SK hynix start massaproductie GDDR7-vram voor next-gen gpu volgend kwartaal al

SK hynix begint volgend kwartaal al met de massaproductie van GDDR7-vram voor de volgende generatie gpu's. Eerder zei de Zuid-Koreaanse chipmaker nog dat dit pas in het eerste kwartaal van 2025 zou gebeuren. Het is niet duidelijk waarom het bedrijf hier eerder mee begint.

Bron: SK hynix

De fabrikant claimt in een blogpost dat de vram-chips respectievelijk zestig en vijftig procent beter presteren in snelheid en energiegebruik. De chips moeten een 'operationele snelheid' van 32Gbit/s behalen. SK hynix schrijft dat de chips onder 'de juiste omstandigheden' zelfs 40Gbit/s moeten halen, maar geeft geen details over wat die omstandigheden dan zouden zijn. In een geavanceerde grafische kaart moet GDDR7-geheugen dataverwerking van 1,5TB/s mogelijk maken.

SK hynix kan de nieuwe snelheden naar eigen zeggen mogelijk maken door nieuwe packagingtechnieken. Zo hebben de GDDR7-chips zes in plaats van vier substraten voor warmtegeleiding. Hierdoor kunnen de chips tot 50 procent meer warmte kwijt met dezelfde omvang.

De standaard voor GDDR7-vram werd in maart van dit jaar vastgelegd en wordt begin 2025 in de eerste producten verwacht. Het grafische geheugen is bedoeld voor gpu's, zoals de vermeende RTX 5000-serie videokaarten, en voor AI-accelerators. Volgens SK hynix moet de technologie ook in zelfrijdende voertuigen gebruikt gaan worden.