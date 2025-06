Leaker: Nvidia Geforce RTX 5090 krijgt monolithisch chipontwerp

Nvidia-leaker kopite7kimi claimt dat de komende GB202-gpu een monolithisch chipontwerp krijgt. Deze gpu zou voor de komende GeForce RTX 5090 worden gebruikt. De lay-out van de geheugenmodules van de RTX 5090 is volgens geruchten ook compacter gemaakt.

Kopite7kimi gaf antwoord op een vraag van een X-gebruiker onder een artikel van techwebsite VideoCardz waarin geruchten rondom de gewijzigde interne lay-out van de GeForce RTX 5090 worden besproken. In dat artikel wordt aangegeven dat de interne lay-out van de GDDR7-geheugenmodules compacter zal zijn dan de lay-out van de GDDR6X-modules in de RTX 4090. Er zouden op die manier ook meer geheugenmodules geïmplementeerd kunnen worden. Kopite7kimi schreef dat de GB2020-gpu, die vermoedelijk in de RTX 5090 gebruikt wordt, een monolithisch chipontwerp krijgt. Meer details werden niet gegeven.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van Nvidia's GeForce RTX 50-serie. Volgens eerdere claims van kopite7kimi wordt de RTX 5090 gebaseerd op een GB202-gpu, terwijl de RTX 5080 een lager gepositioneerde GB203-chip krijgt. De volledig ingeschakelde GB202 en GB203 krijgen naar verwachting respectievelijk 192 en 96 streaming multiprocessors. Daarnaast werd eerder gespeculeerd dat de RTX 50-serie gebruikmaakt van GDDR7-geheugen. Verschillende fabrikanten hebben gezegd te werken aan dit geheugentype, dat hogere snelheden levert dan GDDR6 en GDDR6X.

Kopite7kimi gaf begin april ook aan dat de RTX 5080- en RTX 5090-videokaarten aan het einde van dit jaar op de markt komen. Nvidia heeft de gpu’s nog niet officieel aangekondigd.