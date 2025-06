YouTube verhoogt prijzen abo's, maar momenteel niet in Nederland en België

YouTube verhoogt de prijs van YouTube Premium Family in verschillende landen met zo'n 30 tot 300 procent. Nederland en België hebben op dit moment niet te maken met een prijsverhoging. YouTube motiveert de wijziging in de abonnementskosten niet uitgebreid.

De prijs gaat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld van 17,99 dollar naar 22,99 dollar en voor Canada en hun dollar geldt hetzelfde. Het Verenigd Koninkrijk gaat van 17,99 pond naar 19,99 pond. De grootste stijging vindt plaats in Argentinië, waar de kosten stijgen van 179 pesos naar 699 pesos, volgens uitzoekwerk van Golem.de. Er is nog geen euroland waar de stijging plaatsvindt, zegt de Duitse site.

De wijziging gaat volgens Golem in twee gevallen niet of niet alleen om het Family-abonnement: in Turkije gaat het individuele Premium-abonnement in prijs van 16,99 naar 29,99 lira. Argentinië krijgt hier ook mee te maken: van 119 naar 389 pesos.

Wat betreft de motivatie voor de beslissing: in de bekendmaking spreekt YouTube er alleen van dat het hiermee '[klanten] geweldige service en features kan blijven leveren'. Getroffen abonnees krijgen de eerstvolgende factureringscyclus de nieuwe prijzen te zien. Ook gebruikers op oudere abonnementen met lagere prijzen dan die voor deze wijziging golden, zullen op dit nieuwe prijsniveau terechtkomen. Voor hun gaat de wijziging in april in, schrijft Android Police.

Met het abonnement kijken gebruikers reclamevrij, maar kunnen ze ook video's op de achtergrond of met het scherm uit afspelen, video's downloaden en krijgen ze toegang tot YouTube Music Premium. Tweakers heeft contact gezocht met Google en gevraagd of een prijsverhoging in Nederland en België ophanden is. Dit artikel wordt eventueel met die informatie bijgewerkt.

Update, 11.47: Google-woordvoerder Rachid Finge laat aan Tweakers weten dat er 'momenteel niets aan te kondigen is voor Nederland en België, waar alles dus hetzelfde is gebleven'.