'Laptopversies Nvidia RTX 50-gpu's krijgen 8, 12 of 16GB aan GDDR7-geheugen'

De geheugenconfiguraties van Nvidia's mobiele GeForce RTX 50-serie zijn naar verluidt online verschenen. In een gelekte roadmap worden zes varianten van de laptop-gpu's genoemd, met 8, 12 en 16GB aan GDDR7-geheugen.

De roadmap is volgens beveiligingsonderzoeker Dominic Alvieri afkomstig van een hack bij Clevo, een Taiwanese oem die laptops produceert, ontdekte Videocardz. Daarin staan zes mobiele versies van GeForce RTX 50-gpu's beschreven, die volgens het document in 2025 moeten verschijnen. Drie daarvan, die GN22-X6, GN22-X4 en GN22-X2 genoemd worden, zouden 8GB aan GDDR7-vram krijgen. De kaart met de codenaam GN22-X7 krijgt naar verluidt 12GB aan GDDR7-geheugen, terwijl de GN22-X11 en GN22-X9 volgens de roadmap met 16GB aan vram worden uitgerust.

De 16GB-modellen betreffen mogelijk de mobiele RTX 5090 en 5080. De mobiele RTX 4080 had 12GB aan GDDR6-vram. Het is echter ook mogelijk dat de GN22-X7-gpu verwijst naar de 5080. Verder is het opmerkelijk dat er geen gpu wordt genoemd met 6GB aan geheugen, terwijl de mobiele RTX 4050 wel nog met dat aantal gigabyte aan vram werd uitgerust.

Uit de gelekte roadmap blijkt tot slot dat de mobiele 6GB-varianten van de GeForce RTX 4050 en GeForce RTX 3050 in 2025 in productie blijven. Dat zou ook nog enige tijd gelden voor de RTX 2050, al wordt genoemd dat die kaart op den duur vervangen wordt door de 4GB-versie van de RTX 3050.