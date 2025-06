HyperX brengt draadloze variant van Cloud III uit met accuduur van 120 uur

HyperX heeft een draadloze variant van de Cloud III aangekondigd. De bedrade hoofdtelefoon werd al in mei aangekondigd. Een deel van de specificaties is hetzelfde, maar het toestel kan daarnaast 120 uur gebruikt worden op een acculading.

HyperX toonde de Cloud III Wireless op de gamescom-beurs in Keulen, waar Tweakers deze week ook aanwezig is. De Cloud III Wireless is grotendeels hetzelfde apparaat als de Cloud III, die in mei door HyperX werd aangekondigd. De Wireless heeft dezelfde 53mm-drivers als het bedrade model, maar ze zitten meer in een hoek, zodat ze directer in het oor zijn gericht. Verder is de plopkap verwerkt in de microfoon en heeft de microfoon nu ook noisecancellation in de output. Digital Theater Systems Headphone:X-codec zit er nog steeds in voor surroundsound en het apparaat heeft verder samplingrates van 48 en 96kHz met een diepte van 16 en 24bit.

Het toestel heeft geen kabels, maar een 2,4GHz-draadloze verbinding met een bereik van zo'n twintig meter. De lithiumpolymeeraccu laadt in 4,5 uur op en gaat daarna 120 uur mee. Het apparaat kost 179 euro, een stuk meer dan de bedrade Cloud III. Die kostte 99 dollar; de europrijzen daarvan zijn niet bekend.