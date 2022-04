Synology introduceert DS1821+-nas met acht bays en AMD Ryzen-quadcore

Synology heeft de DS1821+ aangekondigd, een nas met acht bays die van een embedded AMD Ryzen V1500B is voorzien. De in oktober geïntroduceerde DS1621+ heeft ook al deze AMD-chip, al heeft die nas geen acht maar zes sleuven.

De DiskStation DS1821+ moet gezien worden als de opvolger van de DS1819+, waarbij een belangrijk verschil de processor is. Bij het oudere model is dat de Intel Atom C3538-soc en bij het nieuwe model de AMD Ryzen V1500B. Deze chip van AMD is onder meer krachtiger doordat er acht threads afgehandeld kunnen worden en meer instructiesets worden ondersteund. Synology zegt dat deze AMD-processor meer dan twee keer zoveel rekencapaciteit biedt als zijn voorganger.

Net als de DS1621+ kunnen in de DS1821+ twee M.2 NVMe-ssd's geplaatst worden voor cachedoeleinden. Er zijn vier gigabitethernetaansluitingen aanwezig. Ook al ondersteunt de AMD Ryzen V1500B het wel, in de DS1821+ is nog geen native ondersteuning voor 10GbE. Synology zegt dat gebruikers eventueel wel de mogelijkheid hebben om de netwerkbandbreedte uit te breiden door SFP+-modules of netwerkkaarten voor 10GbE toe te voegen.

De DS1821+ presteert vrijwel hetzelfde als de DS1621+, blijkt uit een eigen pagina van Synology. Daar is te zien dat de fabrikant maximale sequentiële doorvoersnelheden heeft gemeten van 2,3GB/s bij lezen en 1,1GB/s bij schrijven. Bij 4kB willekeurig lezen presteert de nas een fractie beter dan de DS1621+: 113.458 tegenover 110.608iops. Dergelijke prestaties vergen wel de installatie van 10gbE-nic's via PCIe-netwerkinterfacekaarten.

Synology laat weten dat de DiskStation DS1821+ een adviesprijs van 860 euro krijgt. Dat is echter zonder btw. Met btw komt de prijs uit op 1040 euro. De in september aangekondigde DS1621xs+ biedt wel betere specificaties en prestaties, maar dat systeem is niet in de Plus Series-, maar in de duurdere xs+-serie verschenen.