HP kondigt OMEN-gaminglaptops en verschillende accessoires aan

HP kondigt tijdens CES 2024 nieuwe OMEN-gaminglaptops met Intel Core-cpu's aan. Dochterbedrijf HyperX toont bovendien diverse accessoires, waaronder een koptelefoon, toetsenborden en een controller. Er zijn alleen dollarprijzen voor de producten bekendgemaakt.

De OMEN Transcend 14 weegt 1637g en is 19mm dik, waarmee het volgens HP 's werelds lichtste 14"-gaminglaptop moet zijn. De aluminium behuizing, naar keuze zwart of wit, is gevuld met een nieuwe Intel Core Ultra 9 185H of Ultra 7 155H-processor, plus een Nvidia Geforce RTX 4050, RTX 4060 of RTX 4070-gpu met 65W total graphics power. Het geheel wordt gekoeld met een vaporchamber. De laptop heeft 16 of 32GB Lpddr5x-werkgeheugen en een ssd van 512GB tot 2TB. Het design van het rgb-toetsenbord, met een transparante rand rondom iedere toets, zou zijn gebaseerd op Pudding-keycaps op losse toetsenborden.

In tegenstelling tot de meeste gaminglaptops heeft de OMEN Transcend 14 bovendien een oleddisplay, met een resolutie van 2880x1800 pixels en een 120Hz-refreshrate. HP belooft een piekhelderheid van 500cd/m² in hdr-modus en volledige DCI-P3-dekking. De OMEN Transcend 14 zal in de VS ten minste 1500 dollar kosten. Prijzen en beschikbaarheid van de laptop in Europa zijn nog niet bekend.

De grotere OMEN Transcend 16 wordt opgefrist met nieuwe Intel-processors: de Core i9-14900HX en Core i7-14700HX, en de optie voor een oledscherm. Dat is een 16,1"-paneel met 2560x1600 pixels, 500cd/m² piekhelderheid in hdr-modus en volledige DCI-P3-dekking, plus een maximale refreshrate van 240Hz, hoger dan eerdere laptop-oledschermen. De laptop blijft ook beschikbaar met verschillende lcd's. Hij heeft dezelfde gpu-, opslag- en werkgeheugenopties als het 14"-model en gaat in de VS minstens 1900 dollar kosten.

De laatste twee laptops die HP tijdens de CES laat zien, zijn de OMEN 16 en de lager gepositioneerde Victus 16.1. De OMEN-laptop komt beschikbaar met een Core i9-14900HX, Core i7-14700HX of Core i5-14500HX, plus een Nvidia Geforce RTX 4050, 4060, 4070 of 4080-videokaart. De Victus-laptop heeft maximaal een Core i7-cpu en een RTX 4070 aan boord. Beide laptops hebben, net als de nieuwe OMEN Transcend-apparaten, een 1080p-webcam, maar geen oledscherm. Opvallend genoeg is de startprijs van de OMEN 16 en de Victus 16.1 in de VS identiek: 1200 dollar.

Nieuwe HyperX-accessoires

HP-dochter HyperX kondigt tijdens de CES uiteenlopende pc-accessoires aan, waaronder een productreeks voor jonge gamers. De HyperX Cloud Mini-headsets hebben ingebouwde volumebegrenzing en zijn voorzien van een flip-upmicrofoon. De koptelefoons zijn beschikbaar met draad en in een draadloze configuratie. De Clutch Tanto Mini-controller is met een gewicht van 165g relatief licht en is volgens het merk ontworpen voor kleinere handen. De Pulsefire Haste 2 Mini is een variant van de reguliere Haste 2, 16 procent kleiner en met 60g zo'n 20g lichter dan het reguliere model. De muis is in wit en zwart verkrijgbaar en kan via een dongle draadloos met een pc verbonden worden. De headset, controller en muis kosten respectievelijk ten minste 50, 40 en 80 dollar. Ook hiervoor zijn geen europrijzen of informatie over internationale beschikbaarheid bekendgemaakt.

Tot slot toont het bedrijf twee nieuwe mechanische toetsenborden onder de Alloy Rise Gaming-noemer. De Alloy Rise en Alloy Rise 75 hebben dezelfde specificaties, waarbij de laatstgenoemde het 75-procentformaat hanteert. De toetsenborden komen in de lente van dit jaar uit voor respectievelijk 200 en 170 dollar.