YouTube maakt Live Q&A-functie beschikbaar voor livestreams

YouTube geeft streamers voortaan de mogelijkheid om kijkers vragen in te laten sturen via een apart Q&A-tabblad. Uit de lijst kan de streamer vervolgens een vraag kiezen om te beantwoorden. Deze wordt dan uitgelicht voor de kijkers.

Voorheen konden kijkers van een livestream enkel vragen doorsturen via de chat, waardoor er veel ruis ontstond. De Live Q&A-functie moet overzichtelijker maken welke vragen er zijn ingestuurd. Bovendien kunnen gebruikers maximaal één vraag per minuut stellen, terwijl er in de standaard chat niet zulke restricties zijn. Na de Q&A kan de streamer weer overschakelen naar de standaard chat.

Eerder kwam YouTube al met andere features om te concurreren met andere livestreamplatforms zoals Twitch. Zo kunnen kijkers met Super Chat betalen om een opmerking vast te pinnen in livestreams en kunnen kijkers een soort fooi geven in de vorm van een Super Thanks.