daar zaten gewoon WD-Green drives in en die hebben hier zo'n ~7 jaar 24/7 gedraaid. (daarna grotere schijven geplaatst, dat waren dan wèl WD-RED's))
rolfie23 @Tourmaline16 april 2025 17:13
Hier al vanaf het begin 2 Seagate Barracudas in mijn DS214+ gekocht bij uitkomst systeem, en huidige schijven (groter) zitten er 67000 uur bijna in en draait nogsteeds zonder fouten op de schijf stabiel. Mijn keuze werdt destijds op die schijven geplaatst omdat deze ook bij grote film servers werden gebruikt (zelf mee gewerkt) en met films van rond de 300GB voor op een destijds DLP projector geen problemen daar in de 5 jaar dat ik er mee heb gewerkt. Deze stonden ook continue aan voor gegevens overdracht om films te ontvangen en uiteindelijk naar de projector te sturen. Een specifieke NAS schijf hoeft niet altijd nodig te zijn dus.

[Reactie gewijzigd door rolfie23 op 16 april 2025 17:19]

Tourmaline @rolfie2316 april 2025 17:16
Er zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar ze maken normaal gesproken niet voor niets "speciale" NAS schijven.
RDNZN @Tourmaline16 april 2025 19:11
Even serieus, ik ben in principe vanuit het set it and forget it gedachtegoed wel voor closed hardware.
Even Windows als voorbeeld, nagenoeg alle problemen die in Windows voorkomen komen doordat het support heeft voor letterlijk alle hardware die je kunt bedenken.
Dus vanuit dat opzicht ben ik voor, maar even serieus 800 euro voor een Synology 20tb schrijf…
Waar deze schijven van andere merken voor onder de 400 te koop zijn. (Zijn gewoon rebranded drives met een speciaal sausje over de firmware)
Wat ik begrepen heb van onze leverancier is het enige verschil dat je zonder downtime de firmware kan updaten…
Tourmaline @RDNZN17 april 2025 14:38
Firmware stuurt de hardware aan en kan dus wel positief of negatief invloed hebben op de prestaties van hardware.

Ik heb nergens gezegd dat je Synolgy schijven moet kopen maar dat het wel verstandig is om NAS schijven te nemen. Je kunt ook kopen van de whitelist.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 17 april 2025 14:42]

goarilla @Tourmaline17 april 2025 09:04
Er zijn niet voor niets vrschillende soorten schijven voor NAS, RAID etc.
In theorie ben ik het met je eens (SATA vs NL SAS/...) maar een verschil in bv enkel firmware is puur artificieel en productdiversificatie voor markup sakes.

En we zijn juist door een periode gegaan waarbij we SMR/CMR's hebben gehad, WD gesjoemeld heeft met zijn befaame WD Red (NAS) drives en zijn reputatie compleet om zeep heeft geholpen En met het opslokken van HGST verdween 1 van de laaste betrouwbare aanbieders in deze markt nu geregeerd door een duopolie.

En ik heb heel veel geluk met mijn gechuckte desktop drives (3x > 80.000 PoH, 1 x ~ 18500 PoH) in een RAID5 (ja ik weet het - niet de juiste keuze met deze groottes). Ze zijn ook wel allemaal gewone schijven <= 6-8 TB.
Strebor @Tourmaline17 april 2025 09:54
Het gaat mij erom dat ze erg weinig disks certificeren. Er zijn zat goede enterprise of NAS optimised schijven die ze niet hebben gecertificeerd. Als ik me niet vergis zelfs de RED serie van WD. Dus al koop je een een setje betaalbare NAS optimised schijven, dan kun je nog steeds features van de NAS niet gebruiken. Dat gaat mij echt te ver.
Tourmaline @Strebor17 april 2025 14:41
Dan kun je een ding doen, geen Synolgy NAS kopen.
Strebor @Tourmaline17 april 2025 22:56
Dat kan, maar... Ik vind de hardware van Synology wel netjes. Het is compact, zuinig en (zakelijk) prima betaalbaar. Ik gebruik eigenlijk enkel de RAID volume functies en NFS op de LAN poorten. En ondanks dat er altijd wel op Synology iets te mopperen valt, hebben ze wel een solide track record opgebouwd. Dus ik zal wel bij ze blijven.

Dat gezegd hebbende houd ik de NAS van Unifi ook in de gaten. Die is nog pril en mist nog enkele essentiële functies, biujvoorbeeld ondersteuning van noodstroom systemen (met een USB communicatiepoort) en daaraan gekoppelde gecontroleerde afsluit scripts als de stroom lang zou uitblijven.
Microkid Frontpage Admin @theduke198916 april 2025 16:23
Terwijl ik er van uit ga dat die Synology disks gewoon rebranded disks van een A-merk zijn....
leonbong @Microkid16 april 2025 19:38
Het zijn toshiba enterprise schijven de MG serie dus. Dat zijn zeer goede schijven.
Tourmaline @leonbong17 april 2025 14:45
Dat is dus ook meer voor professioneel gebruik bedoeld dus.
leonbong @Tourmaline17 april 2025 15:17
Een Toshiba MG (enterprise schijf) is meestal goedkoper dan WD Red hobby bobby schijf van hetzelfde formaat.

Ik snap niet dat mensen die red schijven nog kopen, zo goed zijn ze niet.
Tourmaline @leonbong17 april 2025 15:23
Een 20tb Toshiba MG bijvoorbeeld is inderdaad stukken goedkoper dan een WD red 20tb.
Sharky @theduke198916 april 2025 16:05
Wat mij betreft sla je de spijker op z'n kop. Ze verleggen de verantwoordelijkheid, terwijl er 40+ jaar aan standaardisering ligt voor dergelijke hardware. Ik ben best tevreden met mijn Synology, maar dit berichten stemmen we wel droevig.
ibmpc @theduke198916 april 2025 19:06
Waarom is dat slecht? Zolang de HCL niet gelimiteerd wordt tot een beperkt aantal schijven is er vrij weinig aan de hand. Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen.
bzzzt @theduke198916 april 2025 16:20
Omdat Synology niet kan beloven dat de willekeurige onderdelen die je bij elkaar raapt in combinatie met hun behuizing een betrouwbare opslag gaan zijn.

Als je op dit moment willekeurige desktop harde schrijven in zo'n NAS drukt kunnen ze zich ineens 'gek' gaan gedragen (meestal op momenten dat het echt niet uitkomt zoals net voordat ze defect raken).

Daar moet je niet Synology, maar vooral harde schijf fabrikanten op aanspreken. Harde schijven zijn al lang geen random adresseerbare units meer: de controller software bepaalt voor een groot gedeelte de plaatsing van data en betrouwbaarheid. Aannames die je vroeger kon maken over wanneer data daadwerkelijk geschreven was en wat er gebeurt als de stroom uitvalt zijn tegenwoordig niet meer van toepassing. Daarom zijn er tegenwoordig ook 'NAS specifieke' drives die zich beter gedragen in een disk array. Maar dat betekent dus dat een Synology wel moet vereisen dat je die drives gebruikt om te garanderen dat het goed werkt.
latka @bzzzt16 april 2025 17:42
What's next: Synology netwerkkabels. Een stroomkabel van Synology. Ze wanen zich een beetje de Apple in NAS land.
ErikX1 @latka16 april 2025 19:03
De stroom en netwerkkabels kreeg ik er bij mijn NAS al bij.
bzzzt @ErikX117 april 2025 08:28
Ook dat heeft een goede reden. Had laatst grote problemen met een USB apparaat wat niet werkte tot ik er achter kwam dat de random USB kabel die ik nog had liggen alleen USB 1 supporte 8)7
Kan me voorstellen dat zo'n kabeltje bij de doos in stoppen Synology honderden helpdesk telefoontjes en slechte reviews scheelt. Dat verdient zichzelf zo terug.
LooneyTunes @latka17 april 2025 03:39
What's next:
Synology netwerk switches? ;)

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 17 april 2025 03:39]

Metten @bzzzt16 april 2025 16:27
Klopt, maar in de praktijk staan lang niet alle NAS-specifieke drives op de lijst van Synology. Bij WD Red staan alleen de WD Red Pro modellen erop bijvoorbeeld en niet de Red ‘sec’ en de Red Plus.
Bij SSDs is het helemaal een drama en is er geloof ik geen third-party compatibiliteit meer mogelijk dan.
bzzzt @Metten17 april 2025 09:26
Dat is altijd het probleem bij 'whitelisting': het is voor fabrikanten redelijk onmogelijk om alle combinaties te testen op compatibiliteit. Ik geloof ook niet dat fabrikanten dit 'voor de lol' of puur voor extra inkomsten doen, maar er zullen waarschijnlijk veel support verzoeken binnenkomen veroorzaakt door hardware die zich niet op een nette manier gedraagt. Dat is eerder een probleem met de interface specificatie en validatie (SATA of NVME) en onwillige opslagfabrikanten dan een probleem van de NAS leverancier.

Je hebt helemaal gelijk dat het gedrag van SSDs extreem kan verschillen afhankelijk van leverancier, helaas wordt er vaak getuned op benchmarkresultaten en prijs dan op betrouwbaarheid.
leonbong @Metten18 april 2025 06:26
Gewone RED en schijven hebben nog weleens een SMR deel op de schijf wat ze ongeschikt maakt.
Qnap heeft ze daarom ook niet op de lijst.
Red+ heeft een andere beperking.
M

Ps de aanwezigheid van smr is afhankelijk van het formaat.

[Reactie gewijzigd door leonbong op 18 april 2025 06:36]

LooneyTunes @bzzzt17 april 2025 11:40
de controller software bepaalt voor een groot gedeelte de plaatsing van data en betrouwbaarheid. Aannames die je vroeger kon maken over wanneer data daadwerkelijk geschreven was en wat er gebeurt als de stroom uitvalt zijn tegenwoordig niet meer van toepassing.
Maar die RLL/MFM drives zijn er al heel lang niet meer hoor. ;)
Sinds de intrede van de IDE interface (en de daarop volgende SATA) doet de schijf al het 'echte' werk.
mrtl 16 april 2025 16:00
Met andere woorden, Synology wil meer geld verdienen. Zelfbouw kan het allemaal wel met "niet-ondersteunde harde schijven". Ik gooi dan liever Unraid of iets vergelijkbaars op een systeem.
Verwijderd @mrtl16 april 2025 16:04
Unraid kun je absoluut niet vergelijken met RAID of SHR.
shades @Verwijderd16 april 2025 16:13
Nope
- als je raid stuk is kan je fluiten naar je data (mits je een backup hebt), bij unraid staat alles gewoon op xfs/zfs. Kan je altijd bij (behalve op die ene disk die verrot is, maar ook unraid heeft 1 or 2 parity disks)
- als je niets doen blijven je schijven lekker 24/7 doordraaien - altijd, bij unraid stoppen de disken gewoon met spinnen na 15/30/45 min zonder i/o (daarom is het ook slim dat je homefolder op een zfs ssd pool zet
- synology/qnap is dure, over het algemeen niet uitbreidbare hardware, bij unraid kies je zelf, je kan het zo gek niet verzinnen - ook je oude gamepc doe het prima - ook je graka kan je nog gebruiken via passthrough ofzo om je coins te minen of ai modelen te draaien

1x een qnap gehad, nooit meer!!

In heb nu 2 unraid bakken - heerlijk spelen op de ene en doorvoeren naar de andere als het werkt en die is tevens een backup voor de docker volumes en homefoldes van de "hoofd" server
Verwijderd @shades16 april 2025 16:30
Dat zijn de voordelen. Vergis je niet ik heb ook 3 unraid servers draaien. Die halen nooit de performance zoals een echte raid configuratie met 10 Gbit/s. De langzaamste schijf bij unraid is leidend of beter gezegd lijdend ;)

Ik heb HPE servers draaien met hardwarematige raid incl cache, synology's met raid incl. nvme cache, unraids maar de unraid configuraties halen nooit zoveel performance met zowel lezen als schrijven. Je kunt met mover werken maar dit kost 'extra' tijd en kan misgaan. Is toch softwarematig.
Game-Tea @Verwijderd16 april 2025 16:43
Toch ben ik op mijn HPE server overgestapt van hardware raid naar TrueNAS scale met ZFS, en haal daarmee betere performance dan met de p440ar hardware raid controller. Vooral nu ik er een boel extra ram in heb geprikt.
Unraid staat niet echt bekend om performance, meer om gemak. Scale ondersteunt tegenwoordig trouwens ook het uitbreiden van VDEV's met nieuwe schijven.
hachee @Verwijderd16 april 2025 16:37
Ik vond de fragmentatie van mappen over verschillende HDDs vervelend bij migratie naar truenas(met behoud HDD), volgens mij had je daar welk een vinkje voor om toe te staan tijdens creatie van de pool.

[Reactie gewijzigd door hachee op 16 april 2025 16:38]

aadje93 @shades16 april 2025 16:34
als je raid kapot is, koop je een zelfde model raidcontroller, prik je erin en je gaat verder. Software raid is niet ineens een magische oplossing. ZFS is ook niet heilig, gebruik het zonder ECC geheugen (nee, ddr5 is geen ecc) en je hebt alsnog risicos.

Synology kun je prima uitbreiden met extra disk units, dus die gaat ook niet op.

Alleen zelfbouw is goedkoper, maar;

je bent zelf verantwoordelijk voor bug oplossen, kans op bugs is ook groter door verscheidenheid aan hardware vs een OEM als synology die hun eigen selecte modellen aan hardware in alle units prikt en dus precies weet wat compitabel is en wat niet.
LANnerd @aadje9316 april 2025 16:45
Dat is een myth.
ZFS zonder ECC ram is net zo tot minder risicovol als elk ander file system zonder ECC ram. Dat heeft helemaal niks met elkaar te maken.

Sterker nog ZFS heeft me al meer dan eens gered toen er een kapot reepje non-ecc ram in mn server bleek te zitten. De meeste andere file systems hadden dat totaal niet opgemerkt. ZFS gaf een foutmelding na een scrub en was dusdanig resilient dat het zelfs data corruptie heeft weten te voorkomen.
latka @aadje9316 april 2025 17:37
ZFS zonder ECC is alleen een ding als je auto-scrub doet met kapot geheugen. BTRFS zou hetzelfde probleem hebben (en synology ondersteunt geen ECC op reguliere NAS'en). Een MDAdm raid-scrub zou ook dit probleem hebben. Het idee dat dit exclusief een ZFS probleem is lijkt eruit te komen dat ZFS out-of-the-box op de meeste distros met een maandelijkse scrub komt. De meeste andere filesystems kennen geen eens het scrub concept.
Olaf van der Spek @shades16 april 2025 16:34
mits je een backup hebt
Tenzij..
oef! @shades16 april 2025 19:39
Raid is sowieso geen backup. Daarnaast is, voor mij in ieder geval, een stukke RAID geen issue dat ik heb meegemaakt in de afgelopen
20 jaar dat ik hard- en software RAID heb gebruikt. Defecte disks zijn wat anders maar daar werd ik juist "gered" door RAID.

Zoals je zelf al zegt zit je met iets als (niet gratis) Unraid in "de lekker spelen/tweakers hoek". Dat is oprecht leuk maar ook overkill voor de bread and butter NAS gebruiker.
shades @oef!17 april 2025 07:25
Het probleem ontstaat wanneer je schijven 24/7 draaien voor de afgelopen 5 jaar - als er dan 1 stuk gaat prop je er een nieuwe in voor een rebuild en de kans dat er door die actie dan nog 1 uitvalt is niet ondenkbaar... Dat is het gevaar. Maar wat je zegt, raid is geen backup, Zelfs raid6 of raid10 is geen garantie.
Jacco011 @mrtl16 april 2025 16:11
Vergeet niet dat Unraid niet aan scrubs doet en bit-rot alleen kan detecteren, maar niet zelf kan fixen. Daarvoor gebruiken mensen dan weer Unraid+snapRAID voor, wat het alweer gecompliceerder maakt als een Synology.
Ik zou het dan eerder met TrueNAS+ZFS vergelijken.
Marchel @mrtl16 april 2025 16:24
Ik denk dat het bieden van een dergelijk 'universeel' systeem niet sustainable is in 'the long run' anders zou Synology niet hiervoor kiezen, het merk wil blijven innoveren en doorontwikkelen, daar zijn inkomsten voor nodig. Dit doen ze door up & cross-sell van eigen producten, je kan hier natuurlijk ook andere vendoren voor gebruiken, in de scall-up fase erg verstandig om met dit soort partners te werken, maar wanneer je eenmaal een bepaalde dominantie hebt, dan moet je doorpakken, anders ga je het afleggen tegenover bijv. een Ugreen en Qnap, die wel flexibiliteit bieden maar lang niet zo groot zijn als Synology.

Qua omzet is Synology +/- eens zo groot als Qnap, en wil het in 2025 naar 1 miljard omzet, 2023 was 600 miljoen. Een flinke groei ambitie, in zo'n korte tijd bijna verdubbelen. Daar zit een strategië achter, wellicht is dit nieuws bericht daar onderdeel van. Het is niet beursgenoteerd, wellicht dat ze daar naar toe willen of ze willen het verkopen?
jinvanthee 16 april 2025 16:09
Ik verwacht dat dit ook relatief makkelijk te omzeilen zal zijn.

Zo is er bijv. ook al een script om een niet erkende M.2. SSD toe te voegen aan de database van officieel erkende SSDs, waardoor de M.2. SSD alsnog te gebruiken is als storage pool (https://github.com/007revad/Synology_HDD_db). Dus hopelijk zal een vergelijkbaar script niet erkende HDDs alsnog alle functies toekennen, door de database aan te passen.
RefriedNoodle @jinvanthee16 april 2025 16:17
Om nou te vertrouwen op een hack om dit te omzeilen... Het blijft unsupported (kan me indenken dat in geval van support, en ze zien deze hack, dat je nog verder van huis bent). En je weet nooit wanneer er een update van Syno komt die deze hack ook buitenspel zet.

Maar bovenal: waarom Synology blijven belonen met klandizie, als je het met dit soort fundamentele beslissingen niet eens bent? Ik zou eerder met m'n portemonnee stemmen. Ik ben op zoek naar een nieuwe nas en was altijd Synology-minded, maar nu dit gerucht blijkt te kloppen denk ik dat Synology z'n laatste nas aan mij heeft verkocht.
icecreamfarmer @RefriedNoodle16 april 2025 16:57
Tip van flip koop een goedkope tweedehands desktop of minipc op marktplaats. Kost geen drol en vele malen krachtiger.
arjandijk162 @icecreamfarmer16 april 2025 17:08
Onzuiniger, niet als server bedoeld en grote tijdsinvestering in software. Het is maar waar je je tijd in wil stoppen. Synology werkt gewoon

[Reactie gewijzigd door arjandijk162 op 16 april 2025 17:09]

procyon @arjandijk16216 april 2025 18:55
Hier een 5800u octacore draaien met 64gb ram en 2 SSD's met unraid, draait alles @ 9 watt Idle.
zet je er maar 1 dimm in en 1 SSD dan gaat dat naar 6 watt en Unraid werkt perfect.
icecreamfarmer @arjandijk16216 april 2025 19:47
Onzin.
Knalt er nas software op en klaar.
Die mini PC gebruikt zonder schijven idle 5w en de grotere 10w. Dan heb je het over 10 of 20 euro per jaar wanneer synology 0w zou gebruiken.


Dat zijn fabels uit het verleden.
En we zien dat synology gewoon werkt...

[Reactie gewijzigd door icecreamfarmer op 16 april 2025 19:48]

arjandijk162 @icecreamfarmer16 april 2025 20:01
En dan de schijven eraan ductapen? Als je tijd je niet veel waard is, een prima optie. Als je een nette optie out of the box zoekt waar schijven inpassen kies je beter voor synology
icecreamfarmer @arjandijk16216 april 2025 20:14
Hoezo dat?
Die schroef je er gewoon in :? .
arjandijk162 @icecreamfarmer16 april 2025 20:15
Jij hebt het over een minipc, niet echt veel plek voor serverschijven....
icecreamfarmer @arjandijk16216 april 2025 21:04
Kan er in de mijne 4 van 2,4 inch kwijt of 2 van 3,5.
HP 400 g4 sff
arjandijk162 @icecreamfarmer16 april 2025 21:52
Dat is geen minipc, in de minipc variant past geen 3.5". Die sff is een minitower
Mars Warrior @icecreamfarmer16 april 2025 17:51
Dat is een goede tip.

Je moet dan wel ff weten welke merken zeer zuinig zijn. Dell, Fujitsu en HP kunnen erg zuinig zijn met 3W idle en zat performance hebben voor het meeste werk.

Ik heb zelf ook voor €80 jarenlang een Fujitsu Q920 gebruikt als server. 3W idle en max 30W bij belasting.

Zoals hieronder genoemd moet je dan nog wel wat tijd steken in het OS, maar daar is best wat keuze in die alles een stuk eenvoudiger maakt om te beheren. Al neem je een standaard OS met copilot cockpit (dank, @Lrrr, de auto-correct was te snel) als beheer GUI, dan kom je de CLI al niet tegen.

En als je Docker snapt, dan heb je een eco-systeem waar ongeveer voor alles wel een container is te vinden. De keuze is reuze!

[Reactie gewijzigd door Mars Warrior op 16 april 2025 20:34]

icecreamfarmer @Mars Warrior16 april 2025 19:50
Heb nu voor een tientje een werkende 400 g4. Ding is idle zuinig en wanneer nodig gaat hij naar de 65w maar dat is zeer zeldzaam. Rent rondjes om die nasjes.
Lrrr @Mars Warrior16 april 2025 20:15
Copilot? Doel je niet op Cockpit?
metalmania_666 @icecreamfarmer16 april 2025 17:17
Desktops verbruiken alleen een stuk meer energie. Zeker voor systemen die 7x24 uur aanstaan, kan dat nog al schelen.
Ik zou dan eerder kiezen voor een mini-pc of zelf een mini-itx systeembouwen.

Zelf heb ik nog op tijd een lifetime licentie gekocht van UNRAID. Die ga ik binnenkort installeren op een mini-itx systeem
Recursio @metalmania_66616 april 2025 18:02
Voor geinteresseerden: https://unraid.net/pricing
icecreamfarmer @metalmania_66616 april 2025 19:47
Zie hierboven. Dat is oude info.
jinvanthee @RefriedNoodle16 april 2025 16:19
Maar bovenal: waarom Synology blijven belonen met klandizie, als je het met dit soort fundamentele beslissingen niet eens bent? Ik zou eerder met m'n portemonnee stemmen. Ik ben op zoek naar een nieuwe nas en was altijd Synology-minded, maar nu dit gerucht blijkt te kloppen denk ik dat Synology z'n laatste nas aan mij heeft verkocht.
Ik ben zelf ook van plan om m'n huidige Synology m'n laatste Synology te maken. Dat was ik al van plan voor dit nieuwsbericht, maar dit nieuwbericht zorgt er alleen voor dat ik geen spijt van deze keus heb lol.

Zelf ben ik van plan om een DIY-NAS te bouwen met TrueNAS ofzo (OS is nog steeds onbepaald). Ik zal m'n huidige Synology dan waarschijnlijk gebruiken als een backup voor de echte DIY-NAS.
thamaster88 @jinvanthee16 april 2025 17:16
Ik heb in september mijn Synology NAS vervangen voor een Tower PC met Unraid erop. En ik heb er geen seconde spijt van gehad. Vele malen krachtiger voor minder geld en het werkt ook nog een stuk lekkerder dan DSM.
DCG909 @thamaster8816 april 2025 18:51
Hier nog een stem voor unraid, zeker vanaf 7.0.1.
File server, router vm, gaming vm, en nog wat ruimte om thuis automatisering te kunnen draaien mocht ik dat willen.
Heb een redelijk beefy systeem met een 5900 x (?), maar het draait als een zonnetje, met ecc :)
Niemand_Anders @jinvanthee16 april 2025 19:28
Ik had tot twee jaar geleden een DS2415+, maar ik zag op de Duitse ebay een HP 3PAR M6720 disk array voor 300 euro en heb daar vervolgens twee HP H221 controllers bij gehaald. In elk van mijn Proxmox servers een HBD kaart gestopt en beide kaarten aangesloten op de disk enclosure zodat het nu een volledige HA setup is.

Niet alleen kan ik nu 24 ipv 12 drives kwijt, ook heb ik een SSD cache voor een array kunnen plaatsen.
En mocht ik in de toekomst meer disks nodig hebben, nog steeds staan op ebay goedkope 3PAR enclosures voor 2.5" SSDs (SFF) en die kunnen gewoon gedaisychained worden.

Mijn NAS draait nu een RAID60 array van 2 x 5 drives (met 256GB Samung 860 pro ervoor als 50/50 most used file / most recent access file cache) en heb een RAID 10 array van 4 Samsung 870 EVO drives.
djbarney @RefriedNoodle16 april 2025 16:31
dit is inderdaad ook mijn state of mind nu, voor mijn ds1823xs+ had ik al gedonder met de "allowed vendors" list en had ik een script nodig om van die super irritante warnings af te komen bij toch heel gangbare toshiba 16tb enterprise disks die synology vertikt te certificeren voor de hogere modellen. Nu ze ook functionaliteit gaan dreigen af te sluiten, is dit ook gelijk de laatste synology nas die ik gekocht heb. Die synology branded disks zijn overigens letterlijk rebranded seagates of toshiba's met een andere firmware, dus technisch bijna niets verschillend ten opzichte van de disks die ik er zelf in gezet heb. wel meteen 2x zo duur uiteraard..

[Reactie gewijzigd door djbarney op 16 april 2025 17:05]

schrikbeeld @RefriedNoodle16 april 2025 17:48
Mijn huidige Syno is mijn laatste Syno en dat is al over een paar maanden.
Jammer, het waren mooie dingen maar ik laat me niet dwingen om Syno-approved hardware te kopen met bijbehorende vulling van de Syno-bankrekening terwijl de wereld barst van de goede hardware met concurrerende prijzen.
Hacks om de Syno koppelverkoop te omzeilen kunnen ook weer ongedaan worden gemaakt en daar ga ik met bedragen rond €700 niet op gokken.
UTMachine @jinvanthee16 april 2025 16:10
Tja … uiteindelijk moet je teveel hacken om iets werkend te krijgen, dus dat zal voor de gemiddeld gebruiker een no go zijn.
jinvanthee @UTMachine16 april 2025 16:12
Ja dat klopt, maar ik vermoed dat de gemiddelde gebruiker / beheerder van een Synology NAS wel minimale IT-kennis in huis heeft. Dus daarom denk ik dat voor veel Synology NAS beheerders, een .sh script uitvoeren (via SSH of via de taakplanner), niet per se heel moeilijk is.

Het script wat ik linkte is bovendien erg simpel uit te voeren: Gewoon een .sh bestand downloaden en uitvoeren op je NAS. Geen gekke commando's o.i.d.
The Zep Man @jinvanthee16 april 2025 16:22
Het script wat ik linkte is bovendien erg simpel uit te voeren: Gewoon een .sh bestand downloaden en uitvoeren
Famous last words. Weet altijd wat dit soort hacks/workarounds doen voordat je ze uitvoert en zorg voor een herstelpad voor het geval het toch fout gaat.
hachee @The Zep Man16 april 2025 16:45
En de controle op werking na updates...
Hansie9999 @jinvanthee16 april 2025 17:09
Tja,

Maar iemand met genoeg IT-Kennis zal (toch minstens voor hem zelf privé) al veel sneller gaan naar een zelfbouw NAS dan ipv hacks moeten toepassen om te "mogen" een HDD die ok is voor NAS te "mogen" gebruiken.

Dat ze een waarschuwing geven van "opgepast, enkel garantie's dat het werkt op onze schijven" tot daar toe, maar alles behalve hun eigen schijven blokkeren vind ik veel te ver gaan, (want er is nog niet veel gecertificeerd en eigenlijk zou toch wel alles van WD , Seagate en de grote jongens dat specifiek voor NAS / enterprise gemaakt wordt toch gecertificeerd mogen zijn. (behalve de SMR schijven natuurlijk, dat ze zo iets niet op de goedgekeurde lijst zetten zal ik zeker begrijpen)
Stoney3K @jinvanthee16 april 2025 16:21
Tot ze één of ander stukje cryptografie er op los laten en elke 'erkende' HDD zijn eigen unieke sleutel heeft. DRM op lege harddrives dus.

Dan krijg je hetzelfde verhaal als de inktcartridges van HP.
latka @jinvanthee16 april 2025 17:34
Sure. Je kunt ook gewoon dit soort praktijken boycotten en geen Synology kopen. Mijn DS1515+ was in ieder geval de allerlaatse na het geneuzel met een kapotte CPU en ondanks dat de hardware het aankan het OS beperken tot nieuwere modellen met dezelfde CPU.
egeuens 16 april 2025 15:59
Indien dit zo is dat zijn mijn huidige Synology Nassen de laatste (ik heb een DS214 en een DS923+)
TD-er @egeuens16 april 2025 16:09
Hier hetzelfde.
Heb diverse modellen hier staan, vanaf de DS110j uit 2010 (nu vrij letterlijk 'cold storage') tot de nieuwste DS224+.
Maar als ze dit gaan doen, komt er geen versie uit een nieuwere jaargang.
rboerdijk @TD-er16 april 2025 16:26
Zelfde hier, DS1513+, 1819+ en was aan het denken over de nieuwe 25+ modellen... Maar als ik daar geen WD schijven in kan zetten komt er geen nieuwe.
martindekker @rboerdijk16 april 2025 16:45
Ik heb geen lijstje gezien, maar kan me niet voorstellen dat WD Red niet ondersteund gaat worden.
egeuens @martindekker17 april 2025 11:11
klopt. Enkel Synology merk schijven. Natuurlijk zijn het intern ook WD of Seagate maar ze doen iets aan de firmware en plakken er een mooie sticker op.
Downstar2 @egeuens23 april 2025 21:42
Gebruikers van die systemen moeten hdd's van het bedrijf zelf gebruiken, of 'gecertificeerde drives van derden

Niet alleen Synology schijven dus. Kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld WD Red schijven niet als gecertificeerde schijven zullen worden aangemerkt.
egeuens @Downstar215 mei 2025 11:42
enkel nog Synology schijven zijn toegestaan.
InsanelyHack @egeuens16 april 2025 16:56
Ik denk er ook zo over. Met elke update lijkt Synology vooral bezig met het afknijpen van functionaliteit in plaats van het versterken van hun systemen. Het wordt steeds duidelijker dat het bedrijf liever controle en marges boven klantvrijheid en innovatie stelt. Waarom mensen blijven hopen op verbetering bij Synology is mij een raadsel — er zijn inmiddels genoeg volwassen en klantvriendelijke alternatieven die wél transparant en toekomstgericht zijn en voor een lagere prijs te koop.
BartOtten @egeuens16 april 2025 17:47
Nee, dan Qnap. Van alle features die er gratis bijgeleverd werden tijdens de koop is de helft nu subscription-enabled.

Kortom: steeds minder waar voor mijn geld. Maar om 400 euro een rechtszaak starten, heeft ook niemand trek in.
SilentDecode @egeuens16 april 2025 20:56
Yep, zelfde hier. Ben nu bezig met een RS2418+ ombouwen, juist zodat ik nog jaren vooruit kan gelukkig. Maar na de 2418 koop ik dus geen Synology meer.
david-80 16 april 2025 16:41
Ik was al afgehaakt; geen intel cpu meer, dus transcoderen is al bijna niet meer te doen, photos wordt niet doorontwikkeld en cloud services wordt doorgedrukt

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door david-80 op 16 april 2025 16:43]

geerttttt @david-8016 april 2025 17:35
Wordt photos niet doorontwikkeld? Het was juist aardig geupgrade in dsm 7...
leonbong @david-8016 april 2025 19:14
De bronoorzaak voor het verwijderen van functies is de consumentenmarkt voor NAS is dood. Die dingen worden nog amper verkocht dus waarom nog complexe software levend houden voor het mkb die niet zitten te wachten op transcoding.

Mensen downloaden niet meer, door de streamingdiensten dus NAS minder noodzakelijk.
Ik heb nog een 6 schijven qnap, maar als die wordt vervangen zal dat een veel kleiner model worden.
Ik ben recent vanalles gewist wat geen bewaar waarde heeft ik hield nog geen 4TB over.

[Reactie gewijzigd door leonbong op 16 april 2025 19:18]

leonbong 16 april 2025 16:03
Tja ze maken het zo wel erg makkelijk om je richting een Qnap te duwen.
De voorsprong op software die ze hadden is inmiddels helemaal weg. Dus wat is nog het voordeel van een Synology met de verouderde hardware.
UTMachine @leonbong16 april 2025 16:06
Ugreen is nu ook zeker interessant.
Jacco011 @UTMachine16 april 2025 16:21
Zeker, de Ugreen DXP4800 Plus doet voor de prijs niet onder voor de DS923+. Bij Ugreen krijg je wel gewoon 10Gbit/s en een redelijke up-to-date CPU.
Daarnaast schijn je op de Ugreen ook TrueNAS te kunnen installeren, maar dan zou je ook een Fractal Design 7 XL kunnen kopen met plaats voor maximaal 20 HDD. LTT heeft er een video over.
rboerdijk @UTMachine16 april 2025 16:32
Bedankt voor de tip, ga ik eens naar kijken dan.

Kun je er principeel hetzeltde mee als een synology (5-8 disks in zoiets als synology raid, mailserver, dns-server, webserver, plex, *arr, - of kan dat via docker containers ) ?
Jacco011 @rboerdijk16 april 2025 17:38
Bedoel je met TrueNAS? RAID6=RAIDZ-2.
Zijn een aantal Apps die je direkt vanuit TrueNAS als docker kunt installeren: https://www.truenas.com/apps/. Natuurlijk ook custom applications mogelijk.
Nieuw heeft het ook Linux system containers (LXC)
rboerdijk @leonbong16 april 2025 16:28
Ik had 10-15 jaar geleden zo'n QNap, maar (toendertijd) was het OS bedroevend slecht, in de zin dat er echt hele verouderde libs gebruikt werden. Toendertijd overgestapt naar synology en best tevreden daarmee. Is QNAP ondertussen meer bij qua software?
BartOtten @rboerdijk16 april 2025 17:54
Ja hoor. Als je per app wilt betalen en accepteert dat hetgeen nu gratis erbij zit over een jaar ook betaald is.
rboerdijk @BartOtten16 april 2025 18:04
Het hoeft niet allemaal gratis, maar dan moet natuurlijk de prijs van de hardware er ook naar zijn... En als het nu gratis is en over een jaar betaald praten we dus over enshittification... Goed te weten!
MoonRaven 16 april 2025 16:00
Een eenmalige waarschuwing zou ik nog begrijpen, het uitzetten van functies daarentegen... Certificeren zal natuurlijk ook niet gratis zijn..
xxs @MoonRaven16 april 2025 16:08
U gebruikt ongecertificeerde Hdd’s gaat u akkoord met mogelijk verminderde prestaties en/of betrouwbaarheid? Ja/Nee


Opgelost.
Tintel @xxs16 april 2025 17:01
Nee, want hebben ze nog steeds een stok op de consument mee te slaan.... want eigen schuld dat de performance minder is.
Natuurlijk helpt het niet dat je rommel gebruikt maar aangezien het bepalen ervan niet zo simpel is, zou het niet bij de aanbieder moeten liggen.

Dit is gewoon weer de aloude 'inkt is nu duurder dan goud' omdat je alleen goedgekeurde inkt mag gebruiken....

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