Control-game is meer dan twee miljoen keer verkocht

De game Control van ontwikkelaar Remedy Entertainment is inmiddels meer dan twee miljoen keer over de toonbank gegaan. Volgens het bedrijf was de vorige maand de beste maand wat de verkoop van Control betreft.

Thomas Puha, de communications director van Remedy Entertainment, laat op Twitter weten dat zijn baas tijdens een briefing aangaf dat Control in november de beste verkoopcijfers liet zien. Inmiddels is de game meer dan twee miljoen keer verkocht. Control kwam ongeveer vijftien maanden geleden uit. Puha gaf geen nadere toelichting op de goede verkopen van Control in de vorige maand, al zegt hij dat de verkopen vooral gezien moeten worden als een marathon en hij wijst op de situatie dat mensen vaak games kopen als ze afgeprijsd zijn. Dat laatste was eind vorige maand tijdens de Black Friday-periode het geval.

Toen was bijvoorbeeld ook de Ultimate Edition van de game afgeprijsd. Die editie bevat niet alleen de uitbreidingen genaamd The Foundation en AWE, die voor Control uitkwamen; specifiek deze editie krijgt ook de next-gen update voor Control voor de Xbox Series X en PlayStation 5. Waarschijnlijk zal het dan mogelijk zijn de game met 60fps te spelen en wellicht krijgt de next-gen versie ook ondersteuning voor raytracing, net als op de pc. Het is nog niet duidelijk wanneer deze next-gen update precies uitkomt, maar dat moet begin 2021 gebeuren. Inmiddels is Control overigens ook onderdeel van de Xbox Game Pass.

Control is beschikbaar voor de pc, PS4, Xbox One en Nintendo Switch. De versie voor de next-gen consoles volgt dus nog. In de game kruip je in de huid van Jesse Faden, een jonge vrouw die net is aangesteld als directeur van The Federal Bureau of Control, een overheidsinstantie die paranormale situaties bestudeert en in toom moet houden. Faden krijgt al snel te maken met raadselachtige verschijnselen. In Control bestuur je Jesse vanuit de derde persoon, waarbij schieten en de inzet van magische gaven dominante factoren zijn. Van de omgeving is ook het nodige kapot te schieten. Tweakers publiceerde in augustus 2019 een review van Control.