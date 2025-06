Synology heeft 'grote storing', C2-clouddiensten mogelijk offline - update

Synology heeft in Europa een storing waardoor alle C2-clouddiensten van het bedrijf mogelijk niet of niet goed werken. Het netwerkopslagbedrijf spreekt van een 'grote storing'. Het is niet bekend wat de oorzaak van het probleem is.

Via de servicestatuspagina laat Synology weten dat alle C2-diensten momenteel getroffen worden door een 'grote storing'. Daardoor werken onder meer de clouddiensten C2 Password, Backup, Storage en Transfer mogelijk niet goed. Volgens lezers van Tweakers is de storing sinds woensdagmiddag van toepassing. Het is niet duidelijk wanneer Synology een oplossing verwacht te kunnen aanbieden.

Update, 19.00 uur: De vermelde storing lijkt nu ook in Noord-Amerika en Azië van toepassing te zijn. Op de gelinkte servicestatuspagina was bij de publicatie van het oorspronkelijke bericht te zien dat de C2-services in Europa offline zouden kunnen zijn. Nu meldt Synology ook een 'gedeeltelijke storing' van alle C2-diensten in Noord-Amerika en Azië.

Update, donderdag: Volgens de servicestatuspagina van Synology zijn alle C2-diensten in alle markten weer volledig operationeel. Het bedrijf heeft niets publiekelijk gemaakt over de oorzaak van het probleem.