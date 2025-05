Las Vegas stond drie weken geleden vol met nieuwe gaminglaptops. Nvidia kondigde op de CES de GeForce RTX 5000-videokaarten aan, waarvan ook laptopversies beschikbaar komen. Intel en AMD kwamen op hun beurt met nieuwe, extra krachtige processors voor in gaminglaptops. Die nieuwe hardware belooft de prestaties van de binnenkort verschijnende laptops voor het eerst in twee jaar naar een hoger plan te tillen.

Een paar weken na de beurs zijn de meeste specificaties bekend en kunnen we alles op een rijtje zetten. In dit artikel geven we eerst een recap van de nieuwe Intel- en AMD-processors en van de RTX 5000-series-videokaarten die tot nu toe werden aangekondigd. Vervolgens zetten we alle 46 nieuwe RTX 5000-gaminglaptops die werden aangekondigd op een rijtje. Op basis van de nu bekende specificaties en eerste indrukken bespreken we de bijzonderste modellen uit het aanbod.

De eerste RTX 5000-gaminglaptops moeten begin maart gaan verschijnen. Voor een aantal modellen met RTX 5070- en 5070 Ti-videokaarten zien we al prijzen genoemd worden tussen de 1500 en 2000 euro. Apparaten met RTX 5080 en 5090 zullen dus nog flink duurder zijn. Dat is niet verrassend: RTX 4090-gaminglaptops kostten soms ook al meer dan 4000 euro. Voor budgetgaminglaptops op basis van RTX 5000-kaarten is het in elk geval nog te vroeg. Nvidia kondigde vooralsnog alleen de hogere modellen in de serie aan.

Meer 18"-laptops, veel oledschermen, grote accu's

Als we naar het hele aanbod kijken, zien we dat precies de helft van de nieuw aangekondigde modellen een 16"-scherm heeft: 23 stuks. Opvallend is ook het grote aandeel 18"-laptops. Intel- en AMD-varianten apart meegerekend zijn dat er 14, waarbij MSI maar liefst zeven modellen met zo'n groot scherm introduceert. Ondertussen kwamen we maar twee 17"-laptops en vier 15"-apparaten tegen, voornamelijk apparaten aan de onderkant van de markt. We konden maar één enkele 14"-laptop vinden waarin een RTX 5000-videokaart zit.

Hoewel alle 18"-laptops een lcd-scherm hebben, want oledpanelen op deze maat zijn er nog niet, heeft meer dan de helft van de 16"-laptops een oledscherm. Bijna alle apparaten hebben een scherm met 16:10-verhouding en een refreshrate van 240Hz. We vonden slechts één laptop met een nog sneller scherm. Eind 2024 signaleerden we ook al dat er kennelijk niet genoeg vraag was naar laptopschermen met zo'n hoge beeldsnelheid en aanbod van oledschermen sneller dan 240Hz is er ook nog niet.

Prettig is dat je bij veel laptops niet hoeft in te leveren op een fatsoenlijke werkomgeving, zoals bij gaminglaptops van een paar jaar geleden. Zo zijn veruit de meeste apparaten voorzien van een (minstens) full-hd-webcam die vaak ook geschikt is voor gezichtsherkenning, zodat je niet telkens een wachtwoord hoeft in te vullen. Vingerafdrukscanners komen we daarentegen nauwelijks tegen. Fabrikanten besparen ook niet op de accu: 73Wh is de kleinste capaciteit die we zijn tegengekomen en de meeste laptops bieden meer dan 90Wh.

