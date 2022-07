Synology introduceert DS1522+-nas met vijf bays en AMD Ryzen R1600

Synology heeft de DS1522+ aangekondigd, een nas bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Het model heeft vijf bays, vier gigabitethernetaansluitingen en een embedded AMD Ryzen-processor. Voor uitbreiding zijn er twee m2-slots voor ssd's.

De DiskStation DS1522+ bevat de embedded AMD Ryzen R1600 uit de R1000 SoC-reeks. De chip is de enige uit deze reeks die het moet stellen zonder de Radeon Vega 3-gpu. De R1600 heeft een kloksnelheid van 2,6GHz, een maximumburstkloksnelheid van 3,1GHz en een tdp van tussen de 12 en 25W. Het vorige model, de DS1520+, heeft de Intel Celeron J4125 als cpu. Die heeft vier cores in plaats van de twee cores van de Ryzen R1600, al draait de Intel-chip op lagere snelheden, te weten 2GHz en maximaal 2,7GHz. Ook de tdp van de Intel-chip is lager en zit op 10W.

De fabrikant combineert de cpu van de DS1522+ met een 8GB ddr4-module, maar is er plaats voor een tweede. Er is ondersteuning tot 32GB. Het apparaat biedt plek aan vijf 3,5"- of 2,5"-opslagmedia. Verder heeft de nas twee m2-aansluitingen voor nvme-ssd's die als cache inzetbaar zijn. Middels de DX517-uitbreidingseenheid is het het standaardaantal van vijf bays uit te breiden tot een totaal van vijftien bays.

Er zijn vier RJ45-aansluitingen voor gigabitethernet en middels het plaatsen van een PCIe-netwerkinterfacekaart is ook 10GbE mogelijk. Verder zijn er twee USB 3.0-aansluitingen en twee esata-poorten. Synology's DS1522+ heeft afmetingen van 166mm x 230mm x 223mm, weegt 2,7kg en krijgt een prijs van 700 dollar.