HyperX kondigt webcam, audiomixer en microfoonarm aan

HyperX heeft donderdag de HyperX Vision S-webcam onthuld. Het is de eerste webcam die de fabrikant op de markt brengt. Naast de camera gaat HyperX ook een audiomixer en een microfoonarm op de markt brengen. Wanneer de producten uitkomen in de Benelux, is nog niet bekend

De Vision S is voornamelijk bedoeld voor streamers, schrijft HyperX. De webcam heeft een Sony Starvis IMX415-sensor van 8mp. Daarmee kan het apparaat 4K-beelden opnemen met een framerate van 30fps en beelden van 1080p met 60 fps. De Vision S werkt met de NGENUITY-software van HyperX, waarin de gebruiker de opnamekwaliteit en lichtinstellingen naar voorkeur kan aanpassen. Verder beschikt de webcam over een aluminium behuizing en een magnetisch kapje om de lens mee te bedekken. De Vision S kost 200 dollar.

Het tweede apparaat dat HyperX heeft onthuld, is de Audio Mixer. De mixer beschikt over een xlr-microfooningang, een 3,5mm-microfooningang en een stereo-ingang van 3,5mm. Het apparaat kan met een usb-c-kabel aan de desktop worden gekoppeld en heeft een sampling rate van 96kHz met een diepte van 24 bit. De Audio Mixer komt begin 2024 op de markt voor 180 dollar. Tenslotte is Caster aangekondigd. Dat is een microfoonarm waar ook webcams met schroefdraden van 1/4", 3/8" of 5/8" op gemonteerd kunnen worden. De arm verschijnt in februari 2024 op de Amerikaanse markt voor 120 dollar.

