Belsimpel begint met verkoop telefoons in andere Europese landen

Belsimpel is nu ook buiten Nederland actief. Het in Groningen gevestigde bedrijf is begonnen met de verkoop van mobiele telefoons, tablets en accessoires in Duitsland. Het bedrijf wil uiteindelijk in totaal in vijftien andere Europese landen actief worden.

Belsimpel zegt dat het al begonnen is met verkoopactiviteiten in Europa, onder de nieuwe merknaam Gomibo. Het bedrijf geeft aan dat er nu een eerste fase gaande is, waarin de Europese uitbreiding nog beperkt is tot de Duitse website Gomibo.de. Naast deze Duitse site zijn er momenteel nog geen andere regionale Gomibo-websites actief. Volgens Belsimpel vindt de uitbreiding naar de veertien overige Europese landen in de komende maanden plaats.

Zowel op de al actieve Duitse site als op Belsimpel.nl kunnen andere landen al wel worden geselecteerd, al leidt dat dus nog niet tot het doorsturen naar de regionale Gomibo-website voor de desbetreffende landen. Het gaat naast Nederland en Duitsland om België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Belsimpel is naar eigen zeggen marktleider in Nederland met een online marktaandeel van 'bijna 50 procent'. Jeroen Doorenbos, de oprichter van Belsimpel, wil met deze uitbreiding ook online marktleider worden in de rest van Europa. "We denken dat we in deze landen de markt kunnen opschudden met onze unieke manier om telecomproducten te vergelijken en ons perfect op de telecommarkt toegespitste leveringsproces. In vrijwel alle Europese landen is de online telecommarkt minder ontwikkeld dan in Nederland. Nederland loopt in die zin zo'n vijf jaar voor op de meeste Europese landen."

In Nederland blijft de merknaam Belsimpel gewoon gehandhaafd; Gomibo is de naam die voor de overige Europese markten zal worden gebruikt. Belsimpel heeft ongeveer zeshonderd medewerkers in dienst en behaalde in 2019 een omzet van 360 miljoen euro; het bedrijf verwacht voor 2020 een omzet van meer dan 400 miljoen euro.