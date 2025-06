ChristenUnie wil verbod op videoplatform TikTok

De Nederlandse coalitiepartij ChristenUnie wil een verbod op videoplatform TikTok. Kamerlid Don Ceder pleit daarvoor, mede naar aanleiding van het onlangs gewijzigde privacybeleid van het platform. Staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering laat die wijzigingen onderzoeken.

Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wil dat er een verbod komt op TikTok 'in zijn huidige vorm', schrijft onder meer de NOS. Daarbij haalt hij het pas gewijzigde privacybeleid van het videoplatform aan, waarin expliciet staat dat buitenlandse divisies van TikTok de gegevens van Europese gebruikers kunnen inzien, inclusief de bedrijfstak in China.

"TikTok biedt onvoldoende bescherming aan kinderen, schendt privacywetgeving en is voornemens data van gebruikers door te sturen naar China, waardoor het ook een veiligheidsvraagstuk wordt. Dit alles maakt dat het tijd is voor de overheid om in te grijpen", zegt Ceder tegen de NOS. "Als de huidige voorwaarden niet aangepast worden, dan willen wij een verbod."

Staatssecretaris voor Digitalisering Alexandra van Huffelen geeft ook aan zich zorgen te maken over het gewijzigde privacybeleid van TikTok. Ze laat onderzoeken of het platform voldoet aan de Nederlandse privacyregels. Momenteel vindt Van Huffelen een verbod echter nog te ver gaan. Als blijkt dat het beleid van TikTok in strijd is met de Nederlandse regels, moet het platform volgens Van Huffelen 'eerst de kans krijgen om verbeteringen door te voeren', schrijft ook RTL Nieuws.

TikTok is al vaker in opspraak gekomen. Vorig jaar kreeg het platform een AVG-boete van 750.000 euro in Nederland, omdat het alleen een Engelstalige privacyverklaring toonde. Een aantal Nederlandse stichtingen heeft daarnaast een miljardenclaim tegen het bedrijf ingediend vanwege vermeende privacyschendingen. Die claim werd deze week door de rechter toegestaan. Het Nederlandse ministerie van Algemene Zaken raadde de Rijksoverheid deze week ook aan om haar gebruik van TikTok te staken. In India is het platform al verboden en de Verenigde Staten overwegen hetzelfde te doen.