YouTube krijgt functies zoals 'stabiel volume' en eenvoudiger vooruitspoelen

YouTube heeft ruim dertig nieuwe functies aangekondigd, waaronder de mogelijkheid om het volume over verschillende video's stabiel te houden en vooruit te spoelen door het scherm ingedrukt te houden. De functies komen vanaf dinsdag naar gebruikers.

De volumefunctie heet 'stable volume' en zit in de instellingen van YouTube. Deze is standaard ingeschakeld en moet ervoor zorgen dat er minder volumeverschillen zitten tussen YouTube-video's. Gebruikers kunnen daarnaast tijdens het kijken van een video de afspeelsnelheid verdubbelen door het scherm ingedrukt te houden. Wanneer de gebruiker stopt met indrukken, wordt de video weer op normale snelheid afgespeeld.

Verder laat YouTube de preview thumbnails die gebruikers tijdens het zoeken in een video groter zien. Gebruikers kunnen ook tijdens het kijken van een video de lock screen-functie inschakelen, waarbij het scherm niet meer reageert op inputs om zo ongewenste inputs te voorkomen.

Los van de videofuncties kondigt YouTube interfacewijzigingen aan, zoals de fusie van het Library-tabblad met de accountpagina. Dit is nu het You-tabblad en zit op de plek van het Library-tabblad. YouTube krijgt ook een geluidszoekfunctie, waarbij gebruikers naar muziek kunnen zoeken door te neuriën of zingen. Deze functie komt in de komende weken naar Android-smartphones. Tot slot gaan de Like- en Subscribe-knoppen oplichten als de video deze noemt, en worden de views en likes de eerste 24 uur in real time getoond.