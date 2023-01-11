Synology introduceert DS723+-nas met twee bays en AMD Ryzen R1600

Synology heeft met de DS723+ zijn kleinste, uitbreidbare nas geïntroduceerd. Het apparaat is bedoeld voor thuiskantoren en kleine bedrijven, en heeft twee bays. De nas heeft een adviesprijs van omgerekend met btw 506 euro.

De DS723+ is uitgerust met AMD's Ryzen R1600-soc, met twee kernen die een kloksnelheid van 2,6 tot 3,1GHz hebben. De nas komt standaard met een reep 2GB-ddr4-ecc-geheugen. De gebruiker kan dit upgraden naar twee modules van 16GB.

Met de twee bays zijn in totaal twee 2,5"- of 3,5"-drives te installeren. De nas kan ook overweg met de DX517-uitbreiding, die vijf bays toevoegt. Verder zijn er twee M.2 2280-nvme-sloten. Standaard zijn er twee 1Gbit/s-ethernetpoorten, maar Synology zegt dat het apparaat met de PCIe-slot uit te breiden is met een 10Gbit/s-ethernetpoort. Daarnaast is er een eSATA-poort en een USB 3.2-poort.

De nas meet 166mmx106mmx223mm, weegt 1,51kg en heeft een ventilator die maximaal 20,7dB(A) produceert. Bij gebruik verbruikt de DS723+ 21,07W, in slaapstand is dit 8,62W. Het apparaat wordt met Synology's DiskStation Manager-besturingssysteem geleverd.