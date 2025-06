'Ook Nvidia GeForce RTX 50-serie is uitgesteld naar begin 2025'

Eerder deze week wisten we te melden dat AMD en Intel hun volgende generaties videokaarten hebben uitgesteld. Inmiddels heeft Tweakers bij meerdere bronnen op de Computex-beurs kunnen bevestigen dat ook Nvidia's RTX 50-serie is uitgesteld.

De afgelopen jaren hanteerde Nvidia een tweejaarlijkse cadans voor de introductie van nieuwe desktopvideokaarten voor gaming. De eerste gpu's in de RTX 20-serie werden aan de vooravond van Gamescom 2018 aangekondigd, midden augustus. De RTX 30-aankondiging vond op 1 september 2020 plaats; 's werelds grootste gamebeurs ging toen niet door vanwege covid. Een RTX 50-aankondiging rond Gamescom lag dit jaar dus voor de hand, maar de kans daarop is inmiddels heel klein. Eerdere geruchten spraken al van een beperkt uitstel naar een release in oktober, november of december.

Diverse bronnen die in nauw contact staan met Nvidia, meldden tijdens de Computex-beurs aan Tweakers dat de nieuwe generatie videokaarten volgens de huidige planning pas begin 2025 in de verkoop zal gaan. Het moment van aankondiging zou wellicht nog net in 2024 kunnen liggen, maar dat staat nu nog niet vast. Hoe dan ook zullen er voor het nieuwe kalenderjaar geen noemenswaardige volumes beschikbaar zijn voor een eventuele verkoopstart.

De redenen voor het uitstel van Nvidia's GeForce RTX 50-serie laten zich raden. Hoewel geen van beide naar verwachting een bedreiging zal vormen in het high-end segment, hoeft Nvidia zich met het uitstellen van de nieuwe Intel Arc- en AMD Radeon-videokaarten voorlopig geen zorgen te maken over concurrentie. Daarnaast benut Nvidia zijn wafercapaciteit vermoedelijk veel liever om gpu's voor AI-acceleratorkaarten te fabriceren, waar Nvidia nog veel hogere prijzen voor kan vragen en waarnaar de vraag bovendien enorm is.

Volgens geruchten wordt de RTX 5090 gebaseerd op een GB202-gpu, terwijl de RTX 5080 een lager gepositioneerde GB203-chip krijgt. De volledig ingeschakelde GB202 en GB203 krijgen naar verwachting respectievelijk 24.576 en 12.288 CUDA-cores. In werkelijkheid wordt vermoedelijk een deel van de CUDA-cores uitgeschakeld om de yields te verbeteren. Daarnaast werd eerder gespeculeerd dat de RTX 50-serie gebruikmaakt van GDDR7-geheugen en geproduceerd zal worden op TSMC's 3nm-procedé.

Nvidia liet op Computex wel diverse AI-demo's voor gamers zien, maar zei niets over de volgende generatie GeForce-videokaarten