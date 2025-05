HyperX introduceert transparante Xbox-controller met rgb-verlichting

HyperX heeft Clutch Gladiate-rgb-controller uitgebracht: een transparante Xbox-controller die ook over rgb-verlichting beschikt. De controller krijgt ook herprogrammeerbare backbuttons mee en schouderknoppen die in twee posities vastgezet kunnen worden.

De Clutch Gladiate-rgb-controller beschikt over zes rgb-modules. De gebruiker kan uit drie verschillende kleurenthema’s kiezen, zeven kleurenopties en vijf niveaus van rgb-helderheid. HyperX voegde een 3,5mm-aansluiting toe aan de controller en heeft het apparaat ook uitgerust met een dualrumblefunctionaliteit. De triggers beschikken volgens de fabrikant over tactiele feedback.

De Clutch Gladiate-rgb-controller valt onder het Designed for Xbox-programma en is hierdoor compatibel met Xbox-consoles en pc’s die op Windows draaien. De controller gaat in de Verenigde Staten voor 45 dollar over de toonbank.