Synology geeft Plus-nas voortaan alleen alle functies met goedgekeurde hdd's

Synology gaat bepaalde functionaliteiten van nieuwe Plus-nassen beperken wanneer gebruikers geen Synology-hdd of een gecertificeerde schijf van een derde gebruiken. Dit moet volgens het bedrijf voor een 'verbeterde prestatie, betrouwbaarheid en ondersteuning' zorgen.

Synology noemt enkele voorbeelden van functies die vanaf dit jaar niet meer door Plus-systemen, in de praktijk als '+' gestileerd, met niet-ondersteunde harde schijven ondersteund worden: "Hieronder kan een beperking van het maken van opslagpools vallen, alsmede ondersteuning vanuit Synology bij bepaalde problemen die met incompatibele opslagmedia geassocieerd worden." Ook noemt het bedrijf datadeduplicatie op een heel volume, levensduuranalyse en automatische firmware-updates.

Het bedrijf schrijft dat het nieuwe beleid geldt voor aankomende Plus-systemen die vanaf 2025 uitkomen. Gebruikers van die systemen moeten hdd's van het bedrijf zelf gebruiken, of 'gecertificeerde drives van derden'. Er worden geen voorbeelden van ondersteunde hdd's van derden genoemd. Voor gebruikers van Plus-systemen die in 2024 of eerder uitkwamen verandert er niets. Ook benadrukt het bedrijf dat het migreren van bestaande Synology-nasdisks naar een nieuw Plus-model gewoon mogelijk is. In dat geval zouden de eventuele beperkingen wel van toepassing kunnen zijn.

De verandering van Synology's beleid is voor zover bekend alleen in een Duits persbericht aangekondigd, niet in andere talen. Het is niet duidelijk waarom dit het geval is. Tweakers heeft toelichting gevraagd aan het Taiwanese bedrijf, maar heeft niet voor de publicatie van dit artikel antwoord ontvangen.