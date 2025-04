SK hynix haalde opnieuw recordomzet door verkoop van AI-geheugenmodules

SK hynix haalde in het afgelopen kwartaal een omzet die 94 procent hoger was dan die van een jaar ervoor. Het bedrijf zegt dat dit de hoogste kwartaalomzet ooit was, wat met name werd gehaald door de verkoop van AI-geheugenmodules.

SK hynix zegt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat het in het vorige kwartaal een omzet van 17,5731 biljoen won behaalde en een operationele winst van 7,03 biljoen won. Omgerekend is dat ongeveer 11,7 miljard euro omzet en 4,6 miljard euro winst. De recordomzet was daarmee hoger dan die van het vorige kwartaal, toen het bedrijf ook al zijn hoogste omzet en operationele winst ooit behaalde.

De omzetstijging is met name enorm in vergelijking met vorig jaar. In het derde kwartaal van 2023 haalde het bedrijf nog een omzet van zo'n zes miljard euro, waarmee de jaar-op-jaargroei uitkomt op 94 procent, zegt het bedrijf. In datzelfde kwartaal maakte SK hynix ook nog geen winst; dat gebeurde in Q4 van vorig jaar voor het eerst sinds 2022 weer.

De Zuid-Koreaanse fabrikant zegt zijn hoge omzet te danken te hebben aan de groei van de vraag naar geheugen voor AI-toepassingen. Het gaat dan met name om datacenters die in toenemende mate high-endproducten zoals HBM-geheugen en essd's kopen. Het bedrijf verwacht dat die trend volgend jaar blijft doorzetten, met name door de wereldwijde groeiende vraag naar generatieve AI.

Vooral de verkoop van dram- en nandchips groeide volgens SK hynix. Het bedrijf zegt dat het volgend jaar nog verder wil blijven inzetten op de productie van zijn nieuwe HBM3E-geheugen. Daar begon eerder dit jaar de massaproductie al van.