YouTube maakt Premium Lite-abonnement beschikbaar in Duitsland

YouTube heeft zijn Premium Lite-abonnement beschikbaar gemaakt in Duitsland. Dat is opmerkelijk, omdat het videoplatform het abonnement vanaf 25 oktober niet meer gaat aanbieden in Nederland en België.

Premium Lite is een goedkopere versie van YouTube Premium. Wie het volledige Premium-abonnement neemt van 11,99 euro per maand, krijgt onder meer geen advertenties op YouTube en YouTube Kids. Daarnaast kunnen gebruikers video's afspelen op de achtergrond van hun tablet of smartphone. Premium Lite toont geen advertenties en kost in Duitsland 5,99 euro per maand, schrijft de Duitse techwebsite ComputerBase.

In september ontvingen Nederlandse en Belgische abonnees een bericht van Google, waarin het stopzetten van Premium Lite werd aangekondigd. Google zegt niet waarom het binnenkort stopt met het aanbieden van het goedkopere abonnement, alleen dat het bedrijf blijft werken aan Lite-versies van zijn Premium-abonnement. Wat dat betekent, is onduidelijk. De klanten hebben wel het aanbod gekregen om het volledige Premium-abonnement een maand gratis te proberen. Daarna moeten ze echter 11,99 euro per maand betalen.