YouTube maakt 1080p-streams met hogere bitrate beschikbaar voor Premium-abo's

YouTube komt met een verbeterde versie van 1080p-streams voor Premium-abonnees. Die streams krijgen een 'hogere bitrate', maar moederbedrijf Google geeft daar verder weinig details over. De functie werkt voorlopig alleen op iOS. Premium krijgt ook andere nieuwe functies.

YouTube introduceert die features in een update die voorlopig alleen voor iOS geldt. Het is niet bekend wanneer die functies ook op andere platformen te gebruiken zijn, maar YouTube zegt dat het 'binnenkort begint met een experiment voor op het web'. De opvallendste nieuwe functie is een verbeterde videokwaliteit voor HD-streamers. Gebruikers met een Premium-abonnement krijgen dan de optie te zien om video's niet alleen met 1080p-kwaliteit af te spelen, maar ook op 1080p Premium-kwaliteit met een 'enhanced bitrate'. Hoe hoog die bitrate precies is, is niet bekend. YouTube experimenteerde vorig jaar al met de functie, waarbij het Reddit-gebruikers opviel dat de stream met zo'n 13MBit/s afspeelde. Een normale 1080p-stream verbruikt zo'n 8MBit/s.

De app krijgt daarnaast nog andere functies op niet alleen iOS, maar ook op Android en in de webapp. Daar wordt het mogelijk om video's op te pakken waar ze eerder zijn afgebroken. Gebruikers die bijvoorbeeld na twee minuten op een ander apparaat door willen, kunnen dan in een andere app weer de video verder bekijken met een 'verder kijken'-knop. Daarnaast wordt het ook mogelijk om video's samen te kijken met andere gebruikers via de iOS- en Android-app. Premium-gebruikers kunnen dan een Google Meet-gesprek beginnen met andere gebruikers, die dan geen Premium-abonnement nodig hebben. Die functie wordt in de toekomst ook beschikbaar via FaceTime op iOS via SharePlay.

YouTube krijgt verder nog een functie waarbij gebruikers een rij kunnen vullen met latere video's. Het wordt ook mogelijk om aanbevolen aankomende video's in de queue automatisch te downloaden, zodat gebruikers ze ook kunnen afspelen wanneer ze offline zijn.