Remedy en 505 Games werken aan Control-sequel voor PS5, Xbox Series X en S en pc

Remedy Entertainment heeft officieel bevestigd dat Control 2 in ontwikkeling is. De Finse gamestudio maakt deze sequel samen met 505 Games. De game komt beschikbaar voor pc's, PS5 en Xbox Series X en S. Er is nog geen releasedatum bekend.

Remedy Entertainment laat in een persbericht weten dat het bedrijf een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend met de Italiaanse game-uitgever 505 Games. De twee bedrijven gaan samen Control 2 ontwikkelen en uitgeven. Remedy blijft eigenaar van het intellectuele eigendom rondom de Control-franchise. Remedy en 505 Games hebben ook samengewerkt bij het ontwikkelen van de eerste game in de serie.

De titel wordt weer gemaakt met de Northlight-engine die Remedy zelf ontwikkelt, bevestigt de studio. Remedy geeft de game uit voor pc's; 505 Games wordt uitgever van de consoleversies. Control 2 bevindt zich momenteel nog in een conceptfase. De ontwikkelaar deelt conceptart van de game, maar deelt verder geen concrete details. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend wanneer de game uitkomt.

Control 2 stond voorheen bekend onder de werktitel Heron, waarvan Remedy eerder al de komst bevestigde. Het wordt een 'volwaardig vervolg' op Control uit 2019, laat de studio weten. Remedy heeft een aanvankelijk budget van 50 miljoen euro voor de titel. De studio werkt momenteel ook aan een titel met de codenaam Condor. Dat wordt een multiplayerspin-off van Control, waarin vier spelers met elkaar tegen vijanden kunnen vechten. Ook voor die titel is nog geen releasedatum bekend. Remedy werkt ook aan Alan Wake 2; die game moet in 2023 verschijnen.