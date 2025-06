'YouTube experimenteert met aflopende timer in adblockcheck'

YouTube lijkt te experimenteren met een aflopende timer in de adblockcheck. Een Reddit-gebruiker deelde een screenshot van de check met daarin ook een aftellend klokje. Verschillende andere Reddit-gebruikers claimen dezelfde melding, met timer, te hebben gezien.

De aflopende timer bevindt zich bovenaan rechts in de adblockchecker en heeft een gele kleur. Dat blijkt uit de screenshot die via Reddit verspreid is. Volgens de redactie van Neowin zou de termijn van het klokje 30 à 60 seconden bedragen en begint daarna een advertentie te spelen, al is dat niet bevestigd door YouTube. De melding bevat ook de boodschap dat adblockers niet toegelaten zijn op YouTube. Gebruikers krijgen vervolgens mee dat ze geen video’s meer op het platform kunnen bekijken, tenzij ze YouTube whitelisten of de adblocker uitschakelen. Er wordt ten slotte ook melding gemaakt van YouTube Premium. Dat is een abonnement op het platform waardoor er onder andere geen advertenties meer te zien zijn.

Eind juni doken ook screenshots op van een adblockcheck van YouTube. Toen kreeg een gebruiker een melding te zien waarin te lezen stond dat hij of zij na drie video’s geblokkeerd zou worden, tenzij de adblocker werd uitgeschakeld. Vooralsnog lijkt YouTube geen adblockchecks op grote schaal te hebben geïntroduceerd. Dat YouTube ermee experimenteert, kan duiden op plannen om dit in de toekomst wel te doen.

Update, 11.00 uur: artikel aangepast met claims van Neowin over de timer. Met dank aan Andreas01.