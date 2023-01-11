Synology introduceert DS723+-nas met twee bays en AMD Ryzen R1600

Synology heeft met de DS723+ zijn kleinste, uitbreidbare nas geïntroduceerd. Het apparaat is bedoeld voor thuiskantoren en kleine bedrijven, en heeft twee bays. De nas heeft een adviesprijs van omgerekend met btw 506 euro.

Synology DS723+De DS723+ is uitgerust met AMD's Ryzen R1600-soc, met twee kernen die een kloksnelheid van 2,6 tot 3,1GHz hebben. De nas komt standaard met een reep 2GB-ddr4-ecc-geheugen. De gebruiker kan dit upgraden naar twee modules van 16GB.

Met de twee bays zijn in totaal twee 2,5"- of 3,5"-drives te installeren. De nas kan ook overweg met de DX517-uitbreiding, die vijf bays toevoegt. Verder zijn er twee M.2 2280-nvme-sloten. Standaard zijn er twee 1Gbit/s-ethernetpoorten, maar Synology zegt dat het apparaat met de PCIe-slot uit te breiden is met een 10Gbit/s-ethernetpoort. Daarnaast is er een eSATA-poort en een USB 3.2-poort.

De nas meet 166mmx106mmx223mm, weegt 1,51kg en heeft een ventilator die maximaal 20,7dB(A) produceert. Bij gebruik verbruikt de DS723+ 21,07W, in slaapstand is dit 8,62W. Het apparaat wordt met Synology's DiskStation Manager-besturingssysteem geleverd.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 11-01-2023 21:04
167 • submitter: r3mi

11-01-2023 • 21:04

167

Submitter: r3mi

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Synology DiskStation DS723+

geen prijs bekend

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Reacties (167)

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Balance 11 januari 2023 21:36
Hier de specs van de AMD Ryzen Embedded R1600. Dit is een APU uit de Banded Kestrel-generatie, met twee originele Zen-cores en een Vega-GPU met 3 compute units. De APU is op 14nm geproduceerd en komt uit 2019.

Aan de ene kant is dit dus een oude, low-end APU en waarschijnlijk het goedkoopste wat van AMD af te nemen valt, aan de andere kant is dit nog steeds flink krachtiger dan de Intel Celeron J4025 en J4125, die kleine Goldmont Plus-cores gebruiken, en nu in veel nassen te vinden zijn.

Het zou ook interessant zijn om nassen tegen te gaan komen met Alder Lake-N CPUs. Deze gebruiken 2 tot 8 Gracemont-cores, beter bekent als de E-cores in Alder en Raptor Lake. Deze CPU-kernen zijn vele malen krachtiger dan de oude Goldmont Plus-cores, meer vergelijkbaar met Skylake of de originele Zen-kernen, en ondersteunen bijvoorbeeld ook AVX2. Omdat ze op het Intel 7 process gefabriceerd worden, zouden ze ook erg energie-efficient moeten zijn.

Edit: Zoals @Dennism terecht opmerkt zit er in de R1600 inderdaad geen iGPU, in tegenstelling tot de meeste andere Banded Kestrel SKUs.

[Reactie gewijzigd door Balance op 23 juli 2024 01:42]

Dennism @Balance11 januari 2023 22:05
Dit klopt niet, de R1600 is juist de enige uit deze range zonder Vega iGPU (daardoor is bijvoorbeeld ook trancoding in bepaalde niches minder goed op deze NAS devices).

Zie de Sku lijst hier:

https://www.amd.com/en/products/embedded-ryzen-r1000-series
Thekilldevilhil @Balance11 januari 2023 22:40
Wat het aller treurigste is:

Ethernet
2x 10GbE

Synology laat gewoon die 10gbe weg zodat ze die verrotte PCIe kaarten kunnen verkopen (ongefundeerde mening uiteraard). De SOC ondersteunt het gewoon. Echt belachelijk. ik zie geen enkele reden om niet op z'n minst een op te zetten, zeker omdat deze NAS zo te lezen ook NVMe caching doet.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 23 juli 2024 01:42]

biomass @Thekilldevilhil11 januari 2023 22:55
De vraag is waarom? Wat is goedkoper of beter, een andere chip(set) in je produkt of een zwaardere (luidere?) koeler op de CPU als je die ook nog eens mag belasten met 2x10G netwerk verkeer? Op deze manier krijgt die APU het in ieder geval niet bij voorbaat heet door een beetje netwerk verkeer. Dat ze de hoofdprijs vragen voor de insteek kaarten is een beetje zuur, maar daar is Synology nou ook niet echt bijzonder mee.
MSalters @biomass12 januari 2023 01:38
Een grotere koeler is een marginale meerprijs - het is niet alsof je voor 10% meer koel-capaciteit ook 10% meer betaalt. Dat is een centenkwestie, totdat je bij extremen aankomst zoals vloeistofkoeling.
biomass @MSalters12 januari 2023 01:54
Dat klopt vast wel, het is gewoon een compromis waarmee ze voorkomen dat er geklaagd gaat worden dat de NAS zichzelf bottlenecked als je iets van cpu intensieve virtualisatie doet met gebruik van netwerk. Dat is een technische keuze. De commerciele kant van die keuze dat ze je nu een snellere netwerk kaart kunnen verkopen als je dat zelf nodig vindt. Je zou ook nog kunnen zeggen dat een milieuvriendelijke zet is, alleen de mensen die het nodig vinden, kopen de modules.
Omdat ze nu consequent voor alle hardware upgrades een eigen variant kunnen verkopen, geloof ik ook wel dat de die technische reden niet de belangrijkste was voor het management van Synology ;)

[Reactie gewijzigd door biomass op 23 juli 2024 01:42]

i-chat @biomass12 januari 2023 09:38
Het is aleen dat dat 10ge vaak ook 5 en 2,4ge mode ondersteuning heeft

Dus met had dit desnoods firmwarematig ook kunnen doen als 2x 5ge of 2x 2,5ge

Een nas koop je doorgaans ook niet voor nu dus in het kleinzakelijk gebruik zou een multigbit uplink naar de fireserver zeker fijn zijn in combinatie met verder gewoon nog gbit of wifi naar desktops


En die pcie kaartjes zijn inderdaad geen geweldige en ook niet al te goedkoop

Let op ook met 2,5ge default is de cascgrab voor snellere nog prima
Die 2x 1 was dus onnodig
Raymond Deen @i-chat12 januari 2023 13:23
Voor een 2-schijf nas is 1GB upload ook al wel meer dan genoeg, dan haal je een heel eind de maximale transfer rate van de ssd-interface (behalve als je ze in raid-0 zet natuurlijk, maar dat is niet echt handig voor de data-zekerheid).

Alleen bij continue lezen van 1 groot bestand door 1 client tegelijk heb je echt een 2,5GB lijntje nodig om de volledige snelheid van die schijven te benutten dus waarom zou je een energie slurpende 10GB verbinding aanbieden dan?

Denk dat die 2 nvme slots die erin zitten dan wel weer een 10GB lijn van waarde laten zijn, maar wanneer je daar voor kiest dan kan er ook nog wel wat extra geld vanaf voor zo'n pcie-kaart naast de honderden Euro's voor de schijfjes. (Of een nas uit een hogere lijn natuurlijk...)
jurroen @biomass11 januari 2023 23:14
Omdat je dan de keuze hebt. Misschien heb jij een andere use-case waarbij je de CPU liever gebruikt voor andere taken, zoals het draaien van applicaties.

Zo'n NAS puur voor opslag gebruiken is óók een use-case. En als je dan de 1Gbit limiet kunt doorbreken kan dat wel erg fijn zijn.

Ik ben wel met je eens dat een Synology NAS niet de mest geschikte keuze is voor rauwe performance. Maar voor de consumer die net iets meer wil maar niet het budget of de effort kan/wil uitgeven aan wat anders kan dit een prima ding zijn.
Coolstart @Thekilldevilhil12 januari 2023 14:45
Ik zie nog wel wat meer 'nadelen'.

"Bij gebruik verbruikt de DS723+ 21,07W, in slaapstand is dit 8,62W."

8,62W is eigenlijk vrij veel. Zelf al staat hij 24/24u op slaapstand is dat:
8,62W x 24 uur/dag x 365 dagen/jaar = 75 kWh per jaar.
Aan €0,6 kWh = €45/jaar

Indien hij continu zou opstaan omdat je het nodig hebt hebt voor home automation, dropbox sync backup of camerabewaking etc dan kom je op 184,6 kWh of €110/jaar aan €0,60 cent per jaar en de vraag is of dat verbruik inclusief op exclusief SSD's en CPU workload is. Na 10 jaar spreek je toch al snel van meer dan €1000 elektriciteitsverbruik.

Het zou veel beter zijn dat Synology op een mobile ARM systeem zou draaien en ook met een M.2 2280-nvme only versie komt die zuinig en compact is, geen ventilator nodig heeft etc.

Een smartphone in slaapmodus verbruikt in vliegtuigstand en zonder scherm bijna niets. Ik gok 0,3W in slaapstand, met verliezen van de oplader inbegrepen spreek je maximaal over een euro of 3 per jaar slaapstand en € 6 tot max €10 per jaar indien €0,6 kWh. En 9/10 is een moderne Smartphone CPU nog sneller ook en meer efficientere cores om achtergrondtaken van verschillende apps af te werken.

Zover ik weet kan Synology (toch mijn versie) enkel SSD caching werken in combinatie met draaiende hardeschrijven. Ik moet nota bene er regelmatig een HDD vervangen. Zeker als je video beelden opslaat slijten die hard.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 01:42]

goodfella @Coolstart13 januari 2023 17:35
Ik wil ook af van mijn DS218+ slurpende NAS (24 watt idle verbruik) maar kan nog niet echt een energie zuinige alternatieven vinden.

Vereisten
- Docker support
- Hardwarematig HEVC 265 support

Gek dat de NAS fabrikanten niet op de energie zuinigheid inspelen. Ik denk dat er echt wel markt voor is, zeker met de stijgende energie prijzen.
tweaker2010 @goodfella14 januari 2023 01:42
Je kan gewoon een schema instellen in je NAS. Tijdstip waarop hij aangaat en Tijdstip waarop hij weer automatisch wordt afgesloten. Stroom besparen heb je deels zelf in de hand.
roger1234 @Thekilldevilhil12 januari 2023 16:39
Yep, dat was ook al met de vorige serie waarvan ik voor de launch nog een mail heb gestuurd naar ze of ze het top model met 10GbE gingen uitvoeren en het antwoord was dat kan middels een losse kaart. Ik heb dus voor mijn 1821 uiteindelijk maar die kaart gekocht+. Ik
latka @Balance11 januari 2023 22:04
Dan is je NAS supersnel, maar je data kruipt erheen via een gigabit lijn. Ik heb hier nog ARM nassen (ds213 tijd) die ook al gigabit doen (en halen). Dus ik snap niet waarom je dit soort dure nassen zou kopen als je nog geen 10% van de capaciteit kunt gebruiken.
Admiral Freebee @latka11 januari 2023 22:40
Omdat je op dit soort apparaten meer gaat doen dan enkel data opslaan en serveren. Denk aan het draaien van media servers, zaken als pi-hole, een private cloud voor je gezin of het hosten van een kleine webserver voor een receptenmanager. Er zijn veel toepassingen denkbaar die een dom opslag apparaat veranderen in een kleine server.

[Reactie gewijzigd door Admiral Freebee op 23 juli 2024 01:42]

Xfade @Admiral Freebee12 januari 2023 01:35
Maar dat is toch geen justificatie voor het gebruiken van slechts één 1GB poort ? Ja je gaat er meer op doen, maar dat wil niet zeggen dat je opeens geen data wil serveren over meer dan 1GB.
Ik heb een 3 jaar oude 4 bay nas met een (iets) mindere soc, de J4125 (de r1600 is net zo oud!) maar wel 2 2.5GB poorten waar ik "meer mee kan doen" voor minder geld.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 01:42]

Admiral Freebee @Xfade12 januari 2023 06:24
Ik stip alleen maar aan dat je ook met een gigabit poort plezier kan hebben van een krachtige NAS. Laat ons ook eerlijk zijn: veruit de meerderheid heeft geen 2.5GB apparatuur en hoewel ik zeker ben dat de adoptie zal stijgen gaat dit geen gemeengoed worden voor de komende jaren.
TD-er @Admiral Freebee12 januari 2023 08:51
[...] Laat ons ook eerlijk zijn: veruit de meerderheid heeft geen 2.5GB apparatuur en hoewel ik zeker ben dat de adoptie zal stijgen gaat dit geen gemeengoed worden voor de komende jaren.
Dit soort NAS'jes koop je niet voor 1 of 2 jaar.
En een switch met 2.5Gbps poortjes is echt niet zo extreem duur meer tegenwoordig.
Een klein jaar geleden heb ik 2 switches gekocht voor +/- 140 euro met 4x 2.5 G poortjes en 2x 10G.
Dat is per stuk goedkoper dan mijn eerste 5-poorts Gbit switch was.
Ook zie je op steeds meer moederborden 2.5 G poortjes zitten. Op mijn Fritzbox modem zit ook een 2.5G poort en menig (toegegeven) high-end WiFi access point zit tegenwoordig ook al een 2.5G poort.
Een USB Ethernet adapter met 2.5G heb je ook voor amper een tientje meer dan een Gbit versie.
Persoonlijk denk ik dat 2.5G spul binnen 1 a 2 jaar echt wel mainstream gaat worden.
Zodra de eerste 2.5G switches onder de +/- 80 euro gaan komen zal je zien dat het hard gaat.

Als deze AMD processor in deze NAS al 2x 10G ondersteuning heeft in de CPU, dan is het echt een kwestie van een paar extra componentjes erop zetten en dan heb je een snellere verbinding.
Wellicht kunnen ze het dan softwarematig afknijpen tot 2.5G zodat ze de high-end kant van hun modellen niet teveel in de weg zitten, maar eigenlijk is er anno 2023 geen reden meer om een + model als deze niet met 2.5G uit te rusten.
Zelfs de HDDs van tegenwoordig halen dit continue (laatst een Toshiba 16T schijf aangeschaft en was blij verrast te zien dat deze echt ruim 260 MB/s haalt over langere tijd)
i-chat @Admiral Freebee12 januari 2023 13:40
Ik heb altijd geleerd

Een nas is een nas, een router; een router en een server is een server

Daar draai ik liever een roueros op het ene een nas os op het andere en een server op weer wat anders

In zo’n geval als dit bijvoorbeeld gewoon een 10ge switch met een syno op port 1 een rasPi of een andere mini pc op port 2 de router op port 3 en de rest op port 4/5
MSalters @Admiral Freebee12 januari 2023 01:39
Een Pi-hole? Dus waar je data eerst náár de NAS moet, en dan weer naar de client? Dus twéé keer over die te smalle verbinding?
Admiral Freebee @MSalters12 januari 2023 04:44
Een pi-hole werkt als DNS server dus enkel de DNS requests moeten erheen, niet alle data.
DigitalExorcist @MSalters12 januari 2023 07:26
Als je 1Gbps volgooit met DNS verkeer moet je jezelf andere vragen gaan stellen…..
hooibergje @latka12 januari 2023 14:51
Ik heb mijn NAS aan 100Mbit hangen, en dat is nog steeds heel behoorlijk werkbaar.
ViPER_DMRT @hooibergje15 januari 2023 02:21
Ik heb mijn NAS aan 100Mbit hangen, en dat is nog steeds heel behoorlijk werkbaar.
lol ;)
Anyway, mijn DS415+ doet het prima nadat ik hem voorzien heb van 16GB en een 5Gbs NIC
hooibergje @ViPER_DMRT15 januari 2023 10:58
Oorspronkelijk was het gigabit, en de infra zou ook gigabit moeten kunnen trekken.
Er is een paar jaar terug ergens iets stuk gegaan en nu doet-ie maar 100Mbit. Moet ik soms wat langer wachter met files pompen. So be it. Het is niet irritant genoeg om het te fixen, alhoewel het soms toch wel fijn zou zijn om weer gigabit te hebben.

Ik ben een Tweaker van lik-m'n-vestje. ;)
ViPER_DMRT @hooibergje15 januari 2023 17:38
Lijkt me dat ie 'autosensed' naar 100 omdat de andere kant 100 is. Kan me niet voorstellen dat de nic zichzelf downgrade naar 100.

Managed switch ? Poort op 100 ? je kunt hem in de settings gewon op 1Gbs zetten, als ie niet meer werkt zou ik toch eens aan de andere kant kijken. Hang er eens een laptop aan ofzo, direct met ethernet. Kijken of ie dan wel werkt.
Terrestrial @Balance12 januari 2023 00:19
Alle nieuwe synology NASsen zijn op basis van AMD, blijkbaar hebben ze een deal gesloten ofzo omdat ze die goedkoop konden krijgen. Het nadeel is meer stroomverbruik en dat is toch wel een puntje, gezien de kosten van energie op dit moment maar nog belangrijker is het ontbreken van een internal graphics in de APU. Dat betekend dat plex niet optimaal benut kan worden, dat is toch iets wat veel gebruikers draaien, het werkt wel met H.264 op HD maar dan gaat de CPU belasting omhoog. Terwijl de Intel versie zelfs H.265 en 4K met 2 vingers in de neus doet.

Dat is ook exact de reden waarom ik laatst nog snel een DS920 heb gescoord.
tweaker2010 @Terrestrial14 januari 2023 01:45
Synology gaat zich focussen op hun eigen cloud oplossing. Dat plex argument van een handvol gebruikers begint onderhand wel vermoeiend te worden. Ze hebben voor AMD gekozen, deal with it of stap over op een ander merk.
Terrestrial @tweaker201014 januari 2023 10:20
Cloud oplossingen zijn er meer dan genoeg, daar heb je synology niet voor nodig. Maar als ze zich meer op zakelijke gebruikers willen richten prima maar zorg dan dat je consumenten lijn dit soort functionaliteit biedt. Anders ga je een hele grote groep klanten verliezen inderdaad. Die kiezen dan straks voor een ander merk.
tweaker2010 @Terrestrial14 januari 2023 16:10
Kijk naar een Microsoft, cloud is de toekomst en daar wordt flink geld aan verdiend.
Waarom zou een Synology niet een alles in één oplossing mogen leveren aan consumenten?
Terrestrial @tweaker201014 januari 2023 16:25
Omdat die er absoluut niet op zitten te wachten misschien? Nee dit is puur zakelijk bedoeld en zelfs daar zit je in een verzadigde markt.
ViPER_DMRT @tweaker201015 januari 2023 17:40
Neem jij even 80 TB af in de cloud, kosten daar gelaten (It adds up) Vul hem eens, en trek hem dan eens leeg over je 1Gbs fiber. Duurt lang he ? :)
tweaker2010 @ViPER_DMRT15 januari 2023 22:13
Ja jij gaat ook echt maandelijks 80 TB vanuit de cloud downloaden. Kom eens met reële voorbeelden als je wilt vergelijken.
ViPER_DMRT @tweaker201015 januari 2023 23:07
Nee, maar we zitten op de 15de van de maand en ik heb 32TB verkeer met m'n NAS gemaakt vanaf m'n workstation. Nu begrijp ik dit hoger is dan gemiddeld, maar er gaat niemand 4K streamen vanaf de cloud waar hij zelf de rekening voor gaat betalen. Dumpen van een 1.4TB database kost nu al 45min over 5Gbs lokaal.
Videopac @Balance16 januari 2023 11:08
Er zijn zeker wel de nodige Intel N5105/N6005 NASsen te koop, o.a. de Asustor AS6702T, AS6794T en AS6706T.
Greatsword
11 januari 2023 21:07
Let op, de 720+ en 920+ zijn wellicht interessanter dan de nieuwe 23+ series als je veel gebruikt maakt van Plex i.v.m. Transcoding.

Verder is er ook een topic voor inhoudelijke discussie forumtopic: [Synology] Vraag en antwoord - deel 3

Review: https://nascompares.com/2...ynology-ds723-nas-review/

[Reactie gewijzigd door Greatsword op 23 juli 2024 01:42]

DaniGeus @Greatsword11 januari 2023 21:18
Ben blij dat ik voor de DS720+ ben gegaan destijds. Transcoding werkt super. :)
spoonman @DaniGeus11 januari 2023 21:38
Ik begrijp nog altijd niet goed waarom video transcoding belangrijk is. Ik gebruik nu al een jaar plex vrij regelmatig. De audio transcoding komt van pas om modernere audio formaten om te zetten naar een formaat waar mijn oudere surround versterker mee overweg kan, maar het nut van video transcoding snap ik niet (het staat bij mij dan ook uitgeschakeld). Alle min of meer recente tv’s en mediaspelers kunnen toch perfect alles zelf omzetten?
Dennism @spoonman11 januari 2023 21:48
Transcoding is handig als je een niet supported formaat hebt (bijv. je oudere TV kan geen h/x265 aan), maar ook als je veel naar 'buiten de deur' streamed, naar bijv. mobiele telefoons, tablets, televisies en andere apparaten met mogelijk afwijkende resoluties op vakantie e.d (ik kwam laatste bijv. nog ergens een 720P TV zonder enige eigen media capaciteit tegen in een huisje).

Verder wil je uiteraard transcoding waar mogelijk zoveel mogelijk vermijden, het is immers een lapmiddel.
TweakerCarlo @Dennism11 januari 2023 22:37
Door de jaren heen ben ik hier ook achter gekomen, niet alleen gaat het stroomverbruik omhoog, de hardware moet ook krachtiger zijn, zeker als je met een aantal users tegelijk kijkt.

In het geval van audio is mijn oplossing nu om een nieuwe film die niet aan de vereisten van een oudere geluidsinstallatie voldoet met ffmpeg aan te passen. Ipv de film te kopieren naar de juiste plek add ffmpeg de juiste streams toe aan de mkv geplaatst op die nieuwe locatie. Het kost iets meer opslag en tijd (eenmalig) maar er hoeft daarna niets transcode te worden.

Op onderstaande manier kan je bijvoorbeeld een whatever audiostream downmixen naar AC3 en toevoegen aan de film. In kodi kan je dan instellen dat AC3 als default gebruikt word terwijl een andere installatie wel de betere/orginele stream gebruikt

FFmpeg -i "\\source\file.mkv" -map 0:v -map 0:a:0 -map 0:a -map 0:s? -c:v copy -c:a copy -c:s copy -c:a:0 ac3 -ac 6 -b:a:0 640k "\\destination\file.mkv"

In het geval van video heb ik geprobeerd om ruimte te besparen door van een AVC een HEVC te maken maar de kwaliteit gaat er drastisch op achteruit. De bron moet dan echt wel meer data bevatten en door die actie ga je weer transcoden.

Twee videostreams is mogelijk maar dan word de file ineens dubbel zo groot en dat is ook heftig.
Wellicht weet iemand hoe dit beter aan te pakken?

Het is op dit moment voordeliger om de opslag te vergroten dan krachtigere/duurdere hardware aan te schaffen wetende dat hier een kWh €1.11 kost tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 23 juli 2024 01:42]

sjongenelen @TweakerCarlo11 januari 2023 23:44
Mogelijk is Unmanic iets voor je, doet eigenlijk wat jij beschrijft, scheduled
Orky Rulez @TweakerCarlo12 januari 2023 02:11
Mwah opslag vergroten hangt af van over hoeveel media het gaat en is ook niet zonder stroomkosten. Als je een goedkope recente Intel hebt zorgt QuickSync HW transcoding ervoor dat je vandaag gewoon alles naar alles transcode zonder dat je enige moeite moet doen. Het enige waar ik me vandaag nog druk in moet maken is dat er een AC3 audio in de mkv zit en dan is het gewoon 1 file van 50GB die overal ter wereld op elk apparaat in de maximaal mogelijke kwaliteit afspeelt

[Reactie gewijzigd door Orky Rulez op 23 juli 2024 01:42]

spoonman @TweakerCarlo12 januari 2023 11:17
@TweakerCarlo je kan plex dit automatisch laten doen. Als je in de plex server settings video transcoding afzet, staat er het volgende bij:

Schakel transcodering van videostream uit bij transcoderbewerkingen. Met deze instelling kan de transcoder nog steeds zowel audio transcoderen als video's remuxen.

Bij mij staat video transcoding dus af, en ik gebruik audio transcoding door in de plex app ergens in de audio settings "optical cable" te kiezen (maakt niet uit of je effectief een optische kabel gebruikt) Plex gaat adhv van deze setting beslissen om automatisch alle complexere audio formaten die niet over optische kabel gestuurd kunnen worden omzetten naar ac3. Works like a charm, en audio transcoding vraagt op mijn i3 nuc iets van een 3% cpu usage.
YoMarK @TweakerCarlo12 januari 2023 18:31
Kodi kan builtin toch al alles omzetten naar AC3, en een device als de shield tv kan ook DD+ omzetten naar DD b.v. voor netflix.
Welk probleem wil je dan nog oplossen?
quintox @spoonman11 januari 2023 21:55
HEVC naar Chromecast streamen vereist altijd een transcode. Ook andere subtitle formaten dan SRT (zoals subrip of ass) vereisen een transcode.

Alleen H264 met srt subs worden native afgespeeld.
wvkreg @quintox11 januari 2023 22:29
Dan moet je je downloader lees de -rr software in docker zo instellen :-)
Stijnvi @spoonman11 januari 2023 23:41
Sommige 4K films met een hoge bitrate zitten op 60+ Mbps. Mijn NAS staat thuis op een netwerk met upstream 35 Mbps (love Ziggo en hun asymmetrische down- en upload...). Als ik dus buiten de deur wil kijken, wat ik toch regelmatig doe, moet mijn NAS het signaal transcoden. Dat is voor mij de voornaamste reden waarom transcoding belangrijk is.
En zoals anderen al hebben gezegd zijn er helaas nog steeds veel (vooral oudere, maar soms ook moderne) apparaten die moeilijk doen met bepaalde bestandstypes.
pepsiblik @Stijnvi12 januari 2023 10:24
Waarbij opgemerkt dient te worden dat het niet gezegd is dat de AMD processor dit niet zou kunnen transcoden. Het zal wel meer moeite kosten voor de AMD processor dan voor de Celeron.
Kalipeen @spoonman11 januari 2023 21:51
Ik heb hier mijn oude versterker nieuw lezen ingeblazen door een HDMI Audio splitter te gebruiken. Het 4K signaal gaat naar de TV (HDMI) en het audio signaal (ook HDMI) naar de versterker. Toch HD Master Audio huppeldepup op de versterker.
sjongenelen @Kalipeen11 januari 2023 23:45
Dat werkt niet met DRM content, toch?
Kalipeen @sjongenelen12 januari 2023 08:09
Geen idee, ik gebruik enkel Kodi en dat werkt perfect. Ik gebruik de FeinTech VAX01202. 4 tientjes op Amazon. Zo kan ik nog jaren met mijn oude versterker doen.
sjongenelen @Kalipeen12 januari 2023 08:27
Ja typisch een geval DRM schaadt de koper :')
DaniGeus @spoonman12 januari 2023 09:40
Ik kan wel een heel uitgebreid antwoord gaan typen maar je was me voor. Dit is precies waarom transcoding voor mij zo belangrijk is.
MatthiasL @Greatsword11 januari 2023 22:16
Maar wel 3 jaar minder lang ondersteuning op een product wat ongeveer 8 jaar updates krijgt..
FrankHe @MatthiasL12 januari 2023 05:50
Bij sommige modellen kun je tegenwoordig support bijkopen.
MatthiasL @FrankHe12 januari 2023 10:11
Het gaat hier om software updates en niet support
Madshark @Greatsword11 januari 2023 22:16
Niet alleen Plex, ook TVheadend met GPU accelerated transcoding op een Synology met iQSV is erg fijn.
I.t.t. Plex kan TVHeadend naar HEVC/x265 transcoden, ideaal als je buiten de EU naar live TV wilt kijken, met ~2mbit bandbreedte en nagenoeg dezelfde kwaliteit als het origineel.
bones @Greatsword12 januari 2023 09:21
Klopt, om die reden heb ik zojuist nog een 720+ gekocht, aangezien al bekend was dat de 723+ ook een ryzen zonder gpu zou hebben.
Perkouw Moderator GCC 11 januari 2023 21:09
Standaard zijn er twee 1Gbit/s-ethernetpoorten, maar Synology zegt dat het apparaat met de PCIe-slot uit te breiden is met een 10Gbit/s-ethernetpoort.
Begint me inmiddels wat tegen te vallen van Synology. Nieuwe producten blijven maar op 1GB zitten. Doe dan op zijn minst 2.5GB en eerlijk gezegd had ik van een partij als Synolgoy nu toch wel verwacht dat we 10GB wat meer zouden gaan zien als 'standaard'. Ala, dit budget model allicht niet. . .
pepsiblik @Perkouw11 januari 2023 21:21
Alleen krijg je met 2 drives die 10Gb nauwelijks vol. En vergeet ook niet dat de rest van je infrastructuur in elk geval gedeeltelijk mee moet. Je hebt niet zoveel an 10Gb wanneer het allemaal via de 1Gb poort van een routertje loopt.

En je kunt optioneel een 10Gb module inpluggen.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 23 juli 2024 01:42]

Tortelli @pepsiblik11 januari 2023 21:30
Dat ze er geen 10Gbit op zetten is misschien te verantwoorden, maar 2,5Gbit zit op een hoop moederborden gewoon op nu. Kan gewoon over CAT5e en ook switches zijn redelijk betaalbaar.

Van 110MB/s bij copy / paste acties naar ~275MB/s is een leuke upgrade!
Dennism @Tortelli11 januari 2023 21:55
Punt daar is dat 2.5GbE leuk is, maar vrijwel nog nergens de standaard (tuurlijk zullen een aanzienlijk deel van de Tweakers roepen, ik heb het wel). Ik help vrij veel mensen met hun IT zaken in prive in mijn omgeving, en in het consumenten domein is 2.5GbE simpelweg nog niet heel gangbaar, ik kom het echt nooit tegen als ik ergens kom.

Zelfs zakelijk kom ik het amper beter, de meeste edge switches zijn nog altijd 10./100/1000, en coreinfra is veelal direct van 1GbE naar 10Gbe gegaan.

Hoewel ik 2.5GbE standaard uiteraard niet erg zou vinden, snap ik het op zich wel dat een Synology kiest voor wat 'iedereen' thuis heeft, met daarbij, eindelijk, een supported optie voor 1/2.5/5/10GbE.
latka @Dennism11 januari 2023 22:01
Voor thuis is die ds723+ ook precies niks: heel duur, geen transcoding. Doe dan gewoon een DS220j oid. Ik snap niet waarom iemand 2 drives met een supersnelle CPU zou gebruiken als NAS. Ja, je photostation draait sneller is wellicht het enigste. Dit apparaat is duur en overbodig.
Dennism @latka11 januari 2023 22:10
Geen transcoding klopt niet, dat wordt veel geroepen, maar uitgezonderd van enkele extreme 4K niche scenario's kan deze cpu (doordat deze vrij krachting is voor een NAS) prima transconden. Ik heb zelf een DS720+ (Intel j4125) en een DS923+ (met deze cpu) en de transcoding mogelijkheden zijn over het algemeen gelijk (al gebruikt de R1600 APU meer resources), alleen bij niche 4K scenario's denk aan H265 met extreem hoge bandbreedtes die je in de praktijk niet ziet, wint de DS720+ het van de 923+, doordat deze de content langer speelbaar houd. Maar bij huis, tuin en keuken transcoding doen beide apparaten het gewoon prima.

Ik snap dan ook niet direct waar die fabel vandaag komt dat het niet werkt, het werkt alleen niet goed in niche scenario's.

Toevoeging: Neemt trouwens niet weg dat wanneer je een NAS koopt primair voor transcoding dat ik dan zeker een Intel model met iGPU en dus Quicksync support zou aanraden. Maar als je een NAS zoekt voor met een krachtige cpu voor bijvoorbeeld wat containers en incidenteel ook eens wat moet transcoden, omdat je bijv. een serie op vakantie op de tablet of telefoon wil bekijken dat dit met een apparaat als deze DS723+ of de DS923+ prima gaat.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 01:42]

latka @Dennism11 januari 2023 22:16
Transcoding maakte ik op uit opmerkingen van anderen. Blijft over dat het een waste is om zoveel CPU kracht met max. 2 drives te verbinden via een gigabit lijntje tenzij je er nog meer geld tegenaan gooit om een 10Gbit adapter erin te zetten.
Dennism @latka11 januari 2023 22:25
Ik denk dat dit aan het gebruiksdoel ligt. Dit kan bijvoorbeeld prima een NAS zijn voor iemand die niet veel opslag nodig heeft, of waar het interne netwerk nog 1GbE is (en dus ook met 1gbit prima uit kan), maar bijvoorbeeld wel veel docker containers wil draaien. Daar is dit dan weer een prima NAS voor. Die cpu wil je juist voor de packages en container mogelijkheden, niet voor de massa opslag (heb je meer opslag capaciteit nodig heb je modellen met meer bays).

En zeker niet iedereen zal dat willen hebben, in veel gevallen zal een 223 oid ook prima voldoen inderdaad. Maar het is ook zeker niet zo dat er geen nut is voor een snelle cpu in een kleine behuizing met een extreem gebruiksvriendelijk OS als DSM, juist vanwege de vele beschikbare packages en containers, die soms best wat vergen van de cpu.

Zou er geen vraag naar zijn, dan zou een bedrijf als Synology die niche in de markt, want dat zal het zijn, een niche, ook niet vullen.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 01:42]

White Feather @Dennism11 januari 2023 23:53
2.5 Gbit is voor de wat meer profi thuisgebruikers.
Gewoon over dezelfde bekabeling te leggen en een stuk sneller dan die 1 Gbit (standaard uit 1999).
Precies waar je een nas met 4+ schijven relatief veel zult vinden. En waarom gebruik je een nas met meerdere schijven? Om er data op te zetten. Dan zou het wel fijn zijn om dat ook enigszins met normale snelheid te kunnen doen.

Bovendien kost een 5 poorts 2.5 Gbit switch € 115 ten opzichte van € 300 voor 10 Gbit. Laat staan de hogere eisen die aan bekabeling worden gesteld en het energieverbruik van een 10 Gbit-set.

Maar nee, Synology doet alleen 1 of 10. En dan even dik betalen.
De goedkoopste nas met 2.5 Gbit kost € 180. En dan kun je zo'n aansluiting niet maken op een nas van € 500, waar de ondersteuning gewoon in de soc zit? Kom op zeg, dat is gewoon je klant uitzuigen en hem € 150 laten betalen voor een 10 Gbit-kaartje.

Er zijn al sinds 3,5 jaar nassen op de markt met 2,5 Gbit.

Synology maakt notabene gewoon routers met 2.5 Gbit er in.
uitvoering: Synology RT6600ax

Het is ook de enige van de grote consumenten-nasbouwers die geen 2.5 Gbit doet. QNAP en Asustore doen het allebei wel. Die zijn alleen softwarematig stukken minder.
Dennism @White Feather11 januari 2023 23:58
Maar nee, Synology doet alleen 1 of 10. En dan even dik betalen.
Dit klopt niet, de Synology Nic kost wel wat (imho zelfs wat teveel). Maar hij doet wel gewoon 0.1/1/2.5/5/10 GbE kijkende naar de specs: https://www.synology.com/nl-nl/products/E10G22-T1-Mini#specs
White Feather @Dennism12 januari 2023 00:02
Onzin. Dat is gewoon een 10 Gbit kaart.

Lekker boeiend dat hij ook 2.5 Gbit, 5 Gbit of zelfs 100 Mbit aankan, dat kan nagenoeg iedere moderne 10 Gbit kaart.

Je betaalt gewoon voor een 10 Gbit kaart en dik ook.
Dennism @White Feather12 januari 2023 00:08
Ah, bedoelde je dat, dat was je niet duidelijk aan de manier hoe je het verwoorde. Je heb immers ook redelijk wat nic's die alleen 1 / 10GbE (of soms zelfs alleen 10GbE) supporten en niet de tussenliggende 2.5/5Gbe standaarden, ik dacht dat je dat bedoelde gezien de manier hoe het formuleerde.

Dat je betaald voor 10GbE ben ik met je eens (en gaf ik ook al duidelijk aan), maar als je het wil kan je hem prima als 2.5GbE Nic gebruiken als je daar noodzaak tot ziet. En anders zijn er inderdaad zoals je al aangeeft genoeg alternatieven die wel native 2.5GbE hebben. En zoals ik eerder al aangaf, ik had liever ook native 2.5GbE gezien, maar goed, het is ook algemeen bekend dat Synology daar zeker niet op voorloopt, dat mag toch niet steeds weer een verrassing zijn voor mensen.

Daarnaast zijn er voor de handigere gebruikers, die je dan weer juist in de meer profi hoek zal aantreffen natuurlijk ook alternatieven van 2.5 of 5GbE nics via USB, al werkt dat niet uit of the box en moet je o.a. een SSH een commando uitvoeren en handmatig een package installeren. Maar goed, dat mag voor een Tweaker natuurlijk niet te moeilijk zijn.

Zie o.a. https://github.com/bb-qq/r8152 en https://github.com/bb-qq/aqc111 voor 2 projecten die dit mogelijk maken op Synology (lijst met supported devices op die paginais verre van volledig, dit werkt op veel meer devices dan de door hem benoemde devices). Hier is bijvoorbeeld al een meer volledige lijst: https://github.com/bb-qq/r8152/wiki/Compatibility en hier https://github.com/bb-qq/aqc111/wiki/Compatibility

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 01:42]

ViPER_DMRT @White Feather15 januari 2023 23:10
Niet alle 10Gb kaarten doen 2.5/5Gbs. Just saying.
Timmmeeehhh @Dennism11 januari 2023 22:10
Veel tegenkomen doe je het niet omdat het een redelijk recente ontwikkeling is, maar bijna alle recente moderborden en switches hebben 2.5gbe
Dus zou je verwachten dat een nieuw geïntroduceerd NAS van synology die ook wel zou hebben, vooral omdat je zoiets over het algemeen wel koopt voor een redelijk lange periode.
Dennism @Timmmeeehhh11 januari 2023 22:13
Moederborden inderdaad wel, maar hoe vaak komt je nog switches tegen bij consumenten. 'Iedereen'(beetje gechargeerd natuurlijk) waar ik kom is het vaak juist de vraag of ze niet 'van die kabels' af kunnen en wifi only kunnen gaan, als ze al een switch hebben. ik denk dat 80-90% van de situaties waar ik kom omdat ze bijv. een NAS willen hebben enkel een provider modem heeft en daar zit dan weer veelal geen 2.5GbE of hoger op.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 01:42]

i-chat @Dennism12 januari 2023 15:10
Als zelfs avm in zijn fritzbox met nieuwe modellen alleen nog maar 2,5ge pootjes doet. En een syno nas echt niet binnen 2 jaar weer vervangen wordt

Misschien moet je je realiseren dat desktops en laptops via wifi al een tijdje sneller gaan dan gbit

Zeker voor meerdere devices in huis is multigbit dan eennmust niet voor desktops of smart tv maar wel voor routers switches accespoints en hier dus nasjes

Ik weet niet of je zo oud bent maar vele jaren voordat ik mn eerste gbit poort in pc of laptop had zaten ze al op servers van hp nu zouden we gewoon een stap verder moeten zijb

Maar dat is dus nog niet zo

[Reactie gewijzigd door i-chat op 23 juli 2024 01:42]

M2M @Tortelli11 januari 2023 21:46
De gebruikte processor heeft gewoon 2x 10Gb erin zitten...

https://www.amd.com/en/product/11221

Kwestie van pinnetjes doorverbinden van socket naar RJ45 poort (ongeveer dan).
TweakerCarlo @Tortelli11 januari 2023 22:55
Hoe mooi dat idd ook is, is de tragere filecopy in windows 11 al opgelost trouwens?
ViPER_DMRT @Tortelli15 januari 2023 02:28
https://github.com/bb-qq/aqc111 Works like a charm.
White Feather @pepsiblik11 januari 2023 22:08
10 Gbit is in de basis config met 2 HDD natuurlijk zwaar overdreven.

Maar zelfs 2.5 Gbit zou een grote verbetering zijn. En dat krijg je echt wel vol met 2 schijven, met 1 lukt ook nog wel als het nieuwe goede schijven zijn.
Nu zit je met een louzy 1 Gbit, een standaard uit 1999. Daar doen ze er dan 2 van, maar daar heb je in de praktijk alleen wat aan als je dan ook 2 dingen tegelijk op de NAS doet. En dat vinden je harddisks weer niet leuk, dus praktisch is het nut bijna nul.
1x 2.5 Gbit is in de meeste gevallen al een stuk beter. Alleen als je de 2e netwerkkaart nodig hebt (DMZ of router of zo), mis je dan wat.

- Dan stoppen ze er ook nog een Ryzen in, zonder interne gpu, dus realtime converteren van 4K-films gaat niet meer lukken. Persoonsherkenning via de camera-software doet het ook niet meer, dat draaide op de igpu.
- De SSD's kunnen alleen voor caching gebruikt worden, tenzij je Synology-SSD's koopt. Die zijn rete-traag en ook nog eens 2-3x duurder dan vergelijkbare SSD's.
- De Nassen beginnen steeds meer te piepen dat er allen maar Synology-geheugen en Synology-schijven in mogen.

Ze zijn de consument die iets meer wil keihard aan het kwijtraken.

Software, dat is hun sterke punt, hardware is echt waardeloos. Zeker als je ziet wat je voor je geld krijgt.
sjongenelen @White Feather11 januari 2023 23:50
De 2e nic lijkt me inderdaad meer voor doorlussen naar een container (firewall/router software).
Of ondersteunen ze ook nic pairing?
White Feather @sjongenelen11 januari 2023 23:57
Ze ondersteunen nic-pairing, maar naast dat je switch en de andere kant dat ook moet ondersteunen, werkt dat niet als 1 enkele verbinding. Je maximum filetransfer blijft dus 1 Gbit. Je kunt er echter 2 tegelijk starten die dan theoretisch beide 1 Gbit kunnen, dus 2 Gbit totaal.

Maar buiten dat het onhandig is en in vele gevallen dus erg omslachtig werkt, werkt het ook vaak slecht. Als je namelijk 2 filetransfers gaat doen, dan moet je hdd continu wisselen tussen de 2 datastromen en daar zijn ze nogal slecht in (accestime is nogal hoog). Het is dan meestal sneller om de transfers achter elkaar te doen.

[Reactie gewijzigd door White Feather op 23 juli 2024 01:42]

MSalters @White Feather12 januari 2023 01:44
Nope, SMB3 kan zelf die ene kopie splitsen in twee streams. Die 1 Gbit beperking is voor oudere protocollen (SMB2/NFS).
White Feather @MSalters14 januari 2023 14:35
Ok, en kan ik dan 2x 1 Gbit in een switch stoppen die ook 2.5 Gbit kan en dan over mijn 2.5 Gbit 2 Gbit krijgen? Of moet ik dan ook 2x 1 Gbit aan de andere kant hebben?
ViPER_DMRT @White Feather15 januari 2023 02:30
Ja, je kunt ook 2 5Gbs / 5Gbs nics halen, 1 voor je PC en die andere via USB in je Syno,
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.05 GBytes 1.76 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.05 GBytes 1.76 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.83 GBytes 1.57 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.83 GBytes 1.57 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 3.89 GBytes 3.34 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 3.89 GBytes 3.34 Gbits/sec receiver
Madshark @White Feather11 januari 2023 22:23
Roerend met je eens, behalve dat 10Gbe overdreven zou zijn.
Deze NAS ondersteund NVME caching, dat kan aardig die 10Gbe benutten. Afgezien van dat, er kan ook 2x 16GB aan ram in, dus je zou er ook VM's op kunnen draaien, met 10Gbe verlaag je dan weer de latency, stel je zou er een DB op gaan draaien.

Het is lastig te begrijpen dat ze aan die gigabit per poort blijven hangen, terwijl de CPU eigenlijk intern al voorzien is van 2 10Gbe controllers. Het zou centenwerk geweest zijn om de NAS met 2x 10Gbe uit te rusten.
White Feather @Madshark11 januari 2023 23:21
Roerend met je eens, behalve dat 10Gbe overdreven zou zijn.
Vandaar de:
10 Gbit is in de basis config met 2 HDD natuurlijk zwaar overdreven.
Het is lastig te begrijpen dat ze aan die gigabit per poort blijven hangen, terwijl de CPU eigenlijk intern al voorzien is van 2 10Gbe controllers. Het zou centenwerk geweest zijn om de NAS met 2x 10Gbe uit te rusten.
Inderdaad erg lastig te begrijpen. Ze proberen iedereen die iets meer wil dan 1 Gbit een 10 Gbit kaart aan te smeren en doen er alles aan om maar te voorkomen dat dit via andere wegen wordt gedaan. (USB-ethernetadapters werken niet meer onder versie 7 van het OS.
ViPER_DMRT @White Feather15 januari 2023 02:34
Echt wel.
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.05 GBytes 1.76 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.05 GBytes 1.76 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.83 GBytes 1.57 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.83 GBytes 1.57 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 3.89 GBytes 3.34 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 3.89 GBytes 3.34 Gbits/sec receiver
2.5Gbs & 5Gbs

Ik heb de 5Gbs NIC in m'n DS415+ zitten en draai DSM 7.1.1-42962 Update 3
OruBLMsFrl @pepsiblik11 januari 2023 21:27
Niet de meest typische use case, maar je kan er ook SSD's in kwijt. 4 of zelfs 8TB is nog een beetje te doen, dan heb je een kleine hoeveelheid data, maar wel super snel. Kun je op 16GB RAM ook nog wat docker containers of een paar kleine VM's draaien. Voor ieder wat wils.
vanthome @Perkouw11 januari 2023 22:07
Moet zeggen dat 2 drive bays voor €500 niet echt goedkoop is. Misschien snap ik ergens een use case niet, maar budget model klinkt meer naar €200. (sowieso vind ik NAS vaak erg duur)
panterarosso @vanthome11 januari 2023 22:26
dit is meer gericht op een klein bedrijf hun /andere instappers komen meestal met een arm core cpu, dan is dit wel wat beter
vanthome @panterarosso11 januari 2023 22:46
Wat is dan perse het toegevoegde nut van de Ryzen/ Met 2gb aan ram lijkt het mij niet dat je er veel VMs oid op kan draaien.
panterarosso @vanthome12 januari 2023 07:57
nee als je dat doet moet je meer ram erin

de basis (vind ik) bied niet zoveel meer dan de instap modellen, maar als je er geld insteekt, bv met een 10gb kaart en een ssd als buffer kan je er zeker een serieus apparaat van maken, met de optie om een extra opslagmodule eraan te hangen. Dingen die op zich interessant kunnen zijn voor een klein maar groeiend bedrijf. Goedkoop nee, maar moet zeggen je kan niet mis zitten met hun, de kwaliteit van de apparaten is uitstekend, ondersteuning ook lang
vanthome @panterarosso12 januari 2023 10:45
Met de uitbreidingen zit je dan wel snel aan de 800-900 klinkt het zo. Misschien dat kleine bedrijven inderdaad baat hebben bij dit soort apparaten. Vanuit iemand de zelf een dekstop gebruikt als NAS heb ik altijd gedacht dat deze dingen verschrikkelijk duur zijn. Net als JBODs of andere multi bay behuizingen.
panterarosso @vanthome13 januari 2023 12:18
ja en nee de investering versus een oude desktop gebruiken is zeker groter, maar je krijgt er wel wat voor terug, met name software, die een heel groot verschil maakt, maar ook wel wat hardware features zoals een diskcontroler die ontworpen is voor dit soort specifieke scenatios

de j serie van synology, wat toch de consumenten gerichte is, is nu ook weer niet zo duur
MSalters @vanthome12 januari 2023 01:45
De + suffix bij Synology is niet budget, integendeel. De budget suffix is "j".
vanthome @MSalters12 januari 2023 10:43
Op de reactie waarop ik reageerde werd het een budget apparaat genoemd, waarop ik zei dat ik 500 niet echt budget vind voor 2 bays.
Beukerz @Perkouw11 januari 2023 21:12
Maar dan koopt niemand meer de uitbreidingskaarten :+
Tortelli @Beukerz11 januari 2023 21:31
In mijn DS1817+ past een uitvoering: Intel X550-T2 10GbE Network Adapter, deze kan je via V&A voor ~€150 kopen met een beetje geluk!

Ondersteund ook 2,5 en 5Gbit overigens. Alleen kun je dit niet instellen op de NAS zelf.

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 23 juli 2024 01:42]

latka @Tortelli11 januari 2023 22:02
Jammer dat Synology zo eigenwijs alles dicht blijft timmeren een 10Gb SFP+ kaart heb je al voor 30 euro (connectx-3/solarflare etc.). Maar die driver zit er niet bij (tenzij je die zelf compileert).
Tom Paris @latka11 januari 2023 22:48
Het is nog erger, in de nieuwe Synology apparaten zit een proprietaire bay. Zelfs al had je de driver past je Intel/ConnectX/etc fysiek niet.
latka @Tom Paris11 januari 2023 23:48
Zucht. Heb hier een DS1515+ staan omdat ik dacht dat Synology wel iets voor mij zou zijn. In de praktijk is het het allemaal precies niet en gebruik ik hem als veredelde NFS server. Het voelde teveel "apple" aan met de software stack: of je doet wat wij verzonnen hebben of we doen het niet. Video station: leuk, maar de beheersmogelijkheden halen het bij lange niet bij TinyMediaManager. Photo station: grappig, maar in de praktijk is een file-share handiger: fotos kun je niet kijken op een NAS en op een TV projecteren doen we ook niet. Dus is het eigenlijk alleen snel even bladeren en mailen naar opa en oma als er fotos van de kinderen zijn. Virtualization station: grappig, maar de CPU flags zijn niet in te stellen, dus nested virtualization lukt niet. Hyper backup (en de andere backup oplossingen): wat is dat voor een proprietary formaat waar je nooit uit ontsnapt en er is geen documentatie. Ergo: als je syno sterft moet je er weer een kopen en hopen dat je de data over kunt zetten. Dan (er zitten immers 4 lan poorten op): als router gebruiken? DNS/DHCP server opties zijn er vrijwel niet, dus dat gaat ook niet vliegen. Het is het allemaal helemaal net niet.
Dennism @latka12 januari 2023 00:49
Ben je er al wel eens dieper in gedoken, bijvoorbeeld door containers te gaan proberen of buiten de GUI eens te gaan experimenteren. Jouw ervaring ken ik van mensen die alleen de standaard GUI gebruiken (wat natuurlijk prima kan en mag, maar wel inderdaad meer op de 'Apple experience' lijkt, maar vrij weinig tot niets doen met alle opties die bijvoorbeeld docker, first en 3rd party packages, maar ook bijvoorbeeld zelf wat hobbyén op de commandline toe kan voegen aan de ervaring. Daar zit juist een enorme wereld van zaken die je allemaal kan doen met een Synology, terwijl je daarnaast de voordelen heb t van de gelikte DSM ervaring.

Nu weet ik niet of alles hiervan nog werkt op een DS1515+ (want dat is natuurlijk al een wat ouder model en we zijn 7-8 jaar verder).

Maar bijvoorbeeld het door jou genoemde tinymediamanager kan je in principe gewoon op je synology draaien: https://mariushosting.com...ger-on-your-synology-nas/ net als bijvoorbeeld een Pi-hole of Adguard al dan niet in combinatie met een eigen DNS server, als DNS / Adblocker combo. En zo zijn er talloze andere packages, maar ook kant en klare docker containers die je zo kan installeren op je NAS.
latka @Dennism12 januari 2023 10:57
Zeker wel. Gebruik vrij veel linux en ken proxmox behoorlijk. Als virtualization host is'tie vrij beroerd (in vergelijking met Proxmox). Docker geprobeerd, maar dat werkt niet goed omdat het Docker filesystem geen echte tmpfs heeft waardoor niet alle applicaties het doen. De workaround voor docker hiervan werkt dan uiteraard weer niet op Synology omdat de startup scripts die Synology gebruikt on-the-fly gegeneerd worden en je geen invloed hebt op de parameters die niet via de Synology UI beschikbaar zijn.

Al met al is mijn conclusie: als je iets meer van Linux en virtualisatie weet is het een zwak alternatief met een mooie behuizing. Als je binnen de lijntjes van Synology blijft werkt het ook wel. Idealiter had ik DSM eraf gehaald en direkt Linux erop gezet. Maar dat kan (uiteraard) dan weer niet. Het is in ieder geval een van de duurste miskopen die ik de afgelopen 10 jaar gedaan heb.
Dennism @latka12 januari 2023 11:11
Als virtualisatie host is het inderdaad niet super op oudere modellen (al is dat wel beter op nieuwere modellen met meer capabele cpu's), maar goed, dat is overal zo.

De problemen die je ervaart met docker herken ik echter niet (via de UI kan je inderdaad niet alles, maar via de CLI eigenlijk wel), een persistant filesystem voor je container mappen kan je echter binnen de synology ui bij het aanmaken van je container gewoon doen. Wat daar bij jou mis gaat snap ik dan niet direct. issues met tempfs heb ik ook nog bij geen enkele container in de registry meegemaakt eigenlijk. Storage zaken gaat bij mij eigenlijk alleen mis als ik vergeet bepaalde mappen in de container (denk bijv. aan een /config te mappen naar /docker/<containernaam>/config op de synology) bij het voor het eerst aanmaken van de container. Dat is inderdaad wel belangrijk dat je dat doet, anders raak je steeds je config / data kwijt. Mocht je een voorbeeld hebben van een container die bij jou misgaat hoor ik het graag, ik zou graag eens testen of bij mij ook mis gaat.

Eens met het laatste, het is natuurlijk vooral gericht op mensen die juist niet het hele gedoe willen van een whitebox oplossing. Wat jij schijnbaar liever wel hebt, dan heb je inderdaad niet de juiste machine gekocht (al kan je ook flink buiten de lijntjes kleuren op een synology, via de cli kan je veel meer dan je denkt :) , maar het is inderdaad geen fullfledged linux oplossing waarje 100% vrijheid hebt. Maar het product is ook niet gericht op de doelgroep die dat graag wil hebben, een synology koop je voor DSM (dat is immers het USP van Synology, naast hun uitstekende service), anders had je net zo goed een Qnap of een Asustor kunnen kopen (als je een prebuild wil, of zelf wat bouwen).

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 01:42]

latka @Dennism12 januari 2023 12:45
Docker specifiek: O_TMPFILE wordt niet ondersteunt (Docker probleem). Niet alle applicaties hebben hier last van maar het is genoeg geklooi om Docker te vermijden en gewoon LXC of KVM te gebruiken.
Dennism @latka12 januari 2023 13:09
Ah, die melding ken ik wel van MariaDB, ik dacht echter dat het melding is veroorzaakt doordat de linux kernel support mist voor voor deze functie in tempfs (docker deelt namelijk de host kernel). Ik heb deze melding bijv. ook wel eens gezien in Ubuntu in combinatie met MariaDB.
latka @Dennism12 januari 2023 13:24
Nee, het komt door wazige overlay filesystemen en andere zaken die Docker toevoegd. Een van de redenen dat Docker hier verdwenen is.
Dennism @latka12 januari 2023 13:56
Vreemd, want zoals ik al aangeef, die melding komt ook voor wanneer docker helemaal niet in het spel is.
Zie bijvoorbeeld: https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-22202
latka @Dennism12 januari 2023 18:50
tmpfs en aufs zijn bekende problemen. Ik weet niet precies wat synology deed. Wel dat ik met geen mogelijkheid hier iets voor kon wijzigigen omdat de knopjes misten ;-)
ATIradeon8500 @Perkouw11 januari 2023 21:59
Je energieverbruik gaat daarmee wel een stuk hoger worden.....

En als je het wil kun je hem er achteraf zelf toch bij prikken?
FrankHe @Perkouw12 januari 2023 06:09
Helaas is het wel zoals verwacht. Bij Synology willen ze meer verdienen aan upsell van de insteek netwerkadapter en dergelijke. Dat is een keuze.

Persoonlijk ben ik zeer tevreden over de Synology Nassen, ze zijn niet goedkoop maar de support is goed en ze zijn zeer betrouwbaar gebleken. Ik ben al z'n 15 jaar klant. Voor mijn volgende NAS weet ik echter nog niet zo zeker of dit weer een Synology gaat worden. Wellicht dat ik naar TrueNAS of iets dergelijks ga, dat zou voor mij echter een trendbreuk zijn.
Bongoarnhem 11 januari 2023 22:04
Wat ik nergens kan vinden, kan dit ding docker draaien?

Ik dacht dat docker altijd een Intel ding was dus hiermee lijken er dan wel veel usecases weg te vallen voor mij.
Madshark @Bongoarnhem11 januari 2023 22:26
Waarom zou Docker niet werken op een AMD ?
Bongoarnhem @Madshark11 januari 2023 22:33
Waarom weet ik niet maar in het verleden meen ik te hebben gelezen dat alleen Intel processors docker ondersteunden op Synology.
Madshark @Bongoarnhem12 januari 2023 13:27
Ik heb het even voor je opgezocht en getest, had hier nog een DS1621+ liggen dat een Ryzen V1500B heeft. Kan gewoon docker draaien uit de Synology package store, geen probleem.
Bongoarnhem @Madshark12 januari 2023 15:05
Dank je, ik denk dat het te maken heeft met het 32x tijdperk waaruit ik die informatie heb. Fijn dat het opgehelderd is.
ChristopheS @Bongoarnhem12 januari 2023 00:34
Elke x86 x64 CPU ondersteunt het native. Ook draait docker via een SSH installatie op een ARM nasje van Synolgy.
Houston3 @Bongoarnhem11 januari 2023 22:22
Ja hoor Synology nasjes draaien gewoon docker.
HansMij @Houston312 januari 2023 21:55
Ik heb hier nog een DS215j liggen (800mhz dual core Marvell Armada cpu, 512MB RAM), waar je docker echt niet op gaat krijgen.
Dennism @Bongoarnhem11 januari 2023 22:32
Zeker, deze cpu is juist beter voor docker dan de voorgangers, doordat de cpu krachtiger is, en de NAS meer geheugen support, waardoor je juist meer containers kan draaien.

Wat wel meer een Intel ding is (door hun iGPU's) is Transcoding via Plex (en Plex kan in docker), mogelijk zit daar de verwarring. Al kan deze NAS behoudens sommige niche scenario's nog steeds prima transcoden via plex, echter is het niet te ontkennen dat de Intel modellen zoals de DS720+ daar beter in zijn.
Bongoarnhem @Dennism11 januari 2023 22:36
https://mariushosting.com/synology-best-nas-for-docker/

Marius heeft er intussen ook wat over geschreven.
Shadow771 @Bongoarnhem12 januari 2023 12:57
Alles wat Marius schrijft moet je met een korreltje zout nemen.
Geim @Shadow77113 januari 2023 09:50
Waarom?
Teun! @Bongoarnhem11 januari 2023 23:10
Docker staat los van de cpu, tenzij het een "vreemde" architectuur is. Maar veel docker container draaien op x86_64 en een aantal ook op ARM. De rest nog niet naar gekeken.
r3mi 11 januari 2023 21:08
Deze heeft dezelfde specificaties als de DS923+, op het aantal disks (2 ipv 4) en voorgeïnstalleerde RAM (2 ipv 4) na.
Ik denk dat €100,- meer voor de DS923+, het meer dan waard is. Net iets meer ram en expansie capaciteit voor de toekomst.
laurens362 @r3mi11 januari 2023 21:10
Maar deze ondersteund geen quicksync voor plex.
White Feather @laurens36211 januari 2023 21:52
De reactie gaat over de vergelijking tussen de DS723+ en DS923+.

Beiden hebben geen quicksync meer.
Dat is al zo sinds de DS x21+-reeks, de DS x20+ (220+, 420+, 720+, 920+ en 1520+) zijn de laatste die dat kunnen.
r3mi @laurens36211 januari 2023 21:53
Helaas niet, ikzelf heb de DS923+ met een aantal containers en voor Plex heb ik een NUC. Voor mij werkt het perfect maar ik begrijp de frustratie/disappointment voor vele.
Dennism @laurens36211 januari 2023 21:59
De DS923+ ook niet, al zie je wel dat Transcoding over het algemeen prima gaat, ik heb een DS720+ en een DS923+ en alleen bij extreme niche 4K scenario's met extreem hoge bitrates laat de DS923+ het afweten qua transcoding. Alle normale 'huis, tuin en keuken' scenario's gaan prima.

Ik zou dus alleen als je een nas expliciet voor transcoding koopt niet kijken naar de DS1522+, DS923+ of DS723+. Als je incidenteel iets wil transcoden zal dat immers prima gaan, en op ieder ander vlak moet ik zeggen dat de AMD R1600 cpu een flinke verbetering lijkt over de celeron J4125 in de 720+. Ga je dus weinig of niet transcoden is deze nieuwe range zeker een aanrader wat mij betreft.
Maverick2001 @r3mi11 januari 2023 21:14
Ben het helemaal met je eens voor die €100,- krijg je veel meer en een 4 bay optie zeker voor een backup config de ideale oplossing. Zeker een mooie opvolger van mijn huidige Synology NAS.
Baal wel dat ze karig zijn met de ethernet verbinding, 1Gbit/s-ethernetpoorten als standaard vind ik toch wel teleurstellend in 2023.
FrankHe @Maverick200112 januari 2023 06:11
Ik had eigenlijk gehoopt op 2.5 Gbit maar nee, bij Synology willen ze echt heel graag die extra netwerkadapters verkopen.
Maverick2001 @FrankHe12 januari 2023 07:30
Ja dat is zeker zo! Terwijl ik dit vrij serieuze apparaten vind waar je standaard wel 2.5 Gbit mag verwachten. Het is niet een instapmodel (waar het misschien logischer is dat het beperkt is tot 1 Gbit).
Buiten dat blijft Synology wel top producten uitbrengen met een hoge betrouwbaarheid.
ovm 12 januari 2023 09:36
Ik vind het echt duur, €506,- voor een NAS. Dan moeten de schijven er nog bij. Ik wil er ook 1 gaan kopen, maar dit kan/wil ik niet betalen. Dan zal het toch maar een minder goed merk worden.
Ralph88 @ovm12 januari 2023 09:47
Wel afhankelijk van je wensen/gebruik, maar is de 223(+) dan geen optie voor je? Die is vermoedelijk de helft van de prijs.
netpete @ovm12 januari 2023 15:47
De 7 in DS7xx staat voor 2+5 schijven, die 5 schijvencabinet moet je nog extra aanschaffen. Die optie heb je niet met de DS223+ en die is ook een stuk goedkoper. Je kunt er via elke USB-poort nog een schijfje aanhangen, handig voor als je backup wilt maken die je vervolgens fysiek kunt loskoppelen.
bones @ovm12 januari 2023 17:41
Ik heb een ds214+ voor 120 in de v&a inclusief 2x 4tb
hanskroll 11 januari 2023 22:23
Interessant, wellicht eens m'n oud Synology vervangen hiermee. Weet iemand overigens of inmiddels SSD/M.2 geschikt zijn voor NAS gebruik (dagelijks media lezen / schrijven)? Of blijven de klassieke HDD betrouwbaarder en betaalbaarder?
Dennism @hanskroll11 januari 2023 22:56
Dit model kan, net als de DS923+ eindelijk gebruik maken van de M.2 sloten als storage volume zonder hacks. Echter (nog) wel met het nadeel dat het alleen kan met Synology's eigen (en vrij dure) SSD's.
Shadow771 @Dennism12 januari 2023 12:56
Dat ligt aan het DSM versie. Niet aan het model..
Dennism @Shadow77112 januari 2023 12:59
Dat is niet zo, andere modellen met dezelfde DSM versie hebben die optie namelijk niet.
Mijn 'oude' DS720+ kan het bijvoorbeeld niet, terwijl deze dezelfde DSM versie heeft als mijn DS923+ die het wel kan.

Synology zelf geeft ook duidelijk aan dat alleen de DS723+ en DS923+ deze feature momenteel hebben:

https://kb.synology.com/e...port_M_2_SSD_storage_pool
Shadow771 @Dennism12 januari 2023 13:03
Hmm... Ik dacht ergens gelezen te hebben dat Synology dit mogelijk maakte in 1 van de DSM 7.1 updates... Waarschijnlijk was ik nog half in slaap toen ik dit ergens zag..
Dennism @Shadow77112 januari 2023 13:06
Dat je dat gelezen hebt kan wel kloppen, deze 2 NAS apparaten worden namelijk volgens mij met minimaal 7.1.x geleverd en ondersteunen dus ook geen oudere versies. Het kan dus best zijn dat voor deze feature zowel DSM 7.1.x vereist is (dat is immers volgens mij de minimale versie voor deze apparaten), alsmede een van deze 2 NAS apparaten.
hanskroll @Dennism12 januari 2023 09:30
Thx voor je antwoord! Maar excuus, ik bedoelde eigenlijk meer algemeen, los van (deze) Synology. Of het verstandig en veilig is om SSD/M.2 schijven te gebruiken in je NAS voor dagelijks gebruik, ipv de oude HDD's.
Dennism @hanskroll12 januari 2023 09:47
Dat kan in principe prima, al zal de prijs per GB bij SSD's wel snel relatief duur zijn, waardoor je wel echt de extra performance zou moeten kunnen benutten voordat het echt veel nut heeft denk ik.
ViPER_DMRT @hanskroll15 januari 2023 02:27
Ik torrent al jaren op NVME's (geen roest in m'n workstation)
Prosumer NVMe's kunnen meer leed handelen dan wel welke WD RED ook.
Teun! 11 januari 2023 23:07
Ik heb deze week mijn eerste NAS opgezet (wordt backup offsite zodra ik mijn gaming pc upgrade en mijn oude omgetoverd wordt) en ik heb dus serieus een Synology 2 bay overwogen. Mijn eisen waren niet zo hoog maar ik vond de prijs voor de DS220+ echt heel flink voor wat je krijgt. In elk geval betaal je een behoorlijke prijs voor de software. Als tweaker heb ik toen ook even "voor de gein" een build gemaakt die overeenkwam met Synology. Een beetje mee gespeeld en uiteindelijk voor 60 euro meer dan de kosten van de DS220+ een mini itx build gemaakt met als upgrades tov de 220+ de cpu (4 cores ipv 2, pentium ipv celeron, hogere clockspeed), het geheugen(16!! GB ipv 2), aantal bays (2x 2,5" EN 2x 3,5"), en ook nog 2 Sata SSDs voor de zfs mirror bootdrive.

Ik snap dat dit niet voor iedereen is (het is custom dus geen "appliance", wat misschien is wat anderen zoeken) maar ik ben zelf opzoek naar wat meer flexibiliteit. Proxmox draait er lekker op. Zoals vermeld wordt deze later mijn remote backup en waarschijnlijk ook onderdeel van een cluster zodat ik daar nog mee kan spelen.

P.S. Ik zie uit naar een goede RISC-V NAS in de toekomst!

[Reactie gewijzigd door Teun! op 23 juli 2024 01:42]

ProCavia @Teun!12 januari 2023 07:44
Ik heb een kleine 2 jaar geleden ook voor die keuze gestaan en heb uiteindelijk de DS220+ aangeschaft en ben daar erg tevreden over.

Eigenlijk ben ik wel graag bezig met het bij elkaar zoeken en installeren van de nodige onderdelen. Alleen kreeg ik de configuratie niet makkelijk zo energiezuinig en dat heeft de doorslag gegeven. Ondertussen ben ik ook blij dat ik niet zo heel veel werk en herwerk hoef te stoppen in het configureren van de software want achteraf gezien had ik daar (voorlopig althans) de tijd niet voor. DSM is geweldig.
ymoona @ProCavia12 januari 2023 15:03
Ja precies, ik gebruikt het voornamelijk als photo server met mobile backup. Email server met mobile cliënt en normale data opslag. Inclusief offsite backup allemaal makkelijk in te stellen. Maar ook bv synology office is een welkome vervanger van gdocs.

Voorheen draaide ik ook een vm het home assistant, maar daardoor liep ik uiteindelijk uit geheugen.
CypressGTX 12 januari 2023 08:26
Heb zelf een NAS onlangs gekocht ds220+ om uit de Cloud te stappen. 400gb aan foto's wordt iCloud toch wel erg prijzig. Ook Keepass db heb ik draaiend er op. Top spul. Maandelijk backup taakje naar een externe HDD en mijn maken ze niets :)
Autisme_tech @CypressGTX12 januari 2023 09:47
Ik neem aan dat je ook nog ergens ver weg op een 2e locatie er 1 hebt draaien voor de backup?
CypressGTX @Autisme_tech12 januari 2023 09:57
de externe HDD waar alle backup data heen gaat bewaar ik buitenshuis inderdaad. niet via een tweede NAS.

ofwel. Main NAS dubbele bay + monthly backup van "user accounts, docker, photos" buitenshuis, die hdd sluit ik handmatig even aan en gaat weer direct weg na voltooing.
Satangel 11 januari 2023 21:09
Benieuwd of er nog eens een 423 model uitkomt. Heb ik zin in
pepsiblik @Satangel11 januari 2023 21:19
De DS223 is vandaag ook gereleased. Dus wellicht binnenkort.

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