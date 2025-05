Signal voegt nieuwe belfuncties toe

Berichtendienst Signal heeft een reeks nieuwe functies uitgerold voor videobellen. Het wordt onder meer gemakkelijker om deel te nemen aan groepsgesprekken en de gebruikersinterface wordt vernieuwd.

Signal introduceert onder meer bellinks, waarmee gebruikers direct kunnen deelnemen aan groepsgesprekken zonder eerst lid te worden van een groepschat. Met bellinks kunnen maximaal 50 deelnemers aanschuiven bij een videogesprek. Beheerders kunnen ervoor kiezen om deelnemers automatisch toe te laten of eerst handmatig goed te keuren. De gegenereerde links blijven herbruikbaar voor terugkerende gesprekken.

Signal heeft ook de gebruikersinterface vernieuwd met een speciale beltab waarin de belgeschiedenis wordt bijgehouden. Tijdens videogesprekken kunnen deelnemers daarnaast een virtuele hand opsteken om het woord te vragen en emojireacties geven. Bij meerdere identieke emojireacties verschijnt er een speciale animatie.

Desktopgebruikers krijgen meer weergaveopties voor videogesprekken. Zij kunnen kiezen tussen een rasterweergave, zijbalkweergave of sprekersweergave. Ook zijn de bedieningsknoppen voor onder meer microfoon en camera gestroomlijnd. De nieuwe functies zijn per direct beschikbaar in de laatste versies van Signal voor Android, iOS en desktop.