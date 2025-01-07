HP brengt OMEN-gaminglaptop en HyperX-muis met verwisselbare onderdelen uit

HP onthult de OMEN MAX 16, een krachtige gaminglaptop met Nvidia RTX 50-gpu. Ook nieuw zijn de HyperX Pulsefire Saga en Saga Pro, twee gamingmuizen met verwisselbare onderdelen en ondersteuning voor 3d-printing. Alle producten worden binnenkort verwacht.

De OMEN MAX 16 is het nieuwe topmodel van HP. De fabrikant noemt een 'top of the line Nvidia next-gen gpu', wat wijst op een RTX 5090. Wat de processor betreft kunnen klanten kiezen uit de AMD Ryzen AI 9 HX 375, AI 7 350, de Intel Core Ultra 9 275HX en Core Ultra 7 255HX. Het koelsysteem combineert liquid metal op zowel de cpu als gpu met een vaporchamber en ventilators waarvan de richting iedere vier uur wordt omgedraaid. Dat moet de opbouw van stof voorkomen.

Wat het werkgeheugen en opslag betreft biedt HP 16, 24, 32 of 64GB aan DDR5-5600MT/s, waarbij 64GB enkel beschikbaar is voor Intel-cpu's. Ook de 1TB aan PCIe 5.0-opslag is enkel voor Intel-gebaseerde modellen. Daarnaast kan er gekozen worden voor een PCIe 4.0-ssd van 512GB, 1TB of 2TB.

De OMEN MAX 16 is te configureren met drie verschillende 16"-displays: een 240Hz-oled met 2560x1600-resolutie, een 240Hz-paneel met dezelfde scherpte en een 165Hz-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels. Ze zijn allemaal compatibel met VRR.

De connectiviteit bestaat uit tweemaal USB-C met 40Gbit/s, die in het geval van de Intel-modellen ook Thunderbolt 4 ondersteunen. Daarnaast zijn er nog eens twee USB Type-A-poorten van 10Gbit/s, gigabit-ethernet, een 3,5mm-combijack en HDMI 2.1 De laptop ondersteunt ook InstantPair ULL, waardoor gebruikers maximaal drie draadloze HyperX-randapparaten kunnen verbinden zonder extra dongle.

HP verwacht de OMEN MAX 16 in de loop van de komende maanden te kunnen leveren. De laptop heeft een vanafprijs van 2699,99 dollar en komt in zwart of wit. Omgerekend naar euro en inclusief btw is dat 3142 euro.

HP heeft ook verschillende nieuwe gamingmuizen aangekondigd, waaronder de Pulsefire Saga en Pulsefire Saga Pro Wireless. Deze asymmetrische modellen moeten zich onderscheiden door hun modulair design. Zo levert de fabrikant niet alleen verschillende verwisselbare onderdelen mee, de 3d-modellen zijn ook beschikbaar via Printables. Op die manier kunnen gebruikers zelf onderdelen ontwerpen en 3d-printen.

Beide Pulsefire Saga-muizen beschikken over een HyperX 26K-Sensor met een gevoeligheid van 26.000dpi. Ze ondersteunen 50G aan acceleratie en hebben een maximale ips-snelheid van 650. De bekabelde Pulsefire Saga weegt 69 gram en heeft een pollingrate van 8kHz. De Pro Wireless weegt 72 gram en bereikt 4kHZ via de 2,4GHz-dongle. Aansluiten kan bij dit model ook via Bluetooth 5.0 of USB-C.

De HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless en Saga Pro komen naar verwachting uit in maart. Ze kosten respectievelijk 119,99 en 79,99 dollar, ofwel 139 en 93 euro.