HP brengt OMEN-gaminglaptop en HyperX-muis met verwisselbare onderdelen uit

HP onthult de OMEN MAX 16, een krachtige gaminglaptop met Nvidia RTX 50-gpu. Ook nieuw zijn de HyperX Pulsefire Saga en Saga Pro, twee gamingmuizen met verwisselbare onderdelen en ondersteuning voor 3d-printing. Alle producten worden binnenkort verwacht.

De OMEN MAX 16 is het nieuwe topmodel van HP. De fabrikant noemt een 'top of the line Nvidia next-gen gpu', wat wijst op een RTX 5090. Wat de processor betreft kunnen klanten kiezen uit de AMD Ryzen AI 9 HX 375, AI 7 350, de Intel Core Ultra 9 275HX en Core Ultra 7 255HX. Het koelsysteem combineert liquid metal op zowel de cpu als gpu met een vaporchamber en ventilators waarvan de richting iedere vier uur wordt omgedraaid. Dat moet de opbouw van stof voorkomen.

Wat het werkgeheugen en opslag betreft biedt HP 16,HP OMEN MAX 16 24, 32 of 64GB aan DDR5-5600MT/s, waarbij 64GB enkel beschikbaar is voor Intel-cpu's. Ook de 1TB aan PCIe 5.0-opslag is enkel voor Intel-gebaseerde modellen. Daarnaast kan er gekozen worden voor een PCIe 4.0-ssd van 512GB, 1TB of 2TB.
De OMEN MAX 16 is te configureren met drie verschillende 16"-displays: een 240Hz-oled met 2560x1600-resolutie, een 240Hz-paneel met dezelfde scherpte en een 165Hz-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels. Ze zijn allemaal compatibel met VRR.

De connectiviteit bestaat uit tweemaal USB-C met 40Gbit/s, die in het geval van de Intel-modellen ook Thunderbolt 4 ondersteunen. Daarnaast zijn er nog eens twee USB Type-A-poorten van 10Gbit/s, gigabit-ethernet, een 3,5mm-combijack en HDMI 2.1 De laptop ondersteunt ook InstantPair ULL, waardoor gebruikers maximaal drie draadloze HyperX-randapparaten kunnen verbinden zonder extra dongle.

HP verwacht de OMEN MAX 16 in de loop van de komende maanden te kunnen leveren. De laptop heeft een vanafprijs van 2699,99 dollar en komt in zwart of wit. Omgerekend naar euro en inclusief btw is dat 3142 euro.

HP OMEN MAX 16HP OMEN MAX 16HP OMEN MAX 16

HP heeft ook verschillende nieuwe gamingmuizen aangekondigd, waaronder de Pulsefire Saga en Pulsefire Saga Pro Wireless. Deze asymmetrische modellen moeten zich onderscheiden door hun modulair design. Zo levert de fabrikant niet alleen verschillende verwisselbare onderdelen mee, de 3d-modellen zijn ook beschikbaar via Printables. Op die manier kunnen gebruikers zelf onderdelen ontwerpen en 3d-printen.

HyperX Pulsefire SagaHyperX Pulsefire Saga

Beide Pulsefire Saga-muizen beschikken over een HyperX 26K-Sensor met een gevoeligheid van 26.000dpi. Ze ondersteunen 50G aan acceleratie en hebben een maximale ips-snelheid van 650. De bekabelde Pulsefire Saga weegt 69 gram en heeft een pollingrate van 8kHz. De Pro Wireless weegt 72 gram en bereikt 4kHZ via de 2,4GHz-dongle. Aansluiten kan bij dit model ook via Bluetooth 5.0 of USB-C.

De HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless en Saga Pro komen naar verwachting uit in maart. Ze kosten respectievelijk 119,99 en 79,99 dollar, ofwel 139 en 93 euro.

HyperX Pulsefire Saga

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 05:00 10

07-01-2025 • 05:00

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Reacties (10)

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Squats 7 januari 2025 07:50
Ik leef echt onder een steen. Helemaal gemist dat hyperX sinds een paar jaar van HP is. Omen bestaat toch ook nog?
Badderbeest @Squats7 januari 2025 08:39
Ja, HyperX voor je randapparatuur zoals microfoons, headsets, toetsenborden, muizen etc. en Omen als label in de HP familie voor gaming laptops en PC's.
bbr 7 januari 2025 07:20
Wat het meest handig zou zijn om te kunnen vervangen, zijn de clickers.

En in mij geval de rechterzijde van de body - op eoa manier grijp ik die zo hard, dat na een jaar of 2 er behoorlijke intendations zitten aan die kant.
Settler11 7 januari 2025 08:58
Ah jammer, ik had gehoopt op wisselbare onderdelen bij de laptop enkel kijkende naar de titel. :P

[Reactie gewijzigd door Settler11 op 7 januari 2025 08:59]

gimbal @Settler117 januari 2025 11:41
Je zult niet de enige zijn. Maar aan de andere kant... het is HP. Dat zou wel heel erg wishful thinking zijn. Verwisselbare onderdelen in een muis is charmant, maar het is ook wel een goede manier om je de muis van 100+ euro te laten kopen in plaats van eentje van 25 euro. Om dan vervolgens nooit in je leven een onderdeel te verwisselen.
blackdiablo 7 januari 2025 10:27
139 euro voor een PixArt PAW3395 sensor en 72 gram is nou niet bepaald geweldig.
Het modulaire is in theorie leuk, maar gezien de prijs kun je bijna net zo goed twee a drie verschillende muizen kopen met dezelfde of betere sensor.
secretqwerty10 @blackdiablo7 januari 2025 16:34
Ikzelf ben niet zo van muizen, maar wat is er nou zo "niet geweldig" aan deze sensor?
blackdiablo @secretqwerty108 januari 2025 11:02
er zijn wat kleine bugs in de sensor bekend, deze beweegt soms een pixel de verkeerde kant op voordat hij de goede kant op gaat. ook zijn er wat liftoff issues. Het eerste en mogelijk ook het 2e issue komen door de motion sync implementatie. Verschillende muis fabrikanten hebben firmware updates uitgebracht om deze uit te kunnen zetten.

Het is op zich zeker geen slechte sensor. 4K polling en rate tri mode connection. Maar naar mijn mening zijn de prijs en het gewicht de features niet waard.
Het modulaire is in theorie leuk om je ideale sensor te vinden en ik durf te wedden dat er binnen no time 3d prints hiervoor te vinden zijn die het naar oude legendes als de Logitech g9x gaan omtoveren. Maar naar mijn mening is het prijsverschil tussen dat en een gewone muis met eenzelfde sensor te groot.

Ter referentie, wil je een niet modulaire versie dan zijn de attackshark x3 en x6 met dezelfde sensor en tri mode connection, maar zonder 4k polling rate te vinden voor €60
wil je de 4k echt, dan is de redragon m916 pro er voor €70
ray3 7 januari 2025 10:43
@IdrizV Horen de prijzen niet andersom? Volgens mij is de pro wireless de duurdere versie.
AuteurIdrizV @ray37 januari 2025 10:50
Correct, bericht is aangepast.

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