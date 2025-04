Signal voegt chatmappen toe in bètaversie

Signal voegt chatmappen toe aan de testversie van zijn app. Daarmee is het mogelijk om bepaalde individuele chats en groepsgesprekken te groeperen in de weergave. Die chats komen dan in een apart tabblad te staan.

De functie zit in bètaversie 7.22 voor Android. Gebruikers kunnen daarin via de instellingen mappen aanmaken, aldus Signal. Daarin kunnen zij chats met individuele personen zetten en het is ook mogelijk om daar groepchats onder te plaatsen. De chats verschijnen in het hoofdscherm van de app in een balk bovenaan.

Signal stelt zelf ook enkele mappen voor die automatisch worden gegenereerd. Dat zijn bijvoorbeeld alleen 1-op-1-chats, alleen groepschats of alleen chats met ongelezen berichten. Verder is het bij het aanmaken van mappen ook mogelijk om alleen ongelezen chats weer te geven en daar weer bepaalde chats van uit te zonderen.

De functie is voorlopig alleen in bèta beschikbaar, nadat Signal daar eerder al aan werkte. Wanneer de feature definitief beschikbaar komt, is niet bekend.