Nvidia presenteert GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070

Nvidia-ceo Jensen Huang heeft de GeForce RTX 50-serie videokaarten gepresenteerd tijdens zijn CES-keynote. De RTX 5090 en RTX 5080 verschijnen op 30 januari; het topmodel gaat 2369 euro kosten. De RTX 5070 Ti en RTX 5070 volgen in februari.

De GeForce RTX 50-videokaarten maken gebruik van een voor gaming aangepaste Blackwell-architectuur, die Nvidia al sinds vorig jaar toepast in zijn datacenter-gpu's. Het productieproces is TSMC's 4NP, dat een bescheiden efficiëntiewinst zou moeten opleveren ten opzichte van de normale TSMC 4N-node die voor de RTX 40-serie werd gebruikt. De kaarten bieden voor het eerst ondersteuning voor PCI-Express 5.0; daarvoor geschikte processors en moederborden zijn al geruime tijd beschikbaar.

GeForce RTX 5090

Het topmodel van de nieuwe generatie is de GeForce RTX 5090. Deze videokaart maakt als enige gebruik van de high-end GB202-gpu, die 21.760 ingeschakelde CUDA-cores telt, bijna een derde meer dan de RTX 4090. Voor het eerst sinds de GeForce GTX 285 uit 2008 past Nvidia een 512bit-geheugenbus toe, die de gpu verbindt met maar liefst 32GB GDDR7-geheugen met een snelheid van 28Gbit/s. Dat komt neer op een totale geheugenbandbreedte van 1,8TB/s, bijna 80 procent hoger dan bij de RTX 4090. Ook de total graphics power (tgp) van de RTX 5090 valt in vergelijking met zijn voorganger hoger uit. Dat is nu 575W, net onder de limiet van 600W voor de 12Vhpwr-stroomconnector.

GeForce RTX 5080

De RTX 5080 is gebaseerd op de kleinere GB203-gpu, die met 10.752 stuks bijna precies de helft van het aantal ingeschakelde cores heeft van de RTX 5090. Daarmee is het verschil tussen de twee duurste RTX 50-gpu's veel groter dan het verschil tussen de RTX 4090 en 4080 was. Geheel in dat thema heeft de RTX 5080 ook een half zo grote 256bit-geheugenbus en ook de helft van de hoeveelheid geheugen, met 16GB GDDR7. De tgp is 360W.

GeForce RTX 5070 Ti en RTX 5070

De laatste videokaarten die Nvidia vooralsnog heeft aangekondigd zijn de RTX 5070 Ti en RTX 5070. De RTX 5070 Ti is gebaseerd op dezelfde GB203-gpu als de 5080, maar dan met minder ingeschakelde cores. Er zijn er nog 8960 over, gekoppeld aan 16GB GDDR7 met een lagere kloksnelheid dan bij de RTX 5080. Deze gpu heeft een tgp van 300W. De RTX 5070 gebruikt een kleinere GB205-gpu, heeft 6144 cores en ook minder geheugen: 12GB op een 192bit-bus. De tgp van dit model is 250W.

Releasedata en prijzen

De GeForce RTX 5080 en RTX 5090 komen als eerste uit op 30 januari. Ze gaan respectievelijk 1190 en 2369 euro kosten. De RTX 5070 (654 euro) en RTX 5070 Ti (889 euro) volgen in de loop van februari.